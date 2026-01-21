Sigue la alerta en California: la partícula que se extiende en el aire y por la que recomiendan quedarse en casa

Desde la semana pasada está en vigor una alerta en California por una partícula que se extiende y puede causar severos problemas de salud para las personas. La elevada presencia de PM2.5 registrada en los últimos días llevó a las autoridades sanitarias a recomendar a los ciudadanos quedarse en casa y limitar las actividades al aire libre. La contaminación es elevada en ciertas regiones del estado y puede afectar de manera grave a quienes son parte de los grupos de riesgo.

Qué es la partícula PM.25 y por qué los expertos recomiendan quedarse en casa en California

Un análisis de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) evidenció niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” en partes de California. Estas partículas (de 2,5 micrómetros de diámetro como máximo) provienen de centrales eléctricas, procesos industriales, tubos de escape de vehículos, cocinas a leña e incendios forestales, de acuerdo con la guía del portal gubernamental Air Now.

La elevada presencia de la partícula PM2.5 registrada en California despertó una alerta sanitaria Freepik

En las últimas semanas, se registraron índices de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés) por encima de los rangos seguros en distintas ciudades. Los niveles varían de la siguiente manera:

Buena (0-50) : se pueden llevar a cabo actividades al aire libre sin riesgo.

: se pueden llevar a cabo actividades al aire libre sin riesgo. Moderada (51-100) : personas sensibles deben reducir actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso al aire libre y prestar atención a la aparición de síntomas.

: personas sensibles deben reducir actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso al aire libre y prestar atención a la aparición de síntomas. Insalubre para grupos sensibles (101-150) : las personas de riesgo tienen que tomar descansos a menudo en casos de actividades al aire libre y tienen que evitarlas lo más posible.

: las personas de riesgo tienen que tomar descansos a menudo en casos de actividades al aire libre y tienen que evitarlas lo más posible. Insalubre (151-200) : grupos de riesgo deben evitar actividades al aire libre que requieran esfuerzo y, en lo posible, reducir al máximo sus salidas. Para el resto de las personas, es recomendable reducir la exposición a las partículas.

: grupos de riesgo deben evitar actividades al aire libre que requieran esfuerzo y, en lo posible, reducir al máximo sus salidas. Para el resto de las personas, es recomendable reducir la exposición a las partículas. Muy insalubre (201-300) : es recomendable que personas sensibles posterguen cualquier exposición al aire libre. El resto de los residentes debe evitar actividades que requieran esfuerzo prolongado y considerar reducir al máximo las salidas del hogar.

: es recomendable que personas sensibles posterguen cualquier exposición al aire libre. El resto de los residentes debe evitar actividades que requieran esfuerzo prolongado y considerar reducir al máximo las salidas del hogar. Peligrosa (301-500): todos tienen que evitar las actividades al aire libre. En el caso de grupos de riesgo, deben que seguir los lineamientos para mantener su hogar libre de partículas PM2.5.

Qué zonas de California están en riesgo por la partícula PM.25

El mapa de AirNow, actualizado al miércoles 21 de enero, señala que las áreas del Estado Dorado que registran la peor calidad de aire son:

Lynwood : un índice de 106 , lo que representa peligros para las personas que están incluidas dentro de los grupos de riesgo. Se recomienda que eviten las actividades al aire libre.

: un , lo que representa Se recomienda que eviten las actividades al aire libre. Anaheim : el índice es de 102 , insalubre para grupos sensibles . Al igual que en Lynwood, las personas de los grupos de riesgo deberían tomar descansos y evitar actividades fuera de sus casas.

: el , . Al igual que en Lynwood, las personas de los grupos de riesgo deberían tomar descansos y evitar actividades fuera de sus casas. Portola: en los últimos días el riesgo disminuyó, pero la calidad de aire aún es riesgosa, con un índice de 90, que al término de la semana podría incrementar hacia 94 o más.

Algunas regiones de California presentaron índices de 101 a 150, por lo que las personas de riesgo deben quedarse en sus casas y limitar las actividades al aire libre AirNow

Cuáles son los grupos de riesgo ante la partículo PM.25

La organización gubernamental especifica que las personas que entren en las siguientes categorías son parte de los grupos de riesgo y deberían permanecer en sus casas en las áreas mencionadas:

Niños y adolescentes .

. Adultos mayores , ya que suelen presentar vulnerabilidad del sistema respiratorio.

, ya que suelen presentar vulnerabilidad del sistema respiratorio. Personas con enfermedades respiratorias .

. Ciudadanos con afecciones cardiovasculares.

Los riesgos por la exposición a la partícula PM.25

La página web oficial de la EPA explica que las partículas pequeñas de menos de diez micrómetros de diámetro plantean los mayores problemas. Esto se debe a que pueden penetrar profundamente en los pulmones y algunas incluso en el torrente sanguíneo.

La exposición a la partícula que se extiende en California podría llevar a las personas de riesgo a padecer afecciones severas Freepik - Freepik

Es por este motivo que la exposición a este tipo de contaminación puede afectar tanto a los pulmones como al corazón. De esta manera, quienes forman parte de los grupos de riesgo y se exponen a la partícula PM2.5 podrían ser afectados por:

Muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Ataques cardíacos no fatales.

Arritmia.

Asma agravada.

Disminución de la función pulmonar.

Aumento de los síntomas respiratorios, como irritación de las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar.