IRS en California: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026

De acuerdo con lo que establece la ley sobre las obligaciones impositivas, los migrantes de California tienen la obligación de pagar taxes al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) al igual que el resto de los contribuyentes. Esto aplica tanto para extranjeros indocumentados como para los que tienen un estatus migratorio regular. La información es importante de cara a la declaración de la temporada 2026.

Los migrantes deben pagar impuestos en California, según la ley

Según lo que indica el Tax Policy Center, los inmigrantes con cualquier estatus en Estados Unidos deben pagar impuestos federales, estatales y locales.

Los migrantes deben pagar impuestos en California sin importar su estatus

El IRS aclara que el carácter voluntario del sistema impositivo en Estados Unidos no aplica a la decisión de pagarlos o no, sino al cálculo individual y no establecido por el Estado. “El requisito de presentar una declaración de impuestos sobre la renta no es voluntario”, señala la entidad federal.

Además, en el apartado también cita jurisprudencia que sostiene esta decisión y que apoya la obligatoriedad de los contribuyentes de realizar sus pagos correspondientes.

La obligación de pagar impuestos también alcanza a inmigrantes indocumentados en California

Como indica la ley federal, tanto estadounidenses como extranjeros que vivan en el país norteamericano tienen la obligación de pagar impuestos, de acuerdo con los plazos y montos que disponga el IRS.

El IRS remarca la obligación de pagar impuestos (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

Este escenario aplica también en el Estado Dorado, sin importar el estatus del contribuyente. Según un informe de la California Lawyers Association, la ley les exige a los migrantes irregulares que paguen impuestos a la renta federales y estatales.

Qué es el ITIN, el método para que migrantes indocumentados paguen impuestos

Ante la imposibilidad de extranjeros sin estatus legal de acceder a un número de Seguro Social, existe el número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Este consta de nueve dígitos y es emitido por el IRS. Con esa identificación, los migrantes pueden completar sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, la entidad aclara que no sirve como identificación fuera del sistema tributario federal.

Por lo tanto, el ITIN no puede utilizarse como documento para trabajar legalmente en EE.UU. ni para obtener un número de Seguro Social o cualquier estatus migratorio.

Los migrantes sin estatus legal pueden usar el ITIN para pagar sus impuestos en California y ante el IRS Freepick

En lo que respecta exclusivamente a California, los residentes del Estado Dorado pueden usar el número ante la Junta de Impuestos de Franquicia (FTB, por sus siglas en inglés). La agencia estatal de recaudación permite utilizar el número del ITIN para realizar trámites impositivos.

El IRS definió las fechas para la declaración de impuestos 2026

Mediante su sitio web, la agencia federal estadounidense comunicó cuáles serán las fechas para la declaración correspondiente a la temporada de impuestos 2026. El período comenzará el 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril como fecha límite.

En ese tiempo, los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones y pagar impuestos adeudados. Para quienes tengan preguntas, el IRS cuenta con múltiples herramientas de orientación que pueden ser consultadas.

Esta información es sobre consideraciones generales. En caso de que un contribuyente necesite asesoramiento sobre cuestiones específicas de su caso, la recomendación es consultar con un profesional.