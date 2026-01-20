LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo de este martes 20 de enero de 2026

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 20 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar en México este martes 20 de enero abrió con la referencia del lunes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,31% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 20 de enero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 20 de enero arranca con la referencia de día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del lunes: compra $17 / venta $18,40
  • Banco Azteca del lunes: compra $17,20 / venta $17,74
  • Banco de México, FIX del lunes: $17,5990
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,6245 / venta $17,6300
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,6390
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,5730
  • Bank of America del lunes: compra $16,7224 / venta $18,6919
  • Banorte del lunes: compra $16,45 / venta $17,95
  • BBVA Bancomer del lunes: compra $16,73 / venta $17,87
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $17,6867
  • Grupo Financiero Multiva del lunes: $17,66
  • Intercam del lunes: compra $17,0789 / venta $18,0894
  • Para pagos de obligaciones del lunes: $17,6897
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $17,6867
  • Ve por más del lunes: compra $17,0732 / venta $18,0882
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 20 de enero de 2026 abrió con la referencia del lunes en $17,20 a la compra y $17,74 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, a media jornada del lunes, el precio del dólar a peso mexicano se situaba en $17,57 por billete verde en el mercado spot.
  • Además, la moneda mexicana acumulaba un avance semanal del 1,90%, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Los analistas señalan que esta tendencia de fortaleza del peso se vio impulsada por la debilidad del dólar estadounidense, cuyo índice DXY bajó un 0,34% debido al feriado en Estados Unidos y al avance de otras divisas pares.
  • Añaden que el precio del dólar se encuentra bajo presión debido a preocupaciones económicas en EE.UU. y al fortalecimiento de contrapartes internacionales.
  • Hacia el overnight, se esperaba un rango de fluctuación entre $17,53 y $17,67 por dólar estadounidense, a la espera de pocos datos económicos en la agenda de este martes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
