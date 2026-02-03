El cheque que recibirá este grupo de latinos con nacionalidad estadounidense: ¿a quiénes aplica la medida?

La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron el lunes pasado una medida que establece la entrega de cheques a los ciudadanos de ese territorio no incorporado de Estados Unidos. La propuesta beneficiará a entre 600 mil y 700 mil contribuyentes, mientras que la cantidad de dinero que recibirá cada persona se determinará en función de su situación económica individual.

Quiénes recibirán el nuevo cheque en Puerto Rico

Como territorio no incorporado y Estado Libre Asociado de Estados Unidos, los residentes de Puerto Rico cuentan con la ciudadanía estadounidense. No obstante, tienen una Cámara de Representantes y un Senado propios, que el lunes aprobaron una medida expedita.

Los latinos de nacionalidad estadounidense que habitan Puerto Rico podrían recibir pronto el cheque Unsplash

La resolución repartiría aproximadamente 554 millones de dólares del gobierno a los contribuyentes a falta de avances para reformar el código tributario, según el sitio web oficial del Senado.

El tratamiento para aprobar la medida obtuvo el visto bueno en la Cámara con 49 votos a favor y cuatro ausentes. En el Senado, contó con 26 apoyos y tan solo un rechazo, del senador independiente Eliezer Molina.

Tras recibir luz verde en ambas Cámaras, la medida será enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón, quien adelantó que firmará la propuesta para oficializarla.

“Estamparé mi firma para convertirla en ley y de esta manera le quede a usted más dinero en el bolsillo, cumpliendo con que el gobierno gaste menos y a usted le sobre más”, expresó el lunes en una transmisión en vivo desde las redes sociales de La Fortaleza.

Cómo se repartirá el dinero del cheque para puertorriqueños

De acuerdo a El Nuevo Día, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, detalló que la iniciativa beneficiará a entre 600 mil y 700 mil contribuyentes.

El dinero que recibirá cada persona dependerá de varios factores:

La escala de ingreso en la que se encuentre (de aprobarse los cambios al Código de Rentas Internas).

Cuántos dependientes menores de 18 años puede reclamar al finalizar el año.

Cuánto se benefició con el crédito de la contribución determinada.

El dinero que reciba cada persona dependerá de varios factores, como la escala de ingreso en la que se encuentre y el número de dependientes Freepik

“El beneficio que se propone es la reducción en la carga contributiva según los ingresos y la deducción que puede ser duplicada por cada dependiente menor de 18 años. Hoy tiene derecho a US$2500 y podría deducir US$5000“, explicó.

Cheque de estímulo en EE.UU.: ¿qué dijo Trump sobre los US$2000 que prometió?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó en 2025 que los contribuyentes recibirían cheques de US$2000 como “dividendos arancelarios”, sin incluir a los ciudadanos de altos ingresos.

De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno financiaría el envío de estos cheques con el dinero que recaudó por el aumento de aranceles a productos importados desde el extranjero.

A pesar de las intenciones del presidente, no hay ningún cheque confirmado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para febrero de 2026. Además, cualquier medida nueva requeriría la aprobación del Congreso.

Según Trump, el gobierno estadounidense podría entregar cheques de US$2000 a fin de año Freepik - Freepik

En una entrevista publicada el 11 de enero de 2026 por The New York Times, Trump adelantó: “El dinero de la tarifa es sustancial. Llegará, voy a ser capaz de entregar los US$2000 en algún momento. Yo diría hacia el final del año”.

Respecto a la financiación, un análisis de noviembre, realizado por la Tax Foundation, encontró que los reembolsos propuestos costarían entre US$279.800 millones y US$606.800 millones.

En contraparte, los ingresos por los aranceles ascenderían a US$158.400 millones en 2025 y US$207.500 millones en 2026, por lo que no sería suficiente para cubrir los pagos.