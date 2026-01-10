“Draped Bust Type 2”: cómo identificar la moneda de US$1 que en realidad vale hasta US$325.000

La moneda de un dólar de 1800, perteneciente a la serie Draped Bust Type 2, se posiciona como una de las piezas más buscadas dentro del mercado numismático de Estados Unidos. Su combinación de contexto histórico, características técnicas, variantes de acuñación y estado de conservación explica por qué algunos ejemplares son valuados en cifras cercanas a los US$325 mil.

¿Qué es el dólar del busto drapeado?

El Draped Bust o Busto Drapeado pertenece a la familia de dólares de plata emitidos a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Se trata de una etapa temprana de la pieza estadounidense, cuando la Casa de la Moneda aún definía estándares de diseño y producción.

La moneda valiosa es parte de la serie Draped Bust Legend Auctions

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), los dólares de busto drapeado con águila heráldica fueron acuñados en la Casa de la Moneda de Filadelfia. El diseño del anverso presenta a la figura de la Libertad con un busto cubierto por un drapeado, orientada hacia la derecha. Este diseño se mantuvo con variaciones menores respecto de versiones anteriores.

¿Qué diferencia al dólar Draped Bust Type 2 de las otras versiones?

Una de las diferencias clave del Type 2 es la disposición estandarizada de las estrellas que rodean a la figura central. En la mayoría de los casos, se observan siete estrellas a la izquierda y seis a la derecha, con la excepción de una variante poco frecuente de 1799 que presenta una distribución distinta.

El reverso muestra un águila heráldica basada en el Gran Sello de EE.UU., con las alas extendidas y un escudo sobre el pecho. El ave sostiene flechas y una rama de olivo, mientras que una cinta con el lema “E Pluribus Unum” aparece cerca del pico.

Durante los años posteriores, se produjeron acuñaciones posteriores con fechas anteriores, incluidas las de 1804 y otras creadas con troqueles nuevos que conservaban fechas como 1801, 1802 y 1803.

El ejemplar de 1800 ocupa un lugar particular dentro de la serie debido a su menor frecuencia en comparación con otros años más comunes, como 1798 y 1799. Si bien no se considera una rareza absoluta, su presencia en el mercado es limitada, especialmente en grados altos de conservación.

El reverso de las piezas acuñadas en 1800 cuenta con un Águila heráldica y 13 estrellas Legend Auctions

Cómo identificar un dólar de 1800 valioso

Entre los dólares Draped Bust de 1800, algunos ejemplares se distinguen por su grado de preservación y por particularidades técnicas en los troqueles utilizados. Un caso relevante es el identificado como B-18a, asociado a un estado avanzado de los troqueles.

Este tipo de moneda no aparecía en subastas públicas desde 1977 hasta que un ejemplar específico fue ofrecido en Legend Auctions en 2020 y desde entonces no volvió a ingresar al mercado.

El estado del troquel en esta variante presenta fallas visibles en ciertas estrellas del anverso, así como grietas que conectan elementos del diseño. En el reverso, se observa un desplazamiento del metal que afecta parcialmente algunas letras, un indicio de un uso avanzado del troquel.

Otras características que resultan clave para establecer autenticidad de esta serie son:

Año: 1800.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Robert Scot.

Borde con letras: “HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT”.

Diámetro: 40,00 milímetros.

Peso: 27,00 gramos.

Tirada: 220.920 unidades.

Composición: 90% Plata, 10% Cobre.

Anverso: la Libertad se representa con un busto drapeado, mirando hacia la derecha, con el cabello recogido con una cinta. Está flanqueada por estrellas a ambos lados, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1800″ en la inferior.

Reverso: se muestra la llamada “águila heráldica” con las alas completamente desplegadas y adornada con un escudo que reemplaza el pecho. Una cinta con el lema “E PLURIBUS UNUM” cuelga del pico. La garra derecha del águila sostiene un haz de flechas y una rama de olivo en la izquierda. Sobre la cabeza del águila se encuentran un grupo de estrellas y nubes con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en la periferia.

Como ocurre con otras emisiones tempranas de plata, muchas monedas de esta serie presentan marcas de ajuste o irregularidades en el planchete, producto de los métodos de fabricación de la época. Estas características son habituales y no necesariamente reducen el interés de los coleccionistas.

El ejemplar fue calificado como MS65+ debido a su buen estado de conservación Legend Auctions

Cuánto vale un dólar de busto drapeado en el mercado actual

En el mercado de coleccionistas, el precio de una moneda Draped Bust Type 2 de 1800 depende en gran medida de su calificación. El sistema Mint State (MS) se utiliza para piezas que no han circulado, con una escala que va de MS-60 a MS-70.

La venta realizada por Legend Auction llevó al dólar, certificado como MS65+ CAC, a alcanzar el precio récord de US$246.750. Según la guía de PCGS, algunos ejemplares de referencia pueden llegar valores cercanos a los US$325 mil, esto depende de la demanda y de la disponibilidad en el momento de la oferta.