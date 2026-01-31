Impuesto al millaje en California: cómo es la ley que no le gustará a muchos conductores

Un proyecto de ley de California podría derivar en la aplicación de un impuesto al millaje de los conductores en el Estado Dorado. La iniciativa ya obtuvo media sanción y tiene como objetivo corregir la baja de la recaudación por las tasas impositivas a la gasolina, pero generó fuertes críticas de los opositores por la supuesta doble carga para las personas.

Los detalles de la iniciativa AB 1421 en California: qué es el impuesto al millaje

El proyecto fue introducido originalmente a inicios de 2025. Entonces, fue remitida a un comité, que recientemente devolvió el proyecto con algunas modificaciones.

El proyecto de ley AB 1421 de California establecería un impuesto por millas recorridas Freepik - Freepik

Esa es la versión que se trató en la Asamblea de California, donde obtuvo la aprobación. En concreto, estas son las claves de la AB 1421:

Se propone el desarrollo de un sistema de recaudación de ingresos basado en las millas recorridas por los vehículos.

por los vehículos. El proyecto de ley presenta que la intención es completar una transición hacia ese modelo y no sumar otro impuesto al esquema actual.

y no sumar otro impuesto al esquema actual. Para instrumentarlo, la AB 1421 propone extender la operación del Comité Asesor Técnico de Cargos por Uso de Carreteras (RUC TAC) y el programa piloto relacionado hasta el 1° de enero de 2035.

y el programa piloto relacionado hasta el 1° de enero de 2035. El cambio representaría una implementación real del programa piloto que simuló facturas. A partir de este paso, se identificarían problemas y modificaciones necesarias para un futuro.

que simuló facturas. A partir de este paso, se identificarían problemas y modificaciones necesarias para un futuro. En esa misma tónica de una normativa inicial, el autor del proyecto asegura que busca analizar el impacto financiero en los llamados supercommuters , conductores que recorren largas distancias diariamente para ir a trabajar.

, conductores que recorren largas distancias diariamente para ir a trabajar. La propuesta no descartaría aplicar un alivio fiscal a conductores de bajos ingresos en un futuro.

El texto de la AB 1421 reconoce también que el cambio de modelo implicaría la necesidad de campañas de educación, así como también una explicación clara y detallada para que los conductores de California comprendan las normas.

Ahora el proyecto pasará al Senado. En caso de obtener la aprobación en la Cámara alta, solamente necesitará la firma del gobernador Gavin Newsom para convertirse en ley.

La propuesta de California tiene como objetivo suplir la baja de la recaudación del impuesto a la gasolina

Los motivos detrás de la AB 1421 de California: el cambio de modelo para este impuesto

Según lo que indica el propio texto de la norma, el proyecto surge en respuesta a la disminución de los ingresos por impuestos al combustible. Concretamente, las estimaciones indican una reducción de 4000 millones de dólares anuales de este ítem para el 2035.

La baja se debe a una tendencia que incentiva el Estado Dorado y para la que generó una legislación específica. Es que los ingresos por impuesto al combustible se reducirán gradualmente por la adopción de vehículos de bajas emisiones y la obligación de que todos los autos nuevos sean de cero emisiones para 2035.

Republicanos de California rechazan el impuesto al millaje

En una publicación de X, el bloque republicano de la Asamblea de California rechazó el proyecto de ley AB 1421 y lo definió como una “propuesta que podría resultar en un impuesto doble para los conductores”.

El rechazo del bloque republicano de la Asamblea de California al proyecto de ley sobre un impuesto al millaje X @AsmRepublicans

Según indicó el comunicado que compartieron los legisladores en redes sociales, el sector republicano propuso enmiendas a la norma que fueron rechazas por los demócratas.

Además, denunciaron que los residentes del Estado Dorado “ya son aplastados por los costos de la comida, la vivienda, la electricidad y el gas".