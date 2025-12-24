Cómo es el ritual de Venus para atraer el amor en 2026

Falta poco para darle la bienvenida al año 2026, por lo que es el momento ideal que muchas personas utilizan para realizar diferentes rituales, ya sea para atraer la buena fortuna o el amor. Para este último, se puede contar con la ayuda de la Diosa del amor Venus, para realizar uno de los ritos más influyentes para manifestar una pareja en este nuevo ciclo.

Ritual de Venus, la práctica para atraer una nueva pareja en 2026

Venus, la diosa romana del amor y la belleza, puede ayudar a realizar una de las prácticas más poderosas para enfocar las intenciones en el futuro respecto de un amor verdadero, duradero y fiel. El ritual se realiza de forma sencilla con elementos que casi siempre se tienen en casa, destacó Vogue.

Para este ritual se necesitan pocos elementos, pero se debe hacer con mucha fe (Archivo) Freepik

Elementos necesarios para realizar el ritual de Venus:

Una vela blanca

12 rosas rojas (para simbolizar el amor en cada mes del año)

Cuarzos: cuarzo rosa, se puede complementar con amatista, jaspe rojo y turmalina rosa.

Carta escrita a mano con 12 cualidades que se consideren importantes para potenciar el amor en este nuevo ciclo.

Una estatuilla o imagen que represente a la diosa Venus.

Paso a paso para manifestar el amor:

El día 1° de enero se deben colocar los elementos en un espacio limpio y ventilado, para formar una especie de altar. Al momento de escribir la carta con las 12 cualidades, es necesario tener una intención clara de qué se quiere atraer en el amor.

Para este ritual se deben escribir 12 intenciones para manifestar a la pareja ideal Gemini

El ritual se debe realizar en presente, como si esa pareja o el deseo que se pidió ya se hubiera cumplido. Esta afirmación permite una vibración energética diferente. Luego, es necesario colocar la carta en el centro del altar con la vela encima y los cuarzos a un lado.

Cuando se ubiquen los elementos, se debe pronunciar en voz alta cuál será la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, al encender la vela se debe decir la siguiente frase o una similar: “vas a ayudarme a atraer un nuevo ciclo de plenitud”, y así por cada elemento.

El siguiente paso es encender la vela y dejar que se consuma por completo mientras se medita por al menos por 10 minutos. Cuando la vela se apague, se debe agradecer por lo que vendrá y ventilar el espacio.

Al finalizar el ritual, se puede guardar la carta y leerla al final del año para contemplar si se cumplieron los deseos. Los cuarzos se pueden recargar con agua fría o sal de mar, o bien usar la luz de la primera luna llena del mes.

Por qué Venus se asocia con los rituales del amor

Símbolo supremo del amor en la mitología romana, Venus también era la personificación de la belleza y la sensualidad.

Esta deidad es una de las más invocadas, especialmente por quienes buscaban su favor en asuntos de fertilidad, tanto para aumentar su descendencia como para garantizar la abundancia de sus cultivos, explicó Moonfall Metaphysical.

Esta diosa se asocia al amor, la belleza, la fertilidad y la sabiduría (Archivo) IStock - E+

Venus modera el mundo del amor y los deseos, la lujuria, la expresión artística y los placeres de la vida. Representa uno de los impulsos más básicos de la humanidad: la necesidad de relacionarse con los demás, consignó Univision.

La diosa es sinónimo de relaciones, encuentros e interacción con los demás. Indica el potencial de afinidad e intimidad con las personas y la capacidad de relacionarse con uno mismo.

Rituales que se pueden hacer a fin de año

Velas de colores

Encender velas de diferentes colores es un ritual popular. Cada color tiene un significado: el rojo para el amor, el verde para la salud, el amarillo para el dinero y el blanco para la paz. Deben colocarse las velas en un lugar seguro y esperar hasta que se consuman, mientras se manifiestan las intenciones, detalló Hola!.

Meterse debajo de la mesa

Este ritual se usa para atraer el amor. Para encontrar pareja, uno de los rituales más famosos e incluso divertidos es meterse bajo la mesa, una vez que suenan las 12 campanadas, justo a la medianoche. De acuerdo a la creencia popular, aquellas personas que se metan bajo la mesa y se queden ahí por un momento, conseguirán a su pareja ideal el año que comienza.

Uvas de la suerte

Comer 12 uvas a medianoche el 31 de diciembre ayudará a atraer abundancia y prosperidad. Cada uva representa un mes del año, se deben comer a las 00.00 hs, para asegurar un año lleno de riqueza.