IRS en California: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026
La legislación sobre obligaciones impositivas dispone claramente qué deben hacer los migrantes en el Estado Dorado
- 3 minutos de lectura'
De acuerdo con lo que establece la ley sobre las obligaciones impositivas, los migrantes de California tienen la obligación de pagar taxes al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) al igual que el resto de los contribuyentes. Esto aplica tanto para extranjeros indocumentados como para los que tienen un estatus migratorio regular. La información es importante de cara a la declaración de la temporada 2026.
Los migrantes deben pagar impuestos en California, según la ley
Según lo que indica el Tax Policy Center, los inmigrantes con cualquier estatus en Estados Unidos deben pagar impuestos federales, estatales y locales.
El IRS aclara que el carácter voluntario del sistema impositivo en Estados Unidos no aplica a la decisión de pagarlos o no, sino al cálculo individual y no establecido por el Estado. “El requisito de presentar una declaración de impuestos sobre la renta no es voluntario”, señala la entidad federal.
Además, en el apartado también cita jurisprudencia que sostiene esta decisión y que apoya la obligatoriedad de los contribuyentes de realizar sus pagos correspondientes.
La obligación de pagar impuestos también alcanza a inmigrantes indocumentados en California
Como indica la ley federal, tanto estadounidenses como extranjeros que vivan en el país norteamericano tienen la obligación de pagar impuestos, de acuerdo con los plazos y montos que disponga el IRS.
Este escenario aplica también en el Estado Dorado, sin importar el estatus del contribuyente. Según un informe de la California Lawyers Association, la ley les exige a los migrantes irregulares que paguen impuestos a la renta federales y estatales.
Qué es el ITIN, el método para que migrantes indocumentados paguen impuestos
Ante la imposibilidad de extranjeros sin estatus legal de acceder a un número de Seguro Social, existe el número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).
Este consta de nueve dígitos y es emitido por el IRS. Con esa identificación, los migrantes pueden completar sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, la entidad aclara que no sirve como identificación fuera del sistema tributario federal.
Por lo tanto, el ITIN no puede utilizarse como documento para trabajar legalmente en EE.UU. ni para obtener un número de Seguro Social o cualquier estatus migratorio.
En lo que respecta exclusivamente a California, los residentes del Estado Dorado pueden usar el número ante la Junta de Impuestos de Franquicia (FTB, por sus siglas en inglés). La agencia estatal de recaudación permite utilizar el número del ITIN para realizar trámites impositivos.
El IRS definió las fechas para la declaración de impuestos 2026
Mediante su sitio web, la agencia federal estadounidense comunicó cuáles serán las fechas para la declaración correspondiente a la temporada de impuestos 2026. El período comenzará el 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril como fecha límite.
En ese tiempo, los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones y pagar impuestos adeudados. Para quienes tengan preguntas, el IRS cuenta con múltiples herramientas de orientación que pueden ser consultadas.
Esta información es sobre consideraciones generales. En caso de que un contribuyente necesite asesoramiento sobre cuestiones específicas de su caso, la recomendación es consultar con un profesional.
Otras noticias de IRS
- 1
Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
- 2
Murió Rubén Patagonia, referente del folclore y divulgador del sonido de los pueblos originarios, a los 69 años
- 3
China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra
- 4
Las 3 harinas que no tienen gluten y están repletas de nutrientes