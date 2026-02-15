Día de los Presidentes 2026: qué estará abierto y cerrado en EE.UU. este 16 de febrero

El próximo lunes 16 de febrero, Estados Unidos conmemorará el Día de los Presidentes, un feriado federal que impactará el funcionamiento habitual de diversas instituciones y comercios en todo el país. Durante esta jornada cerrarán oficinas gubernamentales y varios servicios públicos, mientras que el sector minorista aprovechará la fecha para lanzar promociones y descuentos especiales.

Qué estará abierto en EE.UU. el Día de los Presidentes

El sector privado y los servicios de emergencia operarán normalmente durante el Día de los Presidentes, aunque algunos podrían tener horarios reducidos, según The Courier-Journal.

Walmart, Target, Kroger y otros supermercados permanecerán abiertos el Día de los Presidentes (Unsplash/David Montero)

Entre las empresas que estarán abiertas destacan las siguientes:

Servicios de entrega privados: UPS y FedEx suelen operar con normalidad, aunque algunos servicios específicos (como FedEx Express) podrían tener horarios modificados.

suelen operar con normalidad, aunque algunos servicios específicos (como FedEx Express) podrían tener horarios modificados. Tiendas minoristas y centros comerciales: la gran mayoría de las tiendas de ropa, electrónica y grandes almacenes estarán abiertos (muchos con ventas especiales por el feriado).

la gran mayoría de las tiendas de ropa, electrónica y grandes almacenes estarán abiertos (muchos con ventas especiales por el feriado). Supermercados y farmacias: tiendas como Walmart, Target, Kroger y farmacias como Walgreens o CVS operarán en sus horarios habituales.

tiendas como operarán en sus horarios habituales. Restaurantes: casi todas las cadenas y restaurantes locales estarán abiertos.

casi todas las cadenas y restaurantes locales estarán abiertos. Recolección de basura: En muchas ciudades (incluyendo Louisville), los servicios de basura suelen operar de manera normal, pero se recomienda verificar con el proveedor local.

Las oficinas gubernamentales, escuelas, y otras entidades permanecerán cerrados por el Día de los Presidentes (Pexels/Miguel Montejano)

Qué estará cerrado en EE.UU. el Día de los Presidentes

Al ser un feriado federal, la mayoría de las instituciones gubernamentales y financieras suspenden sus servicios, de acuerdo con The Financial Express.

Entre las oficinas que estarán cerradas se encuentran:

Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés): no habrá entrega de correo regular a residencias ni negocios. Las oficinas de correo estarán cerradas por el feriado, según informó un comunicado oficial de la empresa.

(USPS, por sus siglas en inglés): no habrá entrega de correo regular a residencias ni negocios. Las oficinas de correo estarán cerradas por el feriado, según informó un comunicado oficial de la empresa. Bancos : la mayoría de las instituciones bancarias y las sucursales de la Reserva Federal permanecerán cerradas (aunque los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán operativos), según Remitly.

: la mayoría de las instituciones bancarias y las sucursales de la Reserva Federal permanecerán cerradas (aunque los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán operativos), según Remitly. Mercado de Valores : la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq estarán cerrados.

: la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq estarán cerrados. Oficinas gubernamentales : todas las oficinas federales y la mayoría de las oficinas estatales y locales (como el DMV/Secretaría de Estado) no abrirán sus puertas.

: todas las oficinas federales y la mayoría de las oficinas estatales y locales (como el DMV/Secretaría de Estado) no abrirán sus puertas. Escuelas públicas: la mayoría de los distritos escolares permanecen cerrados por el feriado.

Por qué se celebra el Día de los Presidentes

El Día de los Presidentes tiene sus raíces en 1885, cuando se instauró oficialmente para conmemorar el natalicio de George Washington (nacido el 22 de febrero). Fue el primer feriado federal en honor a una figura individual, según The New York Times.

Originalmente el Día de los Presidentes surge como conmemoración a George Washington y luego se amplió al resto de los mandatarios (Archivo) www.worldhistory.org

Esta tradición cambió de enfoque en 1971, año en que el feriado se amplió para abarcar el legado de todos los presidentes de Estados Unidos. El Congreso aprobó una ley para trasladar varios feriados a los lunes con el fin de crear fines de semana largos de tres días para los trabajadores.

Se decidió que el cumpleaños de Washington se celebraría el tercer lunes de febrero. Debido a que el cumpleaños de otro presidente fundamental, Abraham Lincoln, es el 12 de febrero, muchos estados ya celebraban ambos días.

Aunque legalmente el nombre del feriado federal sigue siendo “Washington’s Birthday” (Cumpleaños de Washington), la cultura popular y los comerciantes adoptaron el nombre de “Presidents’ Day” (Día de los Presidentes) hacia finales de los años 80. Hoy en día, la celebración es un reconocimiento general a todos los hombres que ocuparon la presidencia de la nación.

Cómo se celebra el Día de los Presidentes

Aunque cada comunidad en EE.UU., tiene su propia forma de conmemorar esta fecha, las actividades suelen centrarse en dos ámbitos principales, detalló Vive USA: