LA NACION

Cuántas pulgadas de nieve han caído en Nueva York y Nueva Jersey en medio de la tormenta de las últimas horas

El manto, mayormente húmedo, comenzará a derretirse en los próximos días debido a un marcado ascenso en las temperaturas

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El noreste de Estados Unidos registró una nevada generalizada y homogénea durante las últimas 24 horas
El noreste de Estados Unidos registró una nevada generalizada y homogénea durante las últimas 24 horasCHARLY TRIBALLEAU - AFP

La última tormenta invernal volvió a cubrir de blanco a buena parte del noreste de Estados Unidos. Aunque no se trató de un evento extremo, dejó acumulaciones generalizadas en múltiples localidades. Estas son las pulgadas exactas de nieve que cayeron en Nueva York y Nueva Jersey en las últimas horas.

Acumulaciones generalizadas de nieve en Long Island y alrededores

  • De acuerdo con reportes de las últimas 24 horas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la nevada fue relativamente pareja en el área metropolitana.
  • La mayor parte de las mediciones provino de localidades de Long Island, donde la precipitación sólida cayó durante la madrugada y primeras horas del día.
Localidades como North Babylon y Merrick encabezaron los registros en Nueva York con acumulaciones de 2,8 y 2,6 pulgadas
Localidades como North Babylon y Merrick encabezaron los registros en Nueva York con acumulaciones de 2,8 y 2,6 pulgadasHeather Khalifa - FR172147 AP

Las mediciones más destacadas fueron:

  • North Babylon: 2,8 pulgadas (7,1 centímetros)
  • Merrick: 2,6 pulgadas (6,6 centímetros)
  • East Meadow: 2,3 pulgadas (5,8 centímetros)
  • Farmingdale: 2,2 pulgadas (5,6 centímetros)
  • East Williston: 2,1 pulgadas (5,3 centímetros)
  • Levittown (estación A): 2 pulgadas (5,1 centímetros)
  • Sayville: 1,9 pulgadas (4,8 centímetros)
  • Islip: 1,8 pulgadas (4,6 centímetros)
  • Bethpage: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)
  • North Merrick: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)
  • Levittown (estación B): 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)
  • John F. Kennedy Airport: 1,4 pulgadas (3,6 centímetros)
  • Central Park: 1,1 pulgadas (2,8 centímetros)
  • LaGuardia Airport: 1 pulgada (2,5 centímetros)
  • Babylon: 1 pulgada (2,5 centímetros)
  • Williamsburg: 1 pulgada (2,5 centímetros)

El patrón revela un evento típico de nieve húmeda: acumulación moderada, sin grandes picos, pero suficiente para generar acumulación continua sobre vehículos, techos y césped.

Nueva Jersey: registros muy repartidos en todo el estado

El mismo sistema dejó cifras similares en Nueva Jersey, donde prácticamente cada condado reportó nieve medible.

NJ experimentó una precipitación muy repartida: Frenchtown lideró el reporte con 2,4 pulgadas, seguido de cerca por Jackson y Lebanon, ambos con 2,2 pulgadas
NJ experimentó una precipitación muy repartida: Frenchtown lideró el reporte con 2,4 pulgadas, seguido de cerca por Jackson y Lebanon, ambos con 2,2 pulgadasSeth Wenig - AP

Entre los principales registros:

