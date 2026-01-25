La otra cara de las redadas: cae drásticamente el comercio en Los Ángeles por la falta de gente en las calles

En Los Ángeles, comerciantes del Distrito de la Moda denunciaron una caída de hasta el 90% en el consumo luego de que ocurrieran operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la zona. En medio de los efectos, expusieron su preocupación ante el Concejo Municipal.

El impacto de las redadas en la afluencia de clientes a comercios de Los Ángeles

José Hernández preparaba su mercadería con la expectativa de recibir compradores. Sin embargo, según explicó a Telemundo 52, “desde que se incrementaron las redadas, las ventas se desplomaron”.

Ante la crisis, los vendedores expusieron su situación ante el Concejo Municipal y solicitaron apoyo urgente Captura de Telemundo

El hombre, con 15 años de actividad en ventas de sombreros, guaraches y otros artículos, afirmó que la caída fue abrupta y que “la venta ha bajado un 90 por ciento”. A su vez, detalló que tuvo jornadas con ingresos de apenas US$8 o US$15.

Jorge Guzmán, otro comerciante afectado, explicó que antes llegaban clientes de distintos puntos del condado y de ciudades como Las Vegas, Washington y San Francisco, pero que ahora “no vienen porque tienen miedo”.

Elvia Ruiz, otra vendedora con larga trayectoria, describió el clima posterior a los operativos y afirmó que “fue terrorismo doméstico”, con “negocios cerrados y todo mundo paniqueado”.

Algunos comerciantes del Distrito de la Moda comenzaron a organizarse de manera informal para alertarse ante la presencia de agentes federales. Como medida preventiva, varios de ellos se compartieron silbatos que utilizan para advertir al resto cuando detectan operativos en la zona.

¿Qué plantearon los comerciantes ante los concejales?

Los vendedores de los callejones se presentaron la mañana del viernes 16 de enero de 2026 ante los concejales de la ciudad para exponer el problema y pedir apoyo institucional, informó Telemundo 52.

El reclamo se centró en la falta de clientes, el cierre de negocios y la urgencia de medidas que permitan reactivar la actividad comercial en el área.

La concejal Isabel Jurado sostuvo al medio citado que los oficiales locales “han estado trabajando en los callejones para crear eventos y reconstruir la seguridad en este vecindario para que más gente venga”. A su vez, señaló que lo ocurrido con el ICE representó “un retroceso importante” en esas tareas.

El reclamo se centró en la falta de clientes, el cierre de negocios y la necesidad de reactivar la actividad comercial Captura de Telemundo

La ordenanza para crear “zonas libres del ICE” en espacios públicos

El Condado de Los Ángeles avanzó el 13 de enero de 2026 con una iniciativa destinada a limitar el accionar del ICE en espacios públicos locales.

La Junta de Supervisores aprobó por unanimidad una moción para iniciar el desarrollo de una ordenanza que establezca “zonas libres del ICE” en propiedades del condado, tanto propias como administradas, con el objetivo de garantizar que estos lugares sean seguros y accesibles para toda la comunidad.

El condado avanzó con una iniciativa para limitar la presencia del ICE en espacios públicos locales ICE - ICE

La propuesta busca prohibir el uso de instalaciones del condado para la aplicación de la ley migratoria civil sin autorización oficial. Con la aprobación de la moción, se abrió el proceso legislativo formal para redactar una ordenanza que delimite los alcances de esta restricción y preserve, al mismo tiempo, la aplicación de la ley penal y el cumplimiento de órdenes judiciales válidas.

En ese marco, la Junta ordenó al asesor jurídico presentar un borrador de ordenanza en un plazo de 30 días, mientras continúa el debate político y legal sobre la medida.