La nueva regla sobre la IA que Trump firmó en EE.UU. y que genera temor en algunos sectores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que presentará una regla única para regular la Inteligencia Artificial (IA), lo que genera inquietud entre los sectores que impulsan normas estatales. El planteo federal busca evitar diferencias regulatorias entre jurisdicciones.

Trump anuncia que firmará una orden ejecutiva sobre la regulación de la IA

El entorno regulatorio de la IA en Estados Unidos se desarrolla de manera fragmentada.

La ausencia de una ley federal integral dio paso a que cada estado elaborara sus propias pautas sobre uso, riesgos y responsabilidades .

. Este escenario produjo un conjunto diverso de normas que responden a contextos locales y a preocupaciones propias de cada jurisdicción.

En ese marco, Trump afirmó que divulgará un “libro de reglas” para estandarizar la supervisión a nivel nacional.

“Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando”, aseguró en Truth Social. “Esta semana emitiré una orden ejecutiva de UNA REGLA. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡ESO NUNCA FUNCIONARÁ!”, señaló.

Cuál es el objetivo de la propuesta “One Rule” de Trump

Trump adelantó que firmará una orden ejecutiva denominada “One Rule” para federalizar la regulación de la IA. Según una versión preliminar de la orden obtenida por The New York Times, lo que contempla es:

El fiscal general tendría la instrucción de crear un grupo especial dedicado a litigar contra leyes estatales que entren en conflicto con el enfoque federal . No implica una derogación automática de las leyes estatales, sino una disputa judicial sobre las competencias.

. No implica una derogación automática de las leyes estatales, sino una disputa judicial sobre las competencias. Tener directrices nacionales, más uniformes.

La propuesta también contempla medidas relacionadas con incentivos federales, como la posibilidad de retener beneficios destinados a infraestructura digital en estados que mantengan sus propias normas.

La intervención del presidente generó reacciones inmediatas. Algunos estados interpretan la medida como una amenaza a las políticas que ya han adoptado para abordar riesgos vinculados a esta herramienta, mientras que otros actores del sector tecnológico ven en la propuesta una oportunidad para reducir la carga administrativa que supone cumplir con requisitos diferentes en cada territorio.

Posiciones del sector tecnológico y el impacto de las normas estatales sobre la IA

Para algunos ejecutivos, un mosaico de regulaciones estatales genera incertidumbre y aumenta los costos de cumplimiento.

“Creo que debemos encontrar el equilibrio adecuado”, manifestó el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en una entrevista Fox News Sunday. El líder tecnológico señaló que existen numerosos proyectos de ley en debate en distintas legislaturas locales, lo que podría generar sistemas regulatorios incompatibles entre sí.

Otros representantes del sector manifestaron inquietudes similares. Consideran que los requisitos de cumplimiento dispersos afectan a empresas que operan en todo ese país. Además, sostienen que la falta de una norma federal clara provoca que cada nueva herramienta se enfrente a revisiones distintas dependiendo del estado donde se utilice o comercialice.

“Estamos en una lucha para determinar quién se beneficiará de la IA: los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas o el pueblo estadounidense”, declaró Sacha Haworth, director ejecutivo de The Tech Oversight Project, en un comunicado retomado por CNN.

El temor en el estado de Minnesota por la orden ejecutiva “One Rule” de Donald Trump

La preocupación se manifiesta en el ámbito político. La senadora Amy Klobuchar advirtió que una orden ejecutiva que invalide leyes estatales podría dejar a los ciudadanos con menos protección.

“La IA es muy prometedora, pero también facilita estafas y deepfakes que perjudican a los estadounidenses”, aseguró en una publicación de Facebook.

Minnesota es uno de los estados que ya estableció normas orientadas a limitar contenidos manipulados y materiales no consensuados generados por IA. La legislación vigente regula la difusión de deepfakes con fines políticos y penaliza la creación y envío de imágenes sexuales generadas sin autorización.

Este tipo de normas surgieron ante la aparición de herramientas capaces de alterar imágenes y audios con facilidad.

Estados que regulan el uso de la IA

Las normas actuales reflejan enfoques distintos según las prioridades de cada jurisdicción:

California : adoptó medidas que exigen a los desarrolladores de modelos de IA publicar marcos de seguridad, reportar riesgos y garantizar la protección de denunciantes.

: adoptó medidas que exigen a los desarrolladores de modelos de IA publicar marcos de seguridad, reportar riesgos y garantizar la protección de denunciantes. Texas : aprobó una ley que entrará en vigencia en 2026 con enfoque en el uso empresarial y gubernamental de la IA . El marco establece la obligación de informar al usuario cuando interactúa con un sistema automatizado, prohíbe algoritmos que generen discriminación intencional, veta sistemas de puntaje social en organismos públicos y limita la creación de contenidos ilícitos mediante esta herramienta. También incorpora un espacio regulatorio controlado para evaluar innovaciones.

: aprobó una ley que entrará en vigencia en 2026 con enfoque en . El marco establece la obligación de informar al usuario cuando interactúa con un sistema automatizado, prohíbe algoritmos que generen discriminación intencional, veta sistemas de puntaje social en organismos públicos y limita la creación de contenidos ilícitos mediante esta herramienta. También incorpora un espacio regulatorio controlado para evaluar innovaciones. Illinois : avanzó con una ley enfocada en el ámbito laboral. La norma obliga a informar a empleados y aspirantes cuando se utilice IA en procesos de decisión , prohíbe prácticas que generen efectos discriminatorios y restringe el uso de códigos postales como variables sustitutas de características protegidas. La responsabilidad de las decisiones recae en los empleadores, incluso si estas provienen de un sistema automatizado.

: avanzó con una ley enfocada en el ámbito laboral. La norma obliga a , prohíbe prácticas que generen efectos discriminatorios y restringe el uso de códigos postales como variables sustitutas de características protegidas. La responsabilidad de las decisiones recae en los empleadores, incluso si estas provienen de un sistema automatizado. Florida: presentó una propuesta que establece una declaración de derechos relacionada con la herramienta. El proyecto incluye límites al uso de IA en asistencia psicológica, prohíbe el empleo de sistemas de origen chino en entidades públicas, requiere consentimiento para la utilización de nombre e imagen y define obligaciones de transparencia hacia consumidores. También introduce lineamientos sobre privacidad y la construcción de centros de datos en el estado.

El avance simultáneo de marcos estatales plantea preguntas sobre la convivencia de múltiples regulaciones frente a una posible orden federal que busque unificar criterios.

La tensión entre ambos niveles de gobierno se volvió un eje central del debate.