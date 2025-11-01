Dónde encontrar bancos de alimentos y despensas gratis en California para noviembre 2025

Recientemente, se confirmó que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) no se emitirán el 1º de noviembre, lo que afectará a millones de estadounidenses. Se prevé que los bancos de alimentos y despensas reciban una mayor demanda en California y en otras entidades de Estados Unidos.

Dónde encontrar bancos de alimentos y despensas en California

Ante el cierre del gobierno federal y la falta de pago del SNAP, existen diferentes bancos de alimentos en California que tienen preparado un plan para intentar cubrir la mayor demanda posible, especialmente para las familias con niños pequeños y adultos mayores.

En noviembre de 2025 no habrá depósito de beneficios del SNAP ante cierre del gobierno federal (Pexels/Anna Shvets)

Existen diferentes sitios locales en los que las personas que requieran de ayuda pueden localizar un banco de alimentos gratuito, de acuerdo con el condado en el que se encuentren, según CA Food Banks.

El directorio completo de lugares que pertenecen a esta asociación, son:

Banco de Alimentos Comunitario del Condado de Alameda

Banco de Alimentos del Condado de El Dorado en Alpino

Banco de Alimentos del Norte de Nevada en Alpino

Consejo Interreligioso de Amador

Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Butte

Banco de Alimentos del Norte del Estado

Banco de Alimentos de Resource Connection en Calaveras

Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano

Alimentando las estribaciones en El Dorado

Banco de Alimentos del Condado de El Dorado

Banco de Alimentos del Norte de Nevada

Banco de Alimentos del Centro de California en Fresno

Comida para la gente en Humboldt.

Todos los condados de California tienen bancos de alimentos distribuidos en diferentes zonas y su dirección exacta puede consultarse en el sitio web de la organización, en donde también se pueden realizar postulaciones para ser voluntario en los diversos programas.

Estos mismos sitios pueden tener disponibilidad para otorgar despensas gratis a quienes más lo necesiten. Aunque los servicios disponibles pueden cambiar, de acuerdo con cada área.

Los bancos de alimentos buscarán cubrir parte de la demanda ante retraso del pago del SNAP (Pexels/Lukas)

Qué se necesita para obtener comida gratis en California

Para poder obtener comida preparada o despensa gratis, la persona interesada deberá contactar a su banco de alimentos local, según CA Food Banks. Para aquellos que requieran de asistencia alimentaria inmediata podrán comunicarse al servicio de atención de la organización con una llamada al número 2-1-1.

La asistencia de estos bancos de alimentos están disponibles para cualquier persona que lo necesite. Especialmente aquellas que no exceden el 200% del umbral federal de pobreza, según Local Food Bank.

Cómo funcionan los bancos de alimentos

Al ser organizaciones sin fines de lucro, estos bancos solicitan, almacenan y distribuyen recursos en zonas específicas. Además, suelen estar asociados con escuelas, iglesias o centros para personas mayores, según CA Food Banks.

La entrega de alimentos se realiza en comedores sociales o despensas con la finalidad de aumentar el acceso de alimentos para toda la población. Algunas de las fuentes principales de las que reciben sus recursos son el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Miles de californianos serán afectados por el retraso en los cupones del SNAP (Pexels/Wendy Wei)

Aunque durante el cierre del gobierno federal se valdrán de las donaciones de las comunidades y particulares, así como tiendas de comestibles, empresas y del gobierno estatal.

Particularmente en California, el gobernador Gavin Newsom dijo que su administración buscará brindar aproximadamente US$80 millones a bancos de alimentos, en todo el Estado Dorado.

Además, informó que elementos de la Guardia Nacional y voluntarios del Departamento de Servicios Sociales se encargarán de repartir comida a las familias californianas que lo necesiten, esto como parte de un plan de acción ante la falta de pago del SNAP.