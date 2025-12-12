Cuándo inicia y cuál es el significado de la Novena, la tradición de los migrantes ecuatorianos para recibir al Niño Jesús
Este ritual tiene un profundo significado espiritual y cultural que permite mantener viva la conexión familiar
- 4 minutos de lectura'
La Novena de Navidad es una emotiva tradición religiosa que se celebra anualmente, justo antes de la Nochebuena. Dura nueve días, en los cuales las comunidades y familias se congregan en un ambiente de fe y alegría para rezar, cantar villancicos y meditar sobre el significado del nacimiento de Jesús.
Cuándo inicia y cuál es el significado de la Novena para los ecuatorianos
La Novena de Navidad constituye una de las costumbres católicas más populares en Ecuador que se celebra del 16 y al 24 de diciembre. Su esencia radica en el rezo comunitario, cuyo fin es disponer el espíritu de los creyentes para recibir y acoger el nacimiento del Niño Jesús, detalló W Radio.
Como su nombre lo indica, esta práctica de oración y devoción dura nueve días consecutivos, y se emplea para pedir una gracia especial. En este periodo se inician con los preparativos para una fiesta litúrgica o interceder por un difunto.
Durante estos días, las familias se reúnen en torno a un pesebre, donde se realizan oraciones, cantos y reflexiones, lo que crea un ambiente ideal para compartir la fe en comunidad.
Una tradición presente en los migrantes ecuatorianos
Los migrantes ecuatorianos celebra la Novena como una forma de mantener viva su fe y tradición en el extranjero. Las personas se reúnen para rezar, cantar villancicos y compartir comida típica, con el fin de replicar las festividades de Ecuador en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago y España, destacan desde el Ministerio de Gobierno de Ecuador.
De forma cultural, el Palacio de Gobierno festeja la tradición con alegría, fraternidad y espiritualidad con el propósito de fortalecer las relaciones familiares y comunitarias.
Esta tradición es un pilar de la identidad ecuatoriana, ya que une a la comunidad con sus raíces culturales y lazos familiares, lo que incluye el apoyo de las embajadas del país en Estados Unidos.
Históricamente, esta costumbre se introdujo en el siglo XVIII por Fray Fernando de Jesús Larrea para servir de preparación espiritual y cultural ante la llegada del Niño Jesús, consignó el medio local Primicias.
Cómo se festeja la novena en Ecuador y otros países que la practican
La Novena de Navidad suele tener sus propias variaciones según el país donde se realice. En Ecuador, tiene un lugar especial en la celebración navideña, y se combinan oraciones y tradiciones gastronómicas locales, como los pristiños y buñuelos, informó W Radio.
La tradición también se lleva a cabo en países como Colombia, donde es común ofrecer platillos típicos durante estas celebraciones, como buñuelos, natilla, lechona y actualmente se ven todo tipo de ofertas gastronómicas.
Venezuela es otro de los países latinos donde se suele llevar a cabo la tradición de la Novena, donde las familias se reúnen para rezar y compartir comidas típicas como la hallaca, el pan de jamón, el ponche, y la torta de vino.
Esta tradición católica sirve como ancla de unión para las comunidades migrantes durante las nueve noches previas a la Navidad, donde se realizan diferentes rezos para honrar a la Virgen María, a San José, a los Reyes Magos y al Niño Jesús, señaló Spectrum News.
Cómo se realizan los rezos de la Novena antes de Navidad
La Novena es parte de la tradición de la colocación del pesebre y trae consigo un sentimiento espiritual de la confianza en la espera, la certeza y la alegría de una llegada esperada, que en este caso es el nacimiento de Jesús.
Según ACI Prensa, la estructura de la Novena es la siguiente:
- Oración para comenzar
- Oración de la familia
- Oración a la santísima Virgen
- Oración a San José
- Leer el día correspondiente
- Oración al Niño Jesús
- Gozos
Otras noticias de Navidad
Época festiva. Cuatro consejos de una psicóloga para reducir el estrés navideño
Último de 2025. Walmart confirma el cierre de más de 4000 tiendas en Estados Unidos durante 24 horas en esta fecha
Ranking. Ni la sidra ni el champagne: este es el producto más caro (y uno de los más consumidos) del brindis en las Fiestas
- 1
EE.UU. planea examinar el historial de redes sociales de extranjeros que entren con pasaportes que no necesitan visas
- 2
Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz
- 3
La ciudad más rica de Florida está a dos horas de Miami y tiene un parque nacional como vecino: sus características
- 4
Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 11 de diciembre de 2025