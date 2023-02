Conmoción en Florida por un incendio en un depósito de macetas en Kissimmee: los impactantes videos

escuchar

Un gran incendio se propagó el jueves en un depósito de macetas de plástico del condado de Osceola, en Kissimmee. Las llamas comenzaron en la madrugada. Durante casi 12 horas, 75 bomberos en 21 unidades lucharon por apagarlo. En los videos compartidos por los usuarios de redes sociales, donde el nombre de esta localidad floridense apareció entre las principales tendencias en Estados Unidos, se veían las nubes de humo que salían de la propiedad, cerca de Poinciana Boulevard.

El fuego estalló en la madrugada en Nursery Supplies Inc., un depósito de macetas en la Avenida A, al norte de la Poinciana High School, cerca de Kissimmee. Los videos mostraban las llamas y grandes columnas de humo que invadían el cielo, entre varios camiones de Bomberos cercanos.

Un incendio en un vivero dejó nubes negras en Kissimmee

En declaraciones consignadas por Wesh 2, Bethzaida García, integrante del Cuerpo de Bomberos del Condado de Osceola, aseguró que recibieron la primera llamada a la 1.02 h. De acuerdo con el reporte de este departamento, se quemaron más de dos acres con macetas de plástico. Para controlar la situación, los equipos necesitaron 4500 galones de agua por minuto. Las tareas se complicaron aún más por la presencia de tanques de propano.

¿Qué pasó en Kissimmee, Florida?

A través de un comunicado, Nursery Supplies Inc. detalló que el incendio comenzó junto a la valla trasera de la propiedad y que los daños se limitaron al patio exterior, donde se almacenan las macetas que se fabrican en el interior de la planta.

El incendio tuvo un fuerte eco en las redes sociales, en donde varios usuarios compartieron sus videos. La atención que recibió, en especial por la nube que se formaba entre las llamas, se debió a otro incidente en Estados Unidos: el descarrilamiento de un tren en Ohio.

El incendio en el vivero de Kissimmee

A principios de febrero, un tren que transportaba sustancias químicas se descarriló al este de Ohio. La carga que se liberó en East Palestine causó un incendio. Ante el temor de una explosión, las autoridades evacuaron la zona y trataron de neutralizar la carga. Desde entonces, las preocupaciones de los residentes han incrementado, sobre todo por su salud y las consecuencias futuras.

Pensaron que la ciudad estaba en llamas

El caso de Florida fue diferente. El Distrito Escolar del Condado de Osceola no cambió el horario en Poinciana High School por a la situación. Por su parte, los residentes de la zona modificaron su rutina habitual mientras los Bomberos apagaban las llamas.

En declaraciones para Wesh, un chofer identificado como Ollan Boully, aseguró que tuvo que pasar por una larga espera para volver al trabajo. Estuvo atapado en una avenida durante más de siete horas en una carretera llena de otros camioneros.

Un almacén de comestibles próximo al lugar en el que ocurrió el incendio no interrumpió su dinámica. Los clientes usaron su entrada y salida de forma usual, aliviados de que las llamas no los alcanzaran. Uno de elllos, Matthiew Amboise, hizo una visita a este comercio y reconoció su asombro. “Veo un montón de bomberos y todo. Es un gran incendio. Me asusté, pensé que toda la ciudad ardía”, dijo.

Los Bomberos todavía investigan la causas de este incidente.

