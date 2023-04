Qué hacer cuando no se puede cumplir con el plazo de la temporada de impuestos en EE.UU.

escuchar

La temporada para declarar impuestos en Estados Unidos comenzó el pasado 23 de enero y terminará el 18 de abril. Los contribuyentes que no han enviado sus documentos deberán hacerlo durante las siguientes dos semanas. En caso de que esto no sea posible, tendrán que solicitar una prórroga ante el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) para evitar recargos.

Las prórrogas le dan al contribuyente una extensión para hacer la declaración. Quienes la soliciten para 2023, tendrán oportunidad de comparecer ante el IRS hasta el 16 de octubre. No obstante, las autoridades fiscales señalan que aplica solo para hacer la declaración y no para liquidar los impuestos. Si no se paga en la fecha establecida, la persona será acreedora de intereses y podría estar sujeta a multas por pagos tardíos.

¿Cómo obtener la prórroga de los impuestos?

Los interesados pueden obtener una prórroga automática al presentar el Formulario 4868(SP), según informa la página oficial. Independientemente de los ingresos de cada persona, se puede usar el Free File del IRS para pedir dicho documento. Los requisitos para la extensión son que el interesado estime su obligación tributaria en la solicitud y que pague toda la cantidad adeudada.

Existe otra manera de obtener el aplazamiento. Al momento de liquidar toda, o parte de la obligación tributaria estimada, se deberá indicar que es para una prórroga por medio del pago directo, del Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS, por sus siglas en inglés) o de una tarjeta de débito o crédito. De esta manera, no será necesario presentar un formulario por separado, solo se recibirá un número de confirmación para sus archivos.

Se considerará que se presentó la declaración a tiempo si el sobre se envía, se sella y se deposita en el correo antes de la fecha de vencimiento (lunes 16 de octubre, en caso de tener la extensión).

¿Cómo saber si alguien es elegible para solicitar una prórroga?

El IRS habilitó una entrevista en su página web para que los contribuyentes determinen la fecha de vencimiento de su declaración, o para saber si son elegibles para solicitar una extensión. La herramienta está destinada especialmente para las personas que hayan sido ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes durante todo el ejercicio fiscal, informa el sitio web.

¿Cómo se hace la declaración de impuestos en EE.UU.?

El IRS tiene dos alternativas para hacer la declaración, puede ser en línea o por correo. Las autoridades fiscales pusieron a disposición de los contribuyentes toda la información en su página de internet para que el trámite sea sencillo de realizar, sin que sea estrictamente necesario contratar a una empresa especializada en el tema. El primer paso es ingresar a la página de Free File y seguir las instrucciones que aparecen.

Además, el Servicio Interno publicó varios consejos y una lista de documentos que se deben preparar antes de hacer la declaración:

Reunir el formulario W-2, formulario 1099 o 1099-INT , recibos de donaciones caritativas, gastos médicos y de negocios.

, recibos de donaciones caritativas, gastos médicos y de negocios. Determinar el estado civil para que la persona decida si presentará su declaración en conjunto o si lo hará de manera individual.

para que la persona decida si presentará su declaración en conjunto o si lo hará de manera individual. Decidir cómo introducir la declaración de impuestos: por correo o internet.

Considerar si es mejor presentar la deducción estándar o una declaración detallada.

