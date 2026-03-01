Cómo obtener el bono de US$750 de Airbnb por el Mundial: fechas clave y requisitos para nuevos anfitriones

En la previa de la Copa del Mundo 2026, Airbnb ofrecerá hasta US$750 a nuevos anfitriones que renten sus alojamientos en Estados Unidos. En un informe reciente, la plataforma informó cómo es que el torneo beneficiará económicamente a los residentes de las 11 ciudades sedes del país con ingresos adicionales.

Cómo obtener US$750 como anfitrión de Airbnb en el Mundial 2026

Debido a la alta demanda de alojamiento en las sedes mundialistas, Airbnb lanzó un programa de incentivos, al cual podrán acceder los estadounidenses en las ciudades donde se llevará a cabo el torneo.

El programa de incentivos aplicará en Estados Unidos, México y Canadá (Web/Airbnb)

Para recibir los US$750 es necesario ser un nuevo anfitrión en la plataforma, realizar la publicación del hospedaje y recibir a los primeros huéspedes antes del 31 de julio de 2026.

Los requisitos para poder participar y obtener la bonificación son los siguientes:

Proporcionar datos : los interesados tienen que registrarse como anfitriones en la plataforma de hospedaje, proporcionar su nombre completo y correo electrónico.

: los interesados tienen que registrarse como anfitriones en la plataforma de hospedaje, proporcionar su nombre completo y correo electrónico. Publicar el anuncio del alojamiento : se tienen que compartir detalles básicos del lugar, incluir fotografías y elegir un precio inicial.

: se tienen que compartir detalles básicos del lugar, incluir fotografías y elegir un precio inicial. Comenzar como anfitrión : para que la reservación sea válida, el primer huésped deberá finalizar su reservación a más tardar el 31 de julio.

: para que la reservación sea válida, el primer huésped deberá finalizar su reservación a más tardar el 31 de julio. La vivienda tiene que ser completa y estar ubicada en una de las zonas admitidas en la promoción .

. Se debe completar una reserva para ese anuncio con un precio total de al menos US$100 antes de impuestos antes del 31 de julio de 2026.

antes del 31 de julio de 2026. Las reservas canceladas por el huésped o el anfitrión, antes o después de la llegada programada, no serán elegibles .

. Cada anfitrión podrá participar una sola vez.

Si se cumplen con los requisitos, Airbnb efectuará los pagos dentro de los 45 días posteriores a la estadía completa. Hay que tomar en cuenta que el dinero será depositado a través del método predeterminado que haya elegido el anfitrión.

Qué zonas están admitidas en esta promoción

Estados Unidos tendrá 11 sedes para la Copa del Mundo 2026. Todas participan en este programa de incentivos, pero es importante que los anfitriones de Airbnb se aseguren de que el código ZIP de sus alojamientos se encuentre en la lista que publicó la empresa en su página oficial.

La plataforma de alojamiento destacó que los nuevos anfitriones deberán cumplir con al menos una reserva (Archivo) Associated Press

Atlanta

Boston (incluida Providence)

Dallas (incluidos Fort Worth y el condado de Tarrant)

Houston

Kansas City

Los Ángeles (incluido el condado costero de Orange)

Miami (incluida la costa atlántica del sur de Florida)

Nueva York (incluida Jersey City)

Filadelfia

San Francisco (incluido South Bay y East Bay)

Seattle

Cuántos partidos de la Copa del Mundo se jugarán en EE.UU.

A finales del año pasado, la FIFA publicó el calendario oficial del certamen y se supo que Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos, incluidos los de la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

A partir de los cuartos de final, todos los partidos serán en las sedes estadounidenses. La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.

11 ciudades de Estados Unidos serán sedes durante la Copa del Mundo 2026 (Web/Airbnb)

Los otros 26 partidos se reparten de manera equitativa entre los otros dos países anfitriones. En el caso de México, cinco encuentros se llevarán a cabo en la CDMX, incluido el partido inaugural en el Estadio Azteca, que sigue en remodelación.

Los ocho restantes se celebrarán en Guadalajara y Monterrey, ciudades que tendrán cuatro juegos programados cada una. Por su parte, las sedes de Canadá serán Vancouver y Toronto. En la primera se disputarán siete encuentros, mientras que en la segunda se jugarán seis.