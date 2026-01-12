Confusión en los parques nacionales de EE.UU. por la pregunta en los controles: “¿Es usted residente?”

Los migrantes en Estados Unidos que visitan los parques nacionales se encuentran ante un dilema: ¿entrar o desistir? Esto se debe a que, desde enero de 2026, rige un recargo para visitantes no radicados. Junto con este cambio, la pregunta “¿Es usted residente?”, en los accesos, genera demoras y altera los planes de visita. Especialistas señalaron que el interrogante busca provocar incomodidad y nerviosismo entre las personas que no tienen un estatus regularizado.

Control de residencia en parques nacionales: cómo funciona y qué impacto tiene

Según un documento interno del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) revisado por The Washington Post, “el recaudador de tarifas no necesita verificar la identificación de cada visitante”. En línea con esa directiva, dos empleados confirmaron a ese medio que solo solicitan documentación cuando resulta necesario para comprar o utilizar un pase anual.

Según trabajadores del sistema, numerosos visitantes extranjeros optan por no ingresar cuando se les informa que deberán pagar tarifas más altas Sitio del NPS

Uno de esos trabajadores señaló que incluso la formulación de la pregunta sobre la residencia genera intercambios tensos. Asimismo, explicó que se sienten “un poco inseguros” respecto de su accionar y que no les parece “correcto”. Esta persona, que prefirió mantener su identidad en reserva, explicó: “No queremos que los visitantes se sientan incómodos”.

Ambos empleados, que trabajan en parques diferentes, indicaron también que todos los días grupos de visitantes extranjeros deciden no ingresar cuando se les consulta por su condición de residencia y se les informa que deberán pagar tarifas más altas.

Otro de los trabajadores afirmó que “los tiempos de espera son mucho más largos” porque tienen que “hacer más preguntas”. Así, agregó que, si una persona no cumple con los requisitos de residencia, el personal le debe explicar todo el procedimiento, una tarea que se vuelve más compleja “por las barreras lingüísticas”.

Emily Douce, vicepresidenta adjunta de asuntos gubernamentales de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales ( NPCA , por sus siglas en inglés), afirmó que la verificación del estatus de residencia incrementa la cantidad de trabajo de un personal que ya se encuentra sobrecargado.

La compra de pases anuales sin cargo adicional queda limitada a quienes puedan demostrar su estatus migratorio al momento de la transacción Sitio del NPS

La pregunta en los accesos: ¿una estrategia migratoria de Donald Trump?

Julia Gelatt, directora asociada de política migratoria de Estados Unidos del Migration Policy Institute, explicó a The Washington Post que determinar quién es residente resulta complejo debido a la existencia de cientos de estatus migratorios distintos. “No sé cómo alguien del Servicio de Parques que no está capacitado en leyes de inmigración puede distinguir quién es ciudadano o residente permanente”, afirmó.

Gelatt sostuvo que la medida se inscribe en una línea de acción más amplia de la administración de Donald Trump, orientada a priorizar los intereses de las personas nacidas en Estados Unidos por sobre los de los inmigrantes.

Según explicó, ese enfoque incluye restricciones en el acceso a programas públicos y un incremento de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además, añadió que una persona indocumentada solo enfrentaría un riesgo en un parque nacional si hay presencia de agentes migratorios y mencionó ejemplos de arrestos ocurridos en este tipo de espacios del área de Washington.

En la misma línea, Mneesha Gellman, politóloga del Emerson College y testigo experta en un tribunal de inmigración de Estados Unidos, afirmó que la política “tiene como objetivo hacer que las personas se sientan nerviosas e incómodas”. Además, instó a que, a partir de esa sensación, “tomen la decisión de mantenerse alejadas o modificar sus planes en función de sus identidades”. La especialista agregó: “Realmente se está utilizando para sembrar miedo”.

Los pases America the Beautiful suman un adicional de US$170 para visitantes no residentes Sitio del NPS

¿De cuánto es la diferencia de tarifas para visitantes no residentes?

El recargo comenzó a regir el 1° de enero de 2026, tras un anuncio realizado en noviembre de 2025 por la administración de Donald Trump.

A partir de ese momento, 11 parques nacionales cobran un adicional de US$100 a los visitantes que no son residentes, mientras que los pases anuales America the Beautiful, que habilitan el acceso a todo el sistema de áreas protegidas, suman US$170 para quienes no están establecidos en el país norteamericano.

Estos son los parques nacionales de EE.UU. que aplican el recargo

El cobro adicional se aplica en áreas de alta concurrencia. Antes de ingresar, los grupos deben responder sobre su condición de residencia para acceder a una reducción en la tarifa en los siguientes parques:

Acadia National Park

Bryce Canyon National Park

Everglades National Park

Glacier National Park

Grand Canyon National Park

Grand Teton National Park

Rocky Mountain National Park

Sequoia & Kings Canyon National Park

Yellowstone National Park

Yosemite National Park

Zion National Park

El sitio web del NPS indica que para comprar un pase sin recargo se debe presentar prueba de ciudadanía o residencia, como pasaporte, licencia de conducir, identificación estatal o tarjeta de residencia permanente.