Cuáles son las selecciones del Mundial 2026 que llevarían su concentración a Texas

A casi seis meses del arranque del Mundial 2026, las selecciones clasificadas ya comienzan a planear su estadía en Estados Unidos, México y Canadá. Luego del sorteo y la conformación de los grupos, los combinados conocen dónde jugarán los partidos de la primera fase. En ese contexto, cuatro seleccionados tienen dos de sus tres partidos en Dallas y Houston, por lo que es posible que instalen su concentración en Texas.

Las cuatro selecciones que podrían hacer base en Texas durante el Mundial 2026

El viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo que definió los grupos de la Copa del Mundo 2026. Horas después, la FIFA definió las sedes para cada uno de los encuentros, tanto de la fase inicial como de las llaves eliminatorias.

Así quedaron dispuestos los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo JESS RAPFOGEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por lo tanto, las selecciones clasificadas ya conocen cuáles son las ciudades que visitarán para los tres primeros partidos de la competencia, en busca de avanzar a la instancia de eliminación directa.

Cuatro países disputarán dos de sus tres partidos en Texas. Por cuestiones logísticas, aunque aun sin confirmación oficial, es probable que se inclinen por el Estado de la Estrella Solitaria para establecer su concentración. Estas son:

Argentina (Dallas)

Japón (Dallas)

Países Bajos (Dallas y Houston)

Portugal (Houston)

En el caso del último campeón del mundo, la FIFA confirmó que la albiceleste enfrentará a Austria y a Jordania en el Dallas Stadium. En ese mismo estadio, Japón se medirá ante Países Bajos y al clasificado del repechaje entre Albania, Polonia, Suecia o Ucrania.

La selección argentina tiene dos de sus primeros tres partidos del Mundial 2026 en Texas, por lo que podría instalar su concentración en el estado LUIS ROBAYO� - AFP�

Además del enfrentamiento con la selección asiática en Dallas, el equipo neerlandés se enfrentará al equipo proveniente de la repesca en el NRG Stadium de Houston. Este recinto también será escenario de dos partidos de Portugal: ante Uzbekistán y ante el clasificado K2 (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Todos los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Texas

El Dallas Stadium albergará nueve encuentros: cinco de la fase de grupos y cuatro de la fase final. Por su parte, el NRG Stadium de Houston tendrá también cinco cruces en la etapa inicial y otros dos para partidos de eliminación directa.

Según el listado oficial de FIFA, los 16 compromisos del Mundial que se disputarán en Texas se distribuyen de la siguiente manera:

Dallas

Países Bajos vs. Japón - Grupo F.

Inglaterra vs. Croacia - Grupo L.

Argentina vs. Austria - Grupo J.

Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F.

Jordania vs. Argentina - Grupo J.

Dos partidos de dieciseisavos de final.

Un cruce de octavos de final.

Una semifinal.

El Dallas Stadium, en Texas, albergará nueve partidos del Mundial 2026

Houston

Alemania vs. Curazao - Grupo E.

Portugal vs. K2 - Grupo K.

Países Bajos vs. F3 - Grupo F.

Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Grupo H.

Una eliminatoria de dieciseisavos de final.

Un partido de octavos de final.

Cómo se prepara Texas para recibir el Mundial 2026

De acuerdo con CBS News, el Dallas Stadium comenzará en febrero con la instalación de césped natural para los partidos del Mundial.

Mientras tanto, el Comité Organizador del Mundial 2026 del Norte de Texas se prepara ante la posibilidad de que distintas selecciones se instalen en el Estado de la Estrella Solitaria.