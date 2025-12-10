Clima hoy en EE.UU.: mapa de la ola de frío, nevadas y principales alertas este miércoles 10 de diciembre

Estados Unidos afrontará este miércoles 10 de diciembre un panorama climático sumamente inestable con tormentas, humedad tropical y aire polar en diversas zonas. Mientras el oeste continuará bajo el impacto de ríos atmosféricos capaces de generar graves inundaciones, el noreste enfrentará condiciones invernales severas con nevadas intensas y fuertes vientos.

Un río atmosférico afectará al clima del noroeste de EE.UU. con graves inundaciones

El extremo noroeste de EE.UU. vivirá otro episodio de lluvias torrenciales debido a un prolongado río atmosférico que se instalará sobre Washington, Oregon, Idaho y sectores de Montana.

El prolongado río atmosférico que avanza sobre Washington y Oregón descargará lluvias torrenciales que podrían provocar crecidas cercanas a valores récord NWS

Desde AccuWeather explicaron que este corredor de humedad concentrará precipitaciones de varios días y seguirá con su avance tierra adentro hasta el jueves. Este flujo cálido, originado en zonas tropicales del Pacífico, impulsará un aumento notable del nivel de los ríos.

Los especialistas señalaron que, desde Seattle hasta el norte de Oregon, los arroyos pequeños y los cursos cortos de agua subirán rápidamente, mientras que algunos ríos principales se acercarán e incluso podrían superar marcas no vistas en décadas.

AccuWeather destacó que múltiples ríos en la Cordillera de las Cascadas de Washington ya se encuentran en niveles de inundación moderada a mayor, mientras que sectores próximos al Monte Rainier enfrentarán crecidas cercanas a valores récord.

En paralelo, varios caminos rurales y rutas secundarias podrían quedar bloqueados por el agua acumulada, mientras el riesgo de deslizamientos crecerá en laderas saturadas.

Las autoridades advirtieron que habrá sectores que requerirán evacuaciones preventivas si las lluvias intensas continúan. Incluso el aeropuerto de Seattle-Tacoma podría experimentar demoras debido a la visibilidad reducida y al fuerte flujo de humedad.

Niveles de nieve inusualmente elevados y riesgo de avalanchas en el oeste

La influencia del aire cálido procedente del Pacífico elevará los niveles de nieve a valores excepcionalmente altos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las acumulaciones quedarán restringidas a sectores por encima de los 7000-8000 pies (2133-2438 metros), tanto en la Cordillera de las Cascadas como en áreas montañosas de Idaho y Montana.

El NWS advirtió sobre un riesgo creciente de avalanchas en los tramos más elevados de las montañas del Oeste debido a las oscilaciones térmicas que debilitan las capas de nieve Elaine Thompson - AP

En esas altitudes se prevén nevadas abundantes que podrían superar varios pies, aunque buena parte de las zonas bajas recibirá únicamente lluvia, lo que aumentará el caudal de los ríos por la combinación de precipitaciones y deshielo.

Este escenario provocará un riesgo creciente de avalanchas en los tramos más elevados de las montañas, donde las oscilaciones térmicas debilitarán las capas de nieve.

Un sistema “clipper” llevará nieve intensa y vientos fuertes al noreste de EE.UU.

Al mismo tiempo, el noreste y los Montes Apalaches se prepararán para un episodio invernal agresivo. El NWS indicó que un potente sistema clipper avanzará desde el Medio oeste superior hasta las zonas interiores del noreste durante este miércoles. A lo largo de su trayectoria dejará nevadas de entre cuatro y seis pulgadas (10,1 a 15,2 centímetros), acompañadas por ráfagas capaces de reducir la visibilidad.

El potente sistema clipper que avanza sobre el Noreste dejará las mayores acumulaciones de nieve en el Tug Hill y el oeste de los Adirondacks

La situación será especialmente compleja en el centro de los Apalaches, donde rigen Avisos de ventisca debido a la coincidencia de nevadas de tres a seis pulgadas (7,6 a 15,2 centímetros) con ráfagas que llegarán a 50 millas por hora (80,4 km/h). Estas condiciones podrían extenderse hasta el jueves, lo que dificultará los desplazamientos y afectará rutas de montaña.

Otras áreas con acumulaciones destacadas incluirán el Tug Hill y el oeste de los Adirondacks, donde el total alcanzará entre ocho y 16 pulgadas (20,3 a 40,6 centímetros) antes del jueves.

Sobre el final de la semana laboral, otro clipper seguirá a este sistema, lo que abrirá la puerta a episodios de lluvia congelada y nuevas nevadas desde las Llanuras Altas del Norte hasta el valle del Ohio. En este contexto, ya se anunciaron “Vigilancias de tormenta invernal” en sectores del este de Montana.

Temperaturas en EE.UU.: frío intenso al este y calor inusual al oeste

Un gran valle de aire frío dominará el centro y el este del país norteamericano, mientras una dorsal cálida se instalará al oeste.

El patrón atmosférico de este miércoles mantendrá un gran valle de aire frío dominando el centro y el este NWS

Según el NWS, las máximas previstas para los próximos días serán muy variables:

En las Llanuras del Norte y la región de los Grandes Lagos , las temperaturas se moverán entre los 10°F y 20°F (-12°C a -6°C).

, las temperaturas se moverán entre los 10°F y 20°F (-12°C a -6°C). En el Medio oeste, el valle del Ohio y Nueva Inglaterra , los registros ascenderán a 20°F y 30°F (-6°C a -1°C).

, los registros ascenderán a 20°F y 30°F (-6°C a -1°C). El Atlántico medio y el sureste habrá valores que oscilen entre 40°F y 50°F (4°C a 10°C).

habrá valores que oscilen entre 40°F y 50°F (4°C a 10°C). La costa del Golfo y Florida alcanzarán 60°F y 70°F (15°C a 21°C).

alcanzarán 60°F y 70°F (15°C a 21°C). En el oeste, el noroeste del Pacífico y el interior mantendrán máximas en los 50°F (10°C), mientras California central y meridional llegará a 60°F y 70°F (15°C a 21°C).

mantendrán máximas en los 50°F (10°C), mientras California central y meridional llegará a 60°F y 70°F (15°C a 21°C). El desierto del suroeste podría escalar a 70°F y 80°F (21°C a 26°C).

Para el viernes, una nueva irrupción de aire ártico mantendrá las máximas de las Llanuras del Norte por debajo de los 10°F (-12°C), mientras el oeste experimentará un repunte cálido inusual para mediados de diciembre.