  • Frenchtown: 2,4 pulgadas (6,1 centímetros)
  • Jackson: 2,2 pulgadas (5,6 centímetros)
  • Lebanon: 2,2 pulgadas (5,6 centímetros)
  • Freehold: dos pulgadas (5,1 centímetros)
  • Brookside: dos pulgadas (5,1 centímetros)
  • Watchung: dos pulgadas (5,1 centímetros)
  • Metuchen: dos pulgadas (5,1 centímetros)
  • Belvidere: dos pulgadas (5,1 centímetros)
  • Trenton Mercer Airport: 1,9 pulgadas (4,8 centímetros)
  • Hamilton Square: 1,8 pulgadas (4,6 centímetros)
  • Wharton: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)
  • Cranbury: 1,5 pulgadas (3,8 centímetros)
  • Hackettstown: 1,4 pulgadas (3,6 centímetros)
  • Hopewell: 1,3 pulgadas (3,3 centímetros)
  • Parlin: 1,2 pulgadas (tres centímetros)
  • Avenel: 1,1 pulgadas (2,8 centímetros)
  • Woodbridge: 1,1 pulgadas (2,8 centímetros)
  • Long Branch: una pulgada (2,5 centímetros)
  • Kinnelon: 0,9 pulgadas (2,3 centímetros)
  • Kendall Park: 0,8 pulgadas (dos centímetros)
  • Rancocas: 0,6 pulgadas (1,5 centímetros)
  • Columbus: 0,6 pulgadas (1,5 centímetros)
  • Ewing: 0,4 pulgadas (un centímetro)
  • New Albany: 0,3 pulgadas (0,8 centímetros)
  • Point Pleasant Beach: 0,1 pulgadas (0,3 centímetros)

El patrón muestra una leve disminución hacia la costa sur, donde la mezcla con aire más templado redujo la acumulación.

Pronóstico del tiempo para Nueva York: suben las temperaturas

El panorama meteorológico no quedará estático en Nueva York. Según el análisis del área del servicio meteorológico, un frente cálido avanzará hacia la región, seguido por un frente frío a mitad de semana.

Un sistema de aire templado se desplazará hacia la región, lo que elevará las temperaturas máximas hasta los 45°F (7°C) en Nueva York
Un sistema de aire templado se desplazará hacia la región, lo que elevará las temperaturas máximas hasta los 45°F (7°C) en Nueva YorkSPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se esperan:

  • Temperaturas máximas cercanas a 45°F (7°C) durante el día.
  • Mínimas alrededor de 32°F (0°C) en zonas costeras.
  • Entre 25°F (-4°C) y 32°F (0°C) en áreas interiores.
  • Posibles lluvias o mezcla de precipitación desde el miércoles.

Pronóstico para Nueva Jersey: calor y lluvias durante la semana

Para el territorio vecino, el patrón será similar, aunque con una tendencia más clara hacia lluvias a medida que avance la semana. El parte meteorológico anticipa temperaturas por encima de lo normal durante varios días consecutivos.

El NWS confirma que la presencia de múltiples sistemas de lluvia hacia el final de la semana en Nueva Jersey
El NWS confirma que la presencia de múltiples sistemas de lluvia hacia el final de la semana en Nueva JerseyCHARLY TRIBALLEAU - AFP
  • Vientos matinales de 10 a 15 millas por hora (16 a 24 km/h).
  • Ráfagas costeras de hasta 20 a 30 millas por hora (32 a 48 km/h).
  • Máximas entre 38°F (3°C) y 41°F (5°C) inicialmente.
  • Luego, ascenso térmico hacia valores superiores durante la semana.
  • Múltiples sistemas de lluvia hacia el miércoles y viernes.

El organismo indica que las precipitaciones serán mayormente líquidas y que el manto nival acumulado en días recientes tenderá a derretirse rápidamente con el aire más cálido.

LA NACION
Más leídas
  1. La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
    1

    La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés

  2. Un rebelde nato, que fue elegido 'el hombre ideal para llevarse a una isla desierta' y aprendió a reírse de todo
    2

    El actor al que muchos eligieron como el hombre ideal para compartir una isla desierta y que aprendió a reírse de sí mismo

  3. Fue el jefe más querido y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo
    3

    Fue el jefe más querido de la TV y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo

  4. La película nominada al Oscar que está en Netflix y es ideal para ver este fin de semana extra largo
    4

    La película nominada al Oscar que está en Netflix y que es ideal para ver este fin de semana extra largo