Llega el “transporte del futuro” a California: Newsom destina US$900 millones a trenes, puertos y tecnología

Gavin Newsom, gobernador de California, informó una nueva inversión de casi US$900 millones para modernizar los sistemas de transporte en el Estado Dorado. Los fondos incluyen activos para una tecnología de próxima generación y estaciones de energía para el sistema ferroviario.

Qué se sabe de la nueva inversión anunciada por Gavin Newsom

La noticia fue confirmada por el gobernador en un comunicado de prensa, que se titula: “El gobernador Newsom anuncia una inversión de casi 900 millones de dólares para sistemas de transporte de vanguardia del futuro”.

Allí, anunció nuevos recursos destinados a tecnologías de transporte para mejorar “la infraestructura crítica en todas las comunidades de California”.

El financiamiento proviene de dos fuentes principales que suman casi US$900 millones Facebook Governor Gavin Newsom

“Estamos invirtiendo en transporte y tránsito de primer nivel que mantendrá a los trabajadores y las comunidades de California a la vanguardia de la innovación, por delante de la competencia”, señaló Newsom.

Los fondos parten de dos fuentes principales: US$47 millones provienen de la Ley federal de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021 (IIJA) y US$405 millones de la Ley del Senado 1 de California (SB 1), conocida como la Ley de Rendición de Cuentas y Reparación de Carreteras de 2017.

Cuáles son los proyectos que se incluyen en la inversión en California

La inversión incluye fondos específicos para seis proyectos clave en todo el estado, según el comunicado:

Tecnología ferroviaria de próxima generación : se prevén US$273 millones para el despliegue de tecnología de vanguardia en los sistemas ferroviarios que están en construcción. Esto incluye un túnel que conecta el centro de San José con Santa Clara .

: se prevén para el en los sistemas ferroviarios que están en construcción. Esto incluye . Estaciones de energía ferroviaria en Los Ángeles: se destinan US$35 millones para completar el diseño y construcción de infraestructura de energía ferroviaria.

se destinan para completar el diseño y construcción de infraestructura de energía ferroviaria. Expansión de carga en el Puerto de Long Beach: se asignan US$33 millones para fortalecer las operaciones ferroviarias de transporte de mercancías.

se asignan para fortalecer las operaciones ferroviarias de transporte de mercancías. Instalación de carga de vehículos eléctricos en Sacramento: se prevén US$33 millones para la construcción de una instalación pública masiva en un terreno de 118 acres.

se prevén para la construcción de una instalación pública masiva en Estabilización de los acantilados de Del Mar: para proteger la infraestructura ferroviaria costera de la erosión en el condado de San Diego, se destinan US$3 millones.

Los US$1.5 millones restantes se destinarán a consolidar un sistema de comunicación automatizado que rastree vehículos en movimiento para evitar choques.

Otras inversiones en California

A principios de marzo, Newsom anunció la entrega de más de US$2 millones para 37 pequeñas empresas emergentes en el estado.

Los emprendedores seleccionados pertenecen a 17 condados diferentes y recibieron montos que oscilan entre los US$25.000 y los US$100 mil dólares por compañía.

El pasado 5 de marzo, Newsom anunció la entrega de más de US$2 millones para 37 pequeñas empresas Karen Warren - FR172172AP

“California sigue siendo un líder mundial en innovación y emprendimiento. Las inversiones de hoy reflejan el compromiso del estado de ayudar a todos”, señaló Newsom en un comunicado oficial.

Más del 70 % de las empresas aún no generan ingresos. Si bien algunas se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, otras cuentan con una sólida trayectoria en innovación, con siete patentes ya otorgadas a empresas beneficiarias y 27 solicitudes de patente en trámite.