De Chicago a Nueva York: cuándo se irá la nieve que retrasa la primavera en Estados Unidos

Una poderosa tormenta invernal volvió a recordar que el invierno todavía no se despide. Desde el Medio Oeste hasta el noreste, el sistema meteorológico dejó nevadas intensas, ráfagas de viento peligrosas y temperaturas muy por debajo de lo normal para mediados de marzo. Mientras ciudades como Chicago amanecieron bajo condiciones cercanas a una tormenta de nieve, en Nueva York el mismo sistema llegó acompañado por lluvias intensas y fuertes vientos.

Una tormenta invernal golpea el Medio Oeste

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago, la peor parte del temporal se concentrará durante las primeras horas del lunes, cuando una intensa banda de nieve avanzará por el norte de Illinois con visibilidad reducida y condiciones que por momentos se acercarán a las de una tormenta de nieve.

Durante las primeras horas del lunes, el norte de Illinois experimentó tasas de precipitación de entre 2,5 y 5 centímetros Erin Hooley - AP

Durante ese período, las tasas de precipitación sólida alcanzarán entre una y dos pulgadas por hora (2,5 a 5 centímetros), lo que provocará una rápida acumulación sobre calles, rutas y autopistas. En total, entre la madrugada y hasta las 9 hs (hora local), se anticipó una caída de entre cuatro y nueve pulgadas (diez a 23 centímetros) de nieve en algunos puntos del norte de Illinois.

El frío se intensificará después de la nevada

Según el NWS en Chicago, la tormenta comenzará a debilitarse gradualmente. A medida que esto ocurra, la zona principal de nevadas empezará a moverse hacia Wisconsin y Michigan, lo que permitirá que las precipitaciones se reduzcan en el norte de Illinois.

Sin embargo, aunque la nieve baje, el frío seguirá siendo el gran protagonista. Las temperaturas máximas previstas para el lunes apenas alcanzarán valores en el rango bajo a medio de los 20 grados Fahrenheit (-6°C a -4°C). Con los intensos vientos persistentes, la sensación térmica resultará todavía más baja.

Durante la noche, la masa de aire frío se profundizará aún más. Las previsiones indican que los valores térmicos nocturnos descenderán a niveles muy poco habituales para mediados de marzo, con sensaciones que oscilarán entre 0°F y -15°F (-18°C a -26°C) en algunas áreas del norte de Illinois.

El mismo sistema avanza hacia el noreste de Estados Unidos

Mientras el Medio Oeste lidia con la nieve, el mismo sistema meteorológico también impacta el noreste con características diferentes. Según la oficina del NWS en Nueva York, un sistema frontal intenso asociado a una profunda baja presión avanzó hacia la región del Atlántico medio y Nueva Inglaterra.

En el Noreste, el sistema se manifiesta como un frente frío activo con ráfagas de entre 64 y 80 km/h (40-50 mph) TIMOTHY A. CLARY - AFP

En este caso, el fenómeno se presenta principalmente en forma de lluvias intensas y tormentas eléctricas aisladas, acompañadas por ráfagas de viento significativas. Los meteorólogos advirtieron que las condiciones más activas se esperan durante la tarde y la noche del lunes, cuando el frente frío avance sobre la región.

El organismo indicó que las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 40 y 50 millas por hora (64 a 80 km/h) en sectores del área metropolitana de Nueva York, Long Island y partes de Connecticut y Nueva Jersey.

El aire frío se instalará en el noreste de Estados Unidos

Una vez que el frente frío cruce completamente la región, el patrón meteorológico cambiará. De acuerdo con el NWS en Nueva York, una masa de aire más fría y seca comenzará a instalarse desde el martes y podría mantenerse hasta el jueves.

Durante ese período, las temperaturas estarán aproximadamente 10 grados Fahrenheit por debajo de lo normal para mediados de marzo. Además, el viento soplará aún con intensidad durante parte del martes, lo que generará sensaciones térmicas más bajas.

Cuándo llegará el alivio y temperaturas más templadas

A pesar del prolongado episodio invernal, los meteorólogos coinciden en que el patrón comenzará a cambiar hacia el final de la semana. El NWS en Chicago explicó que un sistema de alta presión y una dorsal atmosférica en niveles altos se desplazarán gradualmente hacia el este, lo que permitirá el ingreso de aire más templado desde el sur.

Los modelos meteorológicos indican que el patrón ártico comenzará a ceder hacia el fin de semana SETH HERALD - AFP

Como resultado, las temperaturas en el Medio Oeste comenzarán a recuperarse gradualmente después de mediados de semana. Para el final de la semana laboral, las máximas podrían regresar al rango de los 50°F y 60°F (10°C a 16°C), valores mucho más cercanos a lo esperado para esta época del año.

Ese aumento térmico marcaría finalmente el retroceso del aire polar que impulsó la tormenta invernal. Aunque la transición hacia la primavera no será inmediata, los meteorólogos anticipan que la tendencia general será hacia un clima más templado a medida que el sistema frío se desplace definitivamente hacia el Atlántico.