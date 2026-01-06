Su novia murió y él abrió una cafetería en Los Ángeles para homenajearla: su plan para ayudar a otras personas

Una cafetería de Los Ángeles, California, nació a partir de una experiencia de profundo dolor personal. Reinne’s Place es un proyecto creado por un barista local, Tommy Le, en homenaje a su novia fallecida, Reinne Lim. Mientras continúa la construcción de su negocio físico en Long Beach, el emprendimiento funciona mediante pop-ups y residencias temporales, en los que sirve café y recibe al público, una dinámica que permitió reunir a una comunidad antes de la apertura permanente.

Quién es Tommy Le, el barista que creó Reinne’s Place en homenaje a su novia

Tommy Le es un barista que trabajó durante años en cafeterías del sur de California. Esa experiencia previa le permitió construir vínculos con clientes, colegas y proveedores, una red que luego resultó clave para sostener el proyecto.

Según explicó en la campaña publicada en Kickstarter, plataforma de financiamiento colectivo, el objetivo fue crear un espacio inspirado en la calidez y la forma de vincularse que caracterizaban a su novia Lim.

El 2 de octubre de 2022, un conductor bajo los efectos del alcohol que circulaba en sentido contrario chocó de frente contra el vehículo en el que viajaba la pareja.

El impacto causó la muerte de Reinne Lim y dejó a Le en estado crítico. El joven permaneció más de una semana internado en terapia intensiva y fue sometido a múltiples cirugías, según su testimonio difundido en Kickstarter.

¿Cómo se gestó el local en Long Beach?

En diálogo con NBC Los Angeles, explicó que la idea de abrir una cafetería formaba parte de un plan compartido con su pareja.

Durante casi tres años, el proyecto no avanzó más allá de la idea hasta que Le vio un cartel de alquiler y se comunicó con el propietario. Aunque ese primer espacio ya estaba ocupado, recibió la sugerencia de visitar otro local cercano.

Tras conocerlo, firmó el contrato y aseguró el lugar que se convertirá en la sede definitiva de Reinne’s Place.

Sin contar todavía con un local habilitado de manera permanente, Reinne’s Place comenzó a operar a través de pop-ups de fin de semana y residencias temporales.

Para esas instancias, el equipo montó una barra móvil y adquirió equipamiento básico. Estas actividades permitieron sostener la presencia del emprendimiento mientras avanzaban las obras y crear el vínculo con el público.

¿Qué son los “Reinne Checks”?

Uno de los elementos centrales del proyecto son los Reinne Checks, tarjetas con formato de cheque que las personas pueden completar con mensajes dirigidos a seres queridos.

Le explicó a NBC Los Angeles: “Es una pequeña tarjeta que parece un cheque de un comensal, y la gente puede escribir mensajes a sus seres queridos”.

Al describir la iniciativa, agregó que funciona como “una plataforma para que cualquiera pueda desahogarse” y señaló que hasta el momento se recopilaron cientos de mensajes manuscritos: “Creo que es algo que todos compartimos como seres humanos: la pérdida”.

En esa línea, afirmó que la posibilidad de construir el local tiene un valor simbólico: “Creo que poder construir un espacio que la empodere y le permita sentirla es algo hermoso”.

Café vietnamita y filipino como identidad del espacio

El menú de Reinne’s Place se inspira en las raíces vietnamitas y filipinas de Le. Durante los pop-ups y residencias, el equipo ajustó bebidas y sabores hasta definir una propuesta que reflejara esas tradiciones. Cada preparación busca expresar la identidad cultural del proyecto y su historia.

Los eventos y las colaboraciones comunitarias

Además de la actividad cafetera, Reinne’s Place impulsó encuentros llamados Reinne Drops, que invitan a otros pequeños emprendimientos y creadores a compartir el espacio.

El proyecto también realizó colaboraciones con marcas como JINS Eyewear y APC. En noviembre de 2025, organizó el evento “Fleeting”, una muestra con objetos personales, proyecciones y un cortometraje sobre la historia del emprendimiento. Asistieron más de 500 personas, según datos publicados en la campaña.

¿Por qué recurrió a una campaña de financiamiento colectivo?

El tramo final de la obra presentó obstáculos inesperados. Las autoridades municipales exigieron rehacer el sistema de plomería, instalar un nuevo medidor de agua y realizar zanjas en el local.

Estas exigencias generaron demoras y un aumento significativo de costos. Frente a ese escenario, el proyecto lanzó una campaña para financiar la etapa final.

La recaudación alcanzó US$47.955, por encima del objetivo inicial de US$40.000, con el aporte de 514 personas, según la información pública de la plataforma. La campaña de financiamiento permaneció activa del 22 de noviembre al 22 de diciembre de 2025, durante un período de 30 días.

Según informó NBC Los Angeles, el local físico abrirá este mismo mes, una vez finalizadas las obras de su sede definitiva.