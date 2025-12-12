Cuándo inicia y cuál es el significado de la Novena, la tradición de los migrantes ecuatorianos para recibir al Niño Jesús

La Novena de Navidad es una emotiva tradición religiosa que se celebra anualmente, justo antes de la Nochebuena. Dura nueve días, en los cuales las comunidades y familias se congregan en un ambiente de fe y alegría para rezar, cantar villancicos y meditar sobre el significado del nacimiento de Jesús.

Cuándo inicia y cuál es el significado de la Novena para los ecuatorianos

La Novena de Navidad constituye una de las costumbres católicas más populares en Ecuador que se celebra del 16 y al 24 de diciembre. Su esencia radica en el rezo comunitario, cuyo fin es disponer el espíritu de los creyentes para recibir y acoger el nacimiento del Niño Jesús, detalló W Radio.

La Novena suele durar nueve días, en los cuales se realiza oraciones, pedidos y agradecimientos (Archivo) eugene barmin

Como su nombre lo indica, esta práctica de oración y devoción dura nueve días consecutivos, y se emplea para pedir una gracia especial. En este periodo se inician con los preparativos para una fiesta litúrgica o interceder por un difunto.

Durante estos días, las familias se reúnen en torno a un pesebre, donde se realizan oraciones, cantos y reflexiones, lo que crea un ambiente ideal para compartir la fe en comunidad.

Una tradición presente en los migrantes ecuatorianos

Los migrantes ecuatorianos celebra la Novena como una forma de mantener viva su fe y tradición en el extranjero. Las personas se reúnen para rezar, cantar villancicos y compartir comida típica, con el fin de replicar las festividades de Ecuador en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago y España, destacan desde el Ministerio de Gobierno de Ecuador.

Además de las oraciones, las Novenas suelen incluir villancicos y comidas típicas (Archivo) Freepik

De forma cultural, el Palacio de Gobierno festeja la tradición con alegría, fraternidad y espiritualidad con el propósito de fortalecer las relaciones familiares y comunitarias.

Esta tradición es un pilar de la identidad ecuatoriana, ya que une a la comunidad con sus raíces culturales y lazos familiares, lo que incluye el apoyo de las embajadas del país en Estados Unidos.

Históricamente, esta costumbre se introdujo en el siglo XVIII por Fray Fernando de Jesús Larrea para servir de preparación espiritual y cultural ante la llegada del Niño Jesús, consignó el medio local Primicias.

Cómo se festeja la novena en Ecuador y otros países que la practican

La Novena de Navidad suele tener sus propias variaciones según el país donde se realice. En Ecuador, tiene un lugar especial en la celebración navideña, y se combinan oraciones y tradiciones gastronómicas locales, como los pristiños y buñuelos, informó W Radio.

La Novena de Navidad comienza el 16 de diciembre y termina el 24 del mismo mes (Archivo) Pixabay

La tradición también se lleva a cabo en países como Colombia, donde es común ofrecer platillos típicos durante estas celebraciones, como buñuelos, natilla, lechona y actualmente se ven todo tipo de ofertas gastronómicas.

Venezuela es otro de los países latinos donde se suele llevar a cabo la tradición de la Novena, donde las familias se reúnen para rezar y compartir comidas típicas como la hallaca, el pan de jamón, el ponche, y la torta de vino.

Esta tradición católica sirve como ancla de unión para las comunidades migrantes durante las nueve noches previas a la Navidad, donde se realizan diferentes rezos para honrar a la Virgen María, a San José, a los Reyes Magos y al Niño Jesús, señaló Spectrum News.

Cómo se realizan los rezos de la Novena antes de Navidad

La Novena es parte de la tradición de la colocación del pesebre y trae consigo un sentimiento espiritual de la confianza en la espera, la certeza y la alegría de una llegada esperada, que en este caso es el nacimiento de Jesús.

Según ACI Prensa, la estructura de la Novena es la siguiente: