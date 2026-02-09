Éxodo aéreo en California: así se vio en tiempo real el despegue masivo de aviones al terminar el Super Bowl

Cuando terminó el Super Bowl LX, se registró una situación llamativa en California. Tras el triunfo de los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, rápidamente comenzó la salida de aviones privados hacia distintos destinos de EE.UU. Los datos indican que hubo un aumento de más del 1000% en comparación con lo ocurrido una semana antes de la final de la NFL.

Salida masiva de aviones privados en California tras el Super Bowl 2026

Los registros de los radares permitieron captar la actividad inusual que presentó la jornada por el evento especial del Super Bowl. Entre los miles de fanáticos que convocó la final de la NFL, muchos de ellos fueron famosos y empresarios que cuentan con aviones privados.

Así fue la salida de vuelos privados desde California luego del Super Bowl

En ese sentido, usaron sus aeronaves para arribar a los aeropuertos cercanos al Levi’s Stadium. Dada la ventaja que significa tener semejante transporte propio, en las horas, o incluso minutos, posteriores a la acción entre los Seahawks y los Patriots, emprendieron viaje nuevamente hacia otros destinos del país norteamericano.

De acuerdo con la publicación que realizó Flightradar24 en X, se trató de un aumento especialmente marcado con respecto a lo que suele ser una jornada típica de domingo en la zona.

"Cinco aeropuertos del Área de la Bahía (SFO, SJC, OAK, LVK y HWD) experimentaron un aumento del 1136 % en las salidas de aviones privados inmediatamente después del partido, en comparación con el domingo anterior", detalló la plataforma.

Decenas de aviones privados salieron desde el Área de la Bahía de San Francisco tras el final del Super Bowl LX @NLFMX

En lo que definió como un “éxodo de aviones”, quedaron expuestas las cifras y la magnitud que representó el Super Bowl 2026 como evento de interés en California y todo EE.UU.

Cuántos vuelos privados se registraron y famosos que estuvieron en el Super Bowl

La información se complementa con un rastreo que llevó a cabo Business Insider a partir de datos de ADS-B Exchange. La información indica que 95 aviones privados despegaron desde el Área de la Bahía de San Francisco en las primeras dos horas desde que finalizó el Super Bowl.

Entre algunas de las aeronaves que despegaron se encuentra un Gulfstream G650 perteneciente a Kim Kardashian, que tiene un costo aproximado de 65 millones de dólares.

El avión despegó dos horas después de que terminara la final de la NFL con destino al aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles.

Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton en el Super Bowl; luego del evento, se fue en su avión privado

Por su parte, un Bombardier Global 7500 perteneciente a Beyoncé y Jay-Z partió menos de una hora después de la finalización del Super Bowl, también rumbo a la misma terminal aérea.

Según el medio, el aeropuerto Van Nuys fue el destino más popular entre los aviones privados que abandonaron el Área de la Bahía de San Francisco luego de la final de la NFL, con 15 de los 95 viajes.

Por su parte, 14 de los vuelos se dirigieron a distintos aeropuertos de Las Vegas.

Cuántos espectadores tuvo el Super Bowl 2026

De acuerdo con RadioTimes, el Super Bowl LX tuvo 70.823 espectadores en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Dentro de ese número, algunos fueron los famosos y empresarios que se retiraron a bordo de sus aviones privados.

La cifra de espectadores dentro del estadio se suma a los más de 100 millones que lo vieron por televisión.