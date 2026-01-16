Rebelión en California: apuntan a la alcaldesa de Downey tras operativos migratorios en la ciudad

La ciudad de Downey, California, quedó en el centro de una controversia política luego de que concejales y manifestantes apuntaran directamente contra la alcaldesa Claudia M. Frometa a raíz de los operativos migratorios realizados por agentes federales. El detonante fue un episodio en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó detener a dos jardineros que, según sus familiares, residen legalmente en EE.UU.

El video de los agentes del ICE que desató el conflicto

El fin de semana se viralizó un video en el que se ve a presuntos agentes federales, cuya identidad no fue confirmada, mientras intentaban detener a dos jardineros. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ryerson y Benares, en Downey, de acuerdo con un reporte de Telemundo 52.

Un video difundido el fin de semana detonó la tensión

Las imágenes mostraron un forcejeo y la intervención de vecinos que salieron a increpar a los uniformados y alertaron al vecindario sobre su presencia.

Finalmente, los agentes no se llevaron a los trabajadores, pero el episodio generó un fuerte rechazo entre residentes de la ciudad y activó protestas contra los operativos migratorios.

El martes 13 de enero por la tarde, esas expresiones de malestar se trasladaron al Concejo Municipal, cuando un grupo de personas se presentó durante una reunión oficial para reclamar que las autoridades hicieran más para evitar redadas de agentes federales en la ciudad.

En ese contexto, se produjo un cruce directo entre concejales y la alcaldesa en una ciudad donde el 31,9% de la población es nacida en el extranjero, según las estimaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, correspondientes al período 2019–2023.

¿Por qué apuntan contra la alcaldesa de Downey?

El foco de las críticas se concentró en el rol político de la alcaldesa frente a las redadas migratorias. Según explicó Telemundo, durante la sesión del Concejo Municipal, el concejal Mario Carrillo cuestionó públicamente que no se adoptara una posición más firme para frenar este tipo de operativos.

El episodio desató protestas contra las redadas Captura Telemundo

Por su parte, el concejal Mario Trujillo reforzó los cuestionamientos al afirmar: “Se sabe que la alcaldesa apoyó al presidente Trump”. A su vez, sostuvo que existe un video en el que se la ve “bailando” y “celebrando” la noche de las elecciones presidenciales.

El funcionario explicó que el reclamo apunta a que “líderes republicanos, especialmente latinos inmigrantes”, utilicen su influencia para pedir que estas prácticas se detengan.

La respuesta de Claudia Frometa ante las acusaciones de los concejales

Consultada por Telemundo 52, la alcaldesa afirmó que quienes apoyaron a la administración de Trump reprueban “la manera en que estas prácticas se están llevando a cabo”. En ese sentido, sostuvo que le gustaría “tener una conversación con personas del Partido Republicano”.

La alcaldesa rechazó la forma en la que suceden los operativos Facebook ICE

Frometa indicó que, desde el ámbito local, lo que pueden hacer es “seguir dando ayuda legal” y “seguir proveyendo fondos para bancos de comida para las personas que hayan sido afectadas”.

Anteriormente, la alcaldesa había señalado que las agencias federales no están obligadas a reportar los operativos a la ciudad, lo que limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales.