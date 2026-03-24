Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 24 de marzo

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue el centro de atención este fin de semana en San Francisco durante un brunch en el prestigioso restaurante de mariscos Waterbar, consignó SFGate. El encuentro, que no tuvo fines políticos sino festivos, se organizó para celebrar el cumpleaños del exalcalde de la ciudad, Willie Brown. Entre los invitados destacados se encontraba el gobernador de California, Gavin Newsom, quienes disfrutaron de una vista privilegiada al puente de la bahía en una mesa reservada especialmente para el grupo de doce personas.

El operativo de seguridad, coordinado por el Servicio Secreto, obligó al establecimiento a ajustar su esquema de salón a último momento, aunque el restaurante permaneció abierto al público. Según relató Pete Sittnick, socio gerente de Waterbar a SFGATE, Clinton se mostró sumamente amable con los comensales y el staff, accediendo a tomarse fotografías. El menú incluyó delicias como sashimi de atún y dorada a la parrilla, aunque el broche de oro fue un pastel de chocolate vegano preparado especialmente para el exmandatario por la chef pastelera Lori Baker.