Charles Chaplin, inspirador: “Nunca encontrarás el arcoíris si siempre estás mirando hacia abajo”

Charles Chaplin, actor, director, guionista y compositor británico, fue una de las figuras más influyentes de la historia del cine. Alcanzó fama mundial con el personaje de “Little Tramp” y dejó una huella imborrable en la era del cine mudo. Entre sus reflexiones más recordadas, aparece una frase que demuestra el optimismo con el que pensaba que se debía afrontar la vida.

Quién fue Charles Chaplin, el emblemático artista del cine mudo

Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra. Según Encyclopaedia Britannica, fue comediante, productor, escritor, director y compositor, y está considerado como el mayor artista cómico de la pantalla y una de las figuras más importantes de la historia del cine.

Su carrera comenzó en el escenario durante su infancia. Hizo su debut a los cinco años y luego trabajó en compañías teatrales y de vodevil, un tipo de espectáculo de variedades que combinaba números de comedia, música, baile y actuaciones breves en un mismo escenario.

Con el “Little Tramp”, Charles Chaplin se convirtió en una de las grandes estrellas del cine mudo The Library of Congress

En 1913 llegó a Estados Unidos con la compañía de artistas de Fred Karno y ese mismo año firmó un contrato para actuar en cine.

En 1914 apareció por primera vez su personaje más famoso. Fue en Kid Auto Races at Venice, la segunda película de Keystone en la que usó el vestuario del “Little Tramp”.

Ese personaje mezcló humor físico, emoción y crítica social. Esta combinación lo convirtió en una estrella mundial en pocos meses y amplió las posibilidades expresivas del cine mudo.

Chaplin actuó, escribió y dirigió varias de las películas más recordadas del siglo XX. Entre ellas, figuran The Kid (1921), The Gold Rush (1925), City Lights (1931), Modern Times (1936), The Great Dictator (1940), Monsieur Verdoux (1947) y Limelight (1952).

Sus películas aún son centrales en las discusiones sobre arte cinematográfico, cultura popular y función social de la comedia.

La frase de Chaplin sobre el arcoíris

La frase “nunca encontrarás el arcoíris si siempre estás mirando hacia abajo” pertenece a la canción “Swing Little Girl”.

Las películas de Charles Chaplin combinaron humor físico, emoción y crítica social The Library of Congress

Según el sitio oficial charliechaplin.com, el artista escribió la música y la letra para la banda sonora de El Circo en 1968.

El tema aparece al comienzo de la reedición de la película en 1969. En la grabación final se eligió la propia voz de Chaplin, que en ese momento tenía 79 años.

La letra incluye la secuencia: “Si estás buscando arcoíris, mira hacia el cielo. Nunca encontrarás arcoíris si estás mirando hacia abajo”.

¿Por qué Charles Chaplin dejó Estados Unidos?

Chaplin dejó Estados Unidos en 1952. Lo hizo mientras viajaba con Oona O’Neill hacia Londres para el estreno de Limelight.

Fue en esa oportunidad que el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos le informó a Chaplin que no podría reingresar al país si no respondía acusaciones “de naturaleza política y de depravación moral”.

Este organismo era el antecesor del actual Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

El sitio oficial dedicado al actor vincula esa salida con el clima político de la Guerra Fría.

También señala que Chaplin quedó bajo presión por sus simpatías liberales y humanistas. Desde entonces vivió en Europa con su familia.

Murió el 25 de diciembre de 1977 en Corsier-sur-Vevey, Suiza, a los 88 años.

Preguntas y respuestas sobre Charles Chaplin

¿Quién fue Charles Chaplin?

Fue un actor, director, productor, guionista y compositor británico. Se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del cine y alcanzó fama mundial con su personaje del “Little Tramp”.

¿Qué hizo Charles Chaplin?

Actuó, escribió, dirigió, produjo y compuso música para varias de las películas más influyentes del siglo XX. También fue cofundador de la compañía cinematográfica estadounidense United Artists en 1919.

¿Cuándo nació Charles Chaplin?

Nació el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra.

¿Cuándo murió Charles Chaplin?

Murió el 25 de diciembre de 1977 en Corsier-sur-Vevey, Suiza.

¿Cuántos años tenía Charles Chaplin cuando murió?

Tenía 88 años.

¿Por qué Charles Chaplin dejó Estados Unidos?

Dejó el país en 1952, después de que las autoridades migratorias le advirtieran que no podría reingresar sin responder acusaciones de carácter político y moral.

¿Por qué Charles Chaplin fue exiliado o forzado a irse de Estados Unidos?

La información disponible indica que en 1952 se le negó el reingreso al país salvo que contestara acusaciones políticas y morales. Luego se instaló en Suiza y no volvió a vivir en Estados Unidos.

¿Dónde vivió Charles Chaplin?

Nació en Londres, trabajó en Hollywood, Estados Unidos, durante gran parte de su carrera, y desde 1952 vivió en Corsier-sur-Vevey, Suiza.