Cristian Castro subió una foto a sus redes y nadie dio crédito de su aspecto: “Irreconocible”

escuchar

Es una de las celebridades mexicanas más polémicas, su nombre suele dar de qué hablar constantemente y no por algún suceso vinculado al medio artístico sino por su personalidad que lo hace protagonista de anécdotas graciosas y que desafían los prejuicios. Esta vez se trata de una selfie que ha generado todo tipo de comentarios y tiene como protagonista a Cristian Castro.

El cantante publicó una selfie en Instagram y sería una como cualquier otra de no ser porque su rostro se ve distinto, libre de arrugas, con la nariz afilada, un poco de maquillaje en los ojos y labios más voluminosos. “Días de familia, amigos y descanso, el mejor abrazo en esta época tan linda”, escribió junto a la fotografía.

Esta es la selfie publicada por Castro que generó dudas entre sus seguidores sobre si se hizo alguna modificación en la cara @cristiancastro - @cristiancastro

De inmediato, sus seguidores comenzaron a preguntarse qué le pasaba en la cara y si se trataba de algún “arreglito” facial o simplemente de un efecto que le había transformado la apariencia temporalmente: “Un filtro más y purifica el agua”; “Ojalá y sea solo un filtro”; “Irreconocible... cómo se maltratan a sí mismos”, comentaron.

Mientras que otros pensaron que podía tratarse de una broma porque precisamente la publicación es del 28 de diciembre, fecha conocida como el Día de los Inocentes y en la que bajo la cultura popular algunas personas y hasta los medios de comunicación suelen hacer bromas.

Sin embargo, no parece que se haya tratado de eso porque tras la avalancha de opiniones sobre ese supuesto cambio de apariencia, el cantante desactivó la zona de comentarios en sus publicaciones más recientes.

Cristian Castro subió una foto y se mostro´irreconocible Ramiro Soto

No es una novedad que Cristian dé de qué hablar por su look, desde hace varios años se ha caracterizado por cambiar el color de su cabello, incluso con colores extravagantes como rosa, verde o amarillo, también por usar maquillaje cargado en los ojos y ropa en tonalidades brillantes. Algo que contrasta con sus primeros años en la música, pero que ahora parece ser parte de su personalidad.

El intérprete de “Azul” causó asombró en sus fanáticos después de una fotografía publicada en septiembre en la que, a decir de ellos, luce más delgado. Esa imagen es una prueba de su versatilidad porque es más sobria, en comparación con las alocadas versiones que ha mostrado en la televisión argentina.

El cantante mexicano suele mostrar su personalidad en sus constantes cambios de look @cristiancastro - @cristiancastro

Su madre, Verónica Castro, no ha estado exenta de ese tipo de críticas. Este mismo año fue señalada por excederse en el uso de los filtros “embellecedores” de las aplicaciones después de que su hermano la delató sin querer mostrando su verdadera apariencia. Mientras la actriz publicó la versión más prolija con un filtro, el “Güero” Castro compartió con sus seguidores la fotografía original.

Los seguidores de Verónica no dejaron pasar la oportunidad de halagar su belleza al natural y resaltar que no era necesario que recurriera a los filtros para mostrarse al público, pero otros se burlaron por las diferencias entre las selfies.

Esos comentarios no cayeron tan bien y la mexicana respondió a quienes la señalaron: “Pues que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño”.

LA NACION