Cuántas pulgadas de nieve han caído en Nueva York y Nueva Jersey en medio de la tormenta de las últimas horas

La última tormenta invernal volvió a cubrir de blanco a buena parte del noreste de Estados Unidos. Aunque no se trató de un evento extremo, dejó acumulaciones generalizadas en múltiples localidades. Estas son las pulgadas exactas de nieve que cayeron en Nueva York y Nueva Jersey en las últimas horas.

Acumulaciones generalizadas de nieve en Long Island y alrededores

De acuerdo con reportes de las últimas 24 horas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la nevada fue relativamente pareja en el área metropolitana .

. La mayor parte de las mediciones provino de localidades de Long Island, donde la precipitación sólida cayó durante la madrugada y primeras horas del día.

Localidades como North Babylon y Merrick encabezaron los registros en Nueva York con acumulaciones de 2,8 y 2,6 pulgadas Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Las mediciones más destacadas fueron:

North Babylon : 2,8 pulgadas (7,1 centímetros)

: 2,8 pulgadas (7,1 centímetros) Merrick : 2,6 pulgadas (6,6 centímetros)

: 2,6 pulgadas (6,6 centímetros) East Meadow : 2,3 pulgadas (5,8 centímetros)

: 2,3 pulgadas (5,8 centímetros) Farmingdale : 2,2 pulgadas (5,6 centímetros)

: 2,2 pulgadas (5,6 centímetros) East Williston : 2,1 pulgadas (5,3 centímetros)

: 2,1 pulgadas (5,3 centímetros) Levittown (estación A) : 2 pulgadas (5,1 centímetros)

: 2 pulgadas (5,1 centímetros) Sayville : 1,9 pulgadas (4,8 centímetros)

: 1,9 pulgadas (4,8 centímetros) Islip : 1,8 pulgadas (4,6 centímetros)

: 1,8 pulgadas (4,6 centímetros) Bethpage : 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)

: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros) North Merrick : 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)

: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros) Levittown (estación B) : 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)

: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros) John F. Kennedy Airport : 1,4 pulgadas (3,6 centímetros)

: 1,4 pulgadas (3,6 centímetros) Central Park : 1,1 pulgadas (2,8 centímetros)

: 1,1 pulgadas (2,8 centímetros) LaGuardia Airport : 1 pulgada (2,5 centímetros)

: 1 pulgada (2,5 centímetros) Babylon : 1 pulgada (2,5 centímetros)

: 1 pulgada (2,5 centímetros) Williamsburg: 1 pulgada (2,5 centímetros)

El patrón revela un evento típico de nieve húmeda: acumulación moderada, sin grandes picos, pero suficiente para generar acumulación continua sobre vehículos, techos y césped.

Nueva Jersey: registros muy repartidos en todo el estado

El mismo sistema dejó cifras similares en Nueva Jersey, donde prácticamente cada condado reportó nieve medible.

NJ experimentó una precipitación muy repartida: Frenchtown lideró el reporte con 2,4 pulgadas, seguido de cerca por Jackson y Lebanon, ambos con 2,2 pulgadas Seth Wenig - AP

Entre los principales registros:

Frenchtown : 2,4 pulgadas (6,1 centímetros)

: 2,4 pulgadas (6,1 centímetros) Jackson : 2,2 pulgadas (5,6 centímetros)

: 2,2 pulgadas (5,6 centímetros) Lebanon : 2,2 pulgadas (5,6 centímetros)

: 2,2 pulgadas (5,6 centímetros) Freehold : dos pulgadas (5,1 centímetros)

: dos pulgadas (5,1 centímetros) Brookside : dos pulgadas (5,1 centímetros)

: dos pulgadas (5,1 centímetros) Watchung : dos pulgadas (5,1 centímetros)

: dos pulgadas (5,1 centímetros) Metuchen : dos pulgadas (5,1 centímetros)

: dos pulgadas (5,1 centímetros) Belvidere : dos pulgadas (5,1 centímetros)

: dos pulgadas (5,1 centímetros) Trenton Mercer Airport : 1,9 pulgadas (4,8 centímetros)

: 1,9 pulgadas (4,8 centímetros) Hamilton Square : 1,8 pulgadas (4,6 centímetros)

: 1,8 pulgadas (4,6 centímetros) Wharton : 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)

: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros) Cranbury : 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)

: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros) Hackettstown : 1,4 pulgadas (3,6 centímetros)

: 1,4 pulgadas (3,6 centímetros) Hopewell : 1,3 pulgadas (3,3 centímetros)

: 1,3 pulgadas (3,3 centímetros) Parlin : 1,2 pulgadas (tres centímetros)

: 1,2 pulgadas (tres centímetros) Avenel : 1,1 pulgadas (2,8 centímetros)

: 1,1 pulgadas (2,8 centímetros) Woodbridge : 1,1 pulgadas (2,8 centímetros)

: 1,1 pulgadas (2,8 centímetros) Long Branch : una pulgada (2,5 centímetros)

: una pulgada (2,5 centímetros) Kinnelon : 0,9 pulgadas (2,3 centímetros)

: 0,9 pulgadas (2,3 centímetros) Kendall Park : 0,8 pulgadas (dos centímetros)

: 0,8 pulgadas (dos centímetros) Rancocas : 0,6 pulgadas (1,5 centímetros)

: 0,6 pulgadas (1,5 centímetros) Columbus : 0,6 pulgadas (1,5 centímetros)

: 0,6 pulgadas (1,5 centímetros) Ewing : 0,4 pulgadas (un centímetro)

: 0,4 pulgadas (un centímetro) New Albany : 0,3 pulgadas (0,8 centímetros)

: 0,3 pulgadas (0,8 centímetros) Point Pleasant Beach: 0,1 pulgadas (0,3 centímetros)

El patrón muestra una leve disminución hacia la costa sur, donde la mezcla con aire más templado redujo la acumulación.

Pronóstico del tiempo para Nueva York: suben las temperaturas

El panorama meteorológico no quedará estático en Nueva York. Según el análisis del área del servicio meteorológico, un frente cálido avanzará hacia la región, seguido por un frente frío a mitad de semana.

Un sistema de aire templado se desplazará hacia la región, lo que elevará las temperaturas máximas hasta los 45°F (7°C) en Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se esperan:

Temperaturas máximas cercanas a 45°F (7°C) durante el día.

Mínimas alrededor de 32°F (0°C) en zonas costeras.

Entre 25°F (-4°C) y 32°F (0°C) en áreas interiores.

Posibles lluvias o mezcla de precipitación desde el miércoles.

Pronóstico para Nueva Jersey: calor y lluvias durante la semana

Para el territorio vecino, el patrón será similar, aunque con una tendencia más clara hacia lluvias a medida que avance la semana. El parte meteorológico anticipa temperaturas por encima de lo normal durante varios días consecutivos.

El NWS confirma que la presencia de múltiples sistemas de lluvia hacia el final de la semana en Nueva Jersey CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Vientos matinales de 10 a 15 millas por hora (16 a 24 km/h).

Ráfagas costeras de hasta 20 a 30 millas por hora (32 a 48 km/h).

Máximas entre 38°F (3°C) y 41°F (5°C) inicialmente.

Luego, ascenso térmico hacia valores superiores durante la semana.

Múltiples sistemas de lluvia hacia el miércoles y viernes.

El organismo indica que las precipitaciones serán mayormente líquidas y que el manto nival acumulado en días recientes tenderá a derretirse rápidamente con el aire más cálido.