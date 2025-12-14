Ecuador rumbo al Mundial en USA: así se vive en Quito la ilusión por la selección en 2026

Luego de finalizar las Eliminatorias en el segundo puesto, solo por detrás de Argentina, la selección de Ecuador clasificó al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. A menos de seis meses para la quinta participación de su historia en el certamen internacional, los fanáticos esperan ansiosos y con ilusión desde Quito y el resto de las ciudades.

Mundial 2026: la ilusión de Ecuador por su quinta participación

El próximo torneo internacional de fútbol será el primero en llevarse a cabo en tres países distintos, y para Ecuador tendrá un aditivo más especial.

La selección de Ecuador clasificó en el segundo puesto en la tabla de Eliminatorias para el Mundial en EE.UU. FIFA - FIFA

La selección dirigida por Sebastián Beccacece clasificó como segunda en la tabla de las Eliminatorias, con 29 puntos y solo por detrás de Argentina, la última campeona. De este modo, selló una de sus mejores participaciones en la fase previa al certamen.

Desde Quito, la capital del país sudamericano, los fanáticos ya se muestran ilusionados con la posibilidad de que el equipo mejore sus actuaciones previas.

En una entrevista con CNN, el aficionado Geovanni Guerra, quien viajó en 2022 al Mundial de Qatar, ya revisa pasajes y alojamiento en Estados Unidos mientras aguarda por el sorteo de entradas.

“El fútbol une a las personas; uno conoce, crea amistades”, reflexionó. Además, se mostró emocionado por la posibilidad de ver en acción a futbolistas jóvenes que se destacan actualmente en el fútbol europeo, como Moisés Caicedo o Willian Pacho.

“Disfrutar de compartir, de ver, sentir las cosas que son emocionantes y alegres”, expresó sobre sus deseos para la Copa del Mundo.

A continuación, CNN mostró que el trabajo en agencias de viajes ecuatorianas se incrementó luego del sorteo. El partido contra Alemania, que se celebrará en Nueva Jersey, es el que más demanda tiene actualmente.

Sebastián Beccacece lideró técnicamente a la selección de Ecuador y dirigirá en el próximo Mundial en EE.UU. Jonathan Miranda - EFE

Los precios de los paquetes, que incluyen alojamiento, viaje y entradas, varían entre 7000 y 16.000 dólares por persona, según si se escoge uno o tres partidos, en la agencia Solcaribe.

En la entrevista, Galo Paladines, gerente de la empresa, indicó: “Esta pasión por el fútbol, especialmente en Nueva Jersey, en donde hay muchísimos ecuatorianos... Ecuador va a ser local”.

Sobre el rendimiento esperado, las expectativas están más altas que nunca. “Va a ser un Mundial hermoso para Ecuador. Tenemos alegría en nuestros corazones, y sentimos que Ecuador va a hacer un gran papel”, concluyó Paladines, con esperanza de cara al torneo internacional.

Así fueron las participaciones de Ecuador en los Mundiales

La selección ecuatoriana de fútbol masculino enfrentará en su debut en fase de grupos del próximo Mundial a Costa de Marfil en Filadelfia, el 14 de junio a las 19 hs (hora del Este).

Luego, se medirá con Curazao en Kansas City el 20 de junio a las 20 hs e irá frente a Alemania en Nueva Jersey el 25 de junio a las 16 hs. Será la quinta participación del país sudamericano en una Copa del Mundo, luego de las ediciones de 2002, 2006, 2014 y 2022.

En sus anteriores actuaciones, su mejor desempeño lo tuvo en el torneo celebrado en Alemania, en el que llegó a octavos de final.

La página oficial de la FIFA muestra que el rendimiento en todos los certámenes en los que estuvo presente fue de la siguiente manera:

Corea y Japón 2002: en su debut, quedó eliminada en la fase de grupos tras ganar un partido y cosechar dos derrotas .

. Alemania 2006: mejoró su anterior desempeño después de pasar como segunda del Grupo A con seis puntos, por delante de Polonia y Costa Rica y solo por detrás del país anfitrión. En octavos de final , perdió 1 a 0 contra Inglaterra.

después de pasar como segunda del Grupo A con seis puntos, por delante de Polonia y Costa Rica y solo por detrás del país anfitrión. En , perdió 1 a 0 contra Inglaterra. Brasil 2014: finalizó en el tercer puesto de la primera ronda , tras perder contra Suiza, derrotar a Honduras y empatar con Francia.

, tras perder contra Suiza, derrotar a Honduras y empatar con Francia. Qatar 2022: aunque llegó con un equipo prometedor, no le alcanzó para superar la primera fase, en la que venció al anfitrión, empató con Países Bajos y perdió con Senegal.

Cambios en el formato para el Mundial en EE.UU.

La próxima edición se disputará por primera vez en tres países y con 48 equipos.

A causa de la cantidad de equipos participantes, se llevarán a cabo 104 partidos lo que representa un aumento de 40 en comparación con el Mundial de Qatar 2022.

La próxima edición del Mundial de fútbol se disputará por primera vez en tres países, EE.UU., México y Canadá Associated Press

A diferencia del anterior formato, que incluía ocho grupos de cuatro equipos, esta Copa del Mundo contará con 12 de cuatro integrantes.

Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las 16 ciudades que albergarán partidos son: