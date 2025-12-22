El día en el que todas las oficinas de correo de EE.UU. estarán cerradas, sin excepción

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció que se prepara para la semana más activa de este 2025, pero también el día que cerrará sus oficinas, sin excepción. La agencia de correo advirtió sobre sus horarios y la programación para envíos por Navidad y Año Nuevo.

Las oficinas de correo de EE.UU. no tendrán servicio este día

A través de un comunicado, el USPS confirmó su horario de servicio durante la temporada de fiestas. Las oficinas de correos en todo el país permanecerán cerradas el Día de Navidad (jueves 25 de diciembre de 2025) y también el Día de Año Nuevo (jueves 1º de enero de 2026).

Los servicios y los horarios de atención pueden variar

“Todas las oficinas de correos abrirán y el servicio de entrega de correo regular se reanudará el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026″, señaló la agencia.

Asimismo, explicó que los servicios y los horarios de atención pueden variar según la ubicación, por lo que aconseja consultar siempre con la oficina de correos local para conocer los datos específicos.

Plazos de envío de USPS para las fiestas de 2025

El USPS informó que la semana del 15 de diciembre al sábado 20 de diciembre es la última para enviar regalos y tarjetas navideñas por correo dentro de los plazos recomendados.

“El flujo de clientes en todas las oficinas de correos ha aumentado constantemente desde el 1º de diciembre, y se espera que la semana del 15 de diciembre sea la de mayor afluencia del año”, indicó.

El servicio Postal de Estados Unidos dio a conocer las fechas límites para enviar regalos y que lleguen a tiempo en Navidad

Para una entrega prevista antes del 25 de diciembre, el Servicio Postal recomienda colocar los envíos con fecha límite al 20 de diciembre y en la categoría de correo prioritario exprés.

Las modificaciones del Servicio Postal de EE.UU. para cubrir la demanda de Navidad y Año Nuevo

El USPS informó que ha trabajado en prepararse para la temporada alta navideña, un período que comprende desde el Día de Acción de Gracias hasta el Día de Año Nuevo, con una inversión a nivel nacional en modernización para ofrecer mayor capacidad en su infraestructura de procesamiento, logística y entrega.

Los preparativos clave para la temporada navideña de 2025 incluyen:

Desde 2020, el Servicio Postal de Estados Unidos ha impulsado una modernización integral para mejorar su capacidad operativa , calidad de servicio y sostenibilidad.

ha impulsado una modernización integral para mejorar su , calidad de servicio y sostenibilidad. La instalación de más de 600 clasificadoras de paquetes ha incrementado la capacidad diaria de procesamiento de 60 a 88 millones de envíos.

En materia de infraestructura y sostenibilidad, el USPS ha incorporado más de 36.000 nuevos vehículos de reparto