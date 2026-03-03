¿Un ataúd de oro? Lo que revela del mundo narco el funeral de El Mencho y el corrido mexicano cantado en vivo

Luego del revuelo que suscitó en todo México la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el funeral se desarrolló en un cementerio de Zapopan, entre la ostentación del evento y la tristeza de los asistentes. El cortejo fúnebre fue acompañado por decenas de personas, una banda que cantó corrido mexicano en vivo y camiones repletos de flores.

Los detalles del mundo del narco en el funeral de El Mencho

Cubiertos con paraguas negros en un día soleado, los asistentes llegaron al funeral del Mencho para despedirse definitivamente, entre el lujo reflejado en el ataúd dorado que llevaba dentro el cuerpo del líder narcotraficante. Un funcionario federal, citado por CBS News, confirmó que el entierro tuvo lugar el pasado lunes 2 de marzo en un cementerio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

La Fiscalía General de la República se negó a confirmar la ubicación por “razones de seguridad”. El funeral contó con factores característicos de los entierros narcos:

Para llevar la enorme cantidad de flores que fueron enviadas en homenaje al Mencho llegaron cinco camiones repletos de coronas , algunas adornadas con la imagen de un gallo , ya que a veces se lo nombraba como el “Señor de los Gallos”.

, algunas , ya que a veces se lo nombraba como el “Señor de los Gallos”. El cuerpo del narcotraficante fue recibido en el cementerio con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como “El muchacho alegre” , un popular corrido mexicano de la década de 1940.

que , un popular corrido mexicano de la década de 1940. Un amplio operativo de seguridad fue desplegado en el Área Metropolitana de Guadalajara por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal desde el sábado, cuando la familia reclamó su cuerpo. Finalmente, llegó a la funeraria el domingo por la noche, escoltado por camionetas civiles y militares.

El misterio que rodea el funeral del Mencho, sin especificaciones exactas de su lugar y con el lujo como estandarte, es habitual en el mundo narco. Los seguidores aprovechan esto para crear una leyenda en torno a su figura, según marcó AP.

El certificado de defunción del criminal señaló que debía ser enterrado. Esto se debe a un procedimiento habitual en casos de muerte violenta para permitir la recopilación de pruebas forenses adicionales si fuera necesario en el futuro.

Cómo fue abatido El Mencho, líder del mundo narco mexicano

El famoso delincuente que llegó a liderar el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más temidas de México, fue abatido a sus 59 años en un operativo policial en el municipio serrano de Tapalpa.

El 22 de febrero, el Ejército Mexicano, con apoyo de inteligencia -incluido el seguimiento de contactos cercanos y apoyo estadounidense- localizó el escondite. Se trataba de un complejo de cabañas del Tapalpa Country Club, una zona boscosa y exclusiva del municipio.

Las fuerzas federales entraron al lugar con un operativo coordinado por aire y tierra. Pese a que los sicarios del CJNG abrieron fuego contra los militares, El Mencho y algunos de sus hombres trataron de huir hacia un área boscosa cercana, pero resultaron heridos de gravedad.

Tras ser alcanzado y herido, Oseguera Cervantes fue trasladado en helicóptero con vida para recibir atención médica. En el camino al hospital, murió a causa de los disparos.

Las repercusiones en México por la muerte del líder narco conocido como El Mencho

Al conocerse la muerte de Oseguera Cervantes a manos de los efectivos militares, la repercusión fue evidente en todo el territorio mexicano. El deceso provocó una reacción violenta de los aliados del líder narco, quienes tomaron represalias.

La muerte de líder narco Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, desató una ola de violencia en todo México X.

Más de 70 personas murieron entre el operativo militar y la violencia subsiguiente. Los ataques coordinados incluyeron bloqueos de carreteras con vehículos incendiados, enfrentamientos armados y ataques con fuego contra negocios e infraestructura pública en varios estados.

En Estados Unidos, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene la alerta de viaje de nivel 2 vigente para el país latinoamericano. Las autoridades recomiendan evitar los viajes entre ciudades después del anochecer. Además, existe una advertencia de nivel 4 para los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.