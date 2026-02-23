El nuevo beneficio laboral que ofrece OpenAI a sus trabajadores migrantes: hasta US$15.000

El 20 de febrero de 2026, la compañía OpenAI confirmó que ofrecerá hasta 15.000 dólares en reembolso por servicios legales y otros gastos a empleados de la empresa que enfrenten detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o inspecciones secundarias prolongadas por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

¿A quiénes alcanza el apoyo anunciado por OpenAI?

Un portavoz indicó a Business Insider que la empresa revisa regularmente sus beneficios laborales para asegurar que reflejen las necesidades de su fuerza de trabajo y afirmó que, como parte de ese proceso, actualizaron sus “recursos de apoyo para empleados que enfrentan situaciones migratorias complejas”.

La ayuda está destinada exclusivamente para el personal de OpenAI. Sin embargo, también se aplica cuando la detención o inspección migratoria involucra a un familiar inmediato del trabajador.

La compañía, que depende de profesionales calificados de distintas partes del mundo, declinó especificar cuántos empleados podrían requerir el uso de este auxilio.

¿Qué incluye el paquete de asistencia migratoria?

OpenAI detalló que el programa contempla asistencia económica y orientación especializada. Según la compañía, el paquete contempla:

Hasta US$15.000 (brutos) en reembolso por gastos aprobados relacionados con detenciones migratorias o controles de autoridades. Cubre servicios legales de inmigración, comidas, alojamiento y transporte.

por gastos aprobados relacionados con detenciones migratorias o controles de autoridades. Cubre servicios legales de inmigración, comidas, alojamiento y transporte. Derivaciones aceleradas a abogados externos especializados en inmigración.

externos especializados en inmigración. Una guía de recursos para manejar situaciones migratorias complejas, con orientación para localizar personas detenidas y referencias a asesoría de bajo costo o pro bono.

El debate interno tras los mensajes de Sam Altman sobre ICE

El anuncio se produjo casi un mes después de difundirse conversaciones internas de OpenAI en las que el CEO hablaba sobre la aplicación de la ley migratoria federal.

Business Insider informó que el 27 de enero, tres días después del tiroteo mortal de Alex Pretti por parte de la Patrulla Fronteriza, el CEO de Open AI, Sam Altman, envió un mensaje interno en Slack en el que expresó preocupación por la actividad reciente de control migratorio.

En ese mensaje, Altman escribió que ama “a Estados Unidos y sus valores de democracia y libertad” y afirmó que apoyará al país en “todo lo que pueda” y que “OpenAI también lo hará”. Sin embargo, añadió que “parte de amar al país es el deber estadounidense de combatir los excesos” y sostuvo que “lo que está sucediendo con el ICE está yendo demasiado lejos”.

El director ejecutivo también estableció una distinción entre políticas migratorias y la situación actual. Señaló que “hay una gran diferencia entre deportar a delincuentes violentos y lo que está sucediendo ahora”.

En el mismo texto, el CEO afirmó que el presidente Donald Trump “es un líder muy fuerte” y espera que el republicano “esté a la altura de las circunstancias y una al país”.

Según informó el medio, los empleados reaccionaron de forma positiva en la plataforma de trabajo, con mensajes de agradecimiento y emojis de apoyo.

Estas declaraciones de Altman se dieron después de que el 26 de enero más de 450 trabajadores tecnológicos de compañías como Google, Salesforce, Meta, OpenAI y Amazon firmaron una carta para instar a sus directores ejecutivos a condenar a ICE.

La iniciativa, organizada por ICEout.tech, instó a los directores ejecutivos a comunicarse con la Casa Blanca, exigir que ICE abandone las ciudades y poner fin a los contratos de sus compañías con la agencia, informó Axios.