Depositaron US$100 y siguen esperando: el extraño misterio del celular dorado de Trump que nadie ha visto

Trump Mobile, la compañía telefónica que opera bajo licencia con la marca de Donald Trump, presentó en junio de 2025 un teléfono inteligente dorado que prometía tecnología a un precio accesible en EE.UU. Sin embargo, a más de seis meses del anuncio oficial, el dispositivo aún no fue entregado a quienes hicieron un pago anticipado.

Qué pasó con el teléfono T1 que anunció Trump Mobile

El modelo, denominado T1, fue presentado con un precio de US$499 y un sistema de preventa que requería un depósito inicial de US$100, reembolsable antes del envío.

Según la información original, los compradores recibirían el teléfono entre agosto y septiembre de 2025. En ese momento el anuncio causó revuelo, ya que era un teléfono más barato que los de marca Apple o Samsung.

Sin embargo, en enero de 2026 los usuarios continúan en la espera. La descripción del móvil en la página oficial también ha cambiado constantemente. En un principio se anunciaba como un producto “fabricado en EE.UU.” y ahora como “orgullosamente estadounidense”.

Un iPhone con la página de compra del Trump T1, el smartphone con Android que venderán los hijos del presidente de EE.UU.; lo promocionan como "Made in USA", pero los expertos no creen que sea posible fabricarlo en el país en tan poco tiempo JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El primer cambio en la entrega ocurrió cuando el mandatario dijo públicamente que la nueva fecha sería a finales de 2025. Analistas del sector tecnológico consultados por Associated Press consideraron poco viable fabricar un smartphone competitivo en Estados Unidos al precio anunciado, debido a los costos de producción y a la dependencia de cadenas de suministro internacionales.

La agencia de noticias consultó sobre los retrasos, sin obtener alguna respuesta. No obstante, un representante de atención al cliente confirmó que el teléfono se enviará a finales de enero.

Qué pueden hacer quienes ya pagaron el anticipo

Al momento de hacer la orden del T1, en la página se especifica que siempre se puede obtener una devolución de los US$100. “Este depósito es totalmente reembolsable en cualquier momento antes del envío del teléfono”, indica el texto.

El teléfono de Trump Mobile es, por mucho, más barato que cualquiera de Apple de última generación Yuki Iwamura� - FR171758 AP�

De igual forma, quienes tengan todavía dudas sobre qué sucederá, pueden llamar a las líneas de atención al cliente. El número a disposición que se anuncia en el sitio web de la compañía es: 888 878 67 45.

Las características prometidas del celular T1

La compañía describe el dispositivo como “un paso audaz hacia la independencia inalámbrica“. El principal atractivo es que promete un funcionamiento de alta gama, pero con un precio accesible. Sus principales características son:

Pantalla AMOLED perforada de 6,25 pulgadas

Frecuencia de actualización de 120 Hz.

Cámara principal de 50 MP.

Batería de 5000 mAh / 20 W PD.

Sensor de huellas dactilares y desbloqueo facial con IA.

Almacenamiento interno de 256 GB.

Sensor de profundidad de 2PM.

Cámara frontal de 16 MP.

Conectores: USB tipo C (USB 2.0, compatible con OTG) y para auriculares de 3,5 mm.

El nuevo celular llamado T1 Mobile se lanzó en color oro Trump Mobile

Para pedirlo, lo único que se debe de hacer es entrar a la categoría T1 de la página oficial. Allí se pedirán una serie de datos como la dirección, correo electrónico, número de tarjeta e información básica general como el nombre y teléfono.