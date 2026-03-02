La inusual medida en una ciudad de California: prohíben cavar hoyos en la playa

Recientemente, las autoridades de la ciudad de Del Mar, en California, aprobaron una ordenanza que prohíbe cavar hoyos de cierta profundidad en las playas. La medida, que llamó la atención de muchos residentes, apunta a reducir el riesgo tanto para quienes descansan en la arena como para guardavidas y vehículos de emergencia.

La medida se aprobó de manera unánime en el ayuntamiento de la ciudad, según consignó San Diego Union Tribune. La prohibición no solamente aplica para hacer nuevos pozos, sino que los visitantes de las playas tampoco pueden usar los hoyos en la arena de manera recreativa.

Las playas de Del Mar, en California, cambian sus reglas con la nueva ordenanza Shutterstock

La inusual prohibición esgrime motivos de seguridad, que se relacionan con la posibilidad de que los residentes de Del Mar se tropiecen y tengan algún accidente por la irregularidad del terreno. Además, también se mencionaron complicaciones para servicios de emergencia y evacuaciones.

Concretamente, la ciudad de California mencionó, entre las razones, “problemas de seguridad, como riesgos de derrumbe, riesgo de tropiezos y caídas, obstáculos para los vehículos y equipos de emergencia y posibles lesiones o asfixia“.

De acuerdo con las autoridades, la medida se impulsó a partir de la evaluación de otras medidas similares que tomaron ciudades como Imperial Beach, Newport Beach, Laguna Beach y Huntington Beach. Además, aseguraron que el condado de Los Ángeles también aplica restricciones a la excavación de pozos.

Las autoridades de Del Mar aseguran que otras zonas de California como Newport Beach aplicaron restricciones a los pozos en las playas

La ordenanza se votó en la reunión del 3 de febrero y ahora el Departamento de Servicios Comunitarios quedó a cargo de garantizar su cumplimiento.

Prohibido cavar hoyos en las playas de Del Mar: los detalles de la norma

Dentro de la prohibición general, se especificaron algunos detalles de las reglas que deben seguir los residentes y turistas de la ciudad, según la nueva ordenanza.

En resumen, las claves de la medida son:

No se pueden cavar hoyos de dos pies (60 centímetros) o más en las playas.

o más en las playas. Queda prohibido también enterrar parte del cuerpo de una persona bajo el nivel de la arena.

bajo el nivel de la arena. Tampoco se puede enterrar basura o cualquier desecho en las playas de Del Mar.

o cualquier desecho en las playas de Del Mar. En caso de que el pozo esté por dentro de las medidas permitidas, no se lo puede dejar sin supervisión de un adulto en ningún momento.

Aumento del riesgo: el panorama que motivó la prohibición de Del Mar en las playas

Más allá de las razones ya mencionadas, al presentar la ordenanza, los impulsores de la medida afirmaron que recientemente se registró "un aumento en la excavación de hoyos peligrosos y en el entierro de personas“.

Según NBC, además de garantizar el cumplimiento de la ordenanza, el Departamento de Servicios Comunitarios se encargará de colocar señalización que informe a todos los visitantes de las playas sobre la norma.

De acuerdo con el testimonio de un miembro de la entidad, el objetivo que tienen las nuevas reglas es “aclarar las actividades permitidas, establecer estándares de seguridad y garantizar el uso responsable de la playa”.

Mientras todavía continúa el período de adaptación a la regla por parte de las autoridades, turistas y residentes de Del Mar deberán cumplirla para evitar sanciones.