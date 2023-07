El tajante consejo de Gerard Piqué a Rosalía y Rauw Alejandro: “Lo digo por experiencia”

escuchar

La repentina separación de Rauw Alejandro y Rosalía fue una de las noticias que causó mayor impactó en el mundo del espectáculo en los últimos días. No solo los fans se sorprendieron, sino también otras personalidades. Gerard Piqué fue uno de los que se pronunció al respecto y les dio un consejo a los exnovios de cómo sobrellevar una ruptura. Sus declaraciones causaron furor en las redes sociales y entre sus propios amigos, quienes no se aguantaron la risa al relacionar sus sugerencias con Shakira.

Durante una transmisión en vivo de la Kings League, los participantes comenzaron a hablar del comunicado que dio el artista puertorriqueño para anunciar el término de su relación con Rosalía y negar la existencia de una infidelidad. Súbitamente todos quedaron callados y, de fondo, alguien dijo: “Pero qué silencio más tenebroso”.

Así, el exfutbolista se sintió obligado a romper el hielo y manifestó que en realidad no decía nada porque no creía correcto opinar sobre asuntos ajenos. “Es que a mí no me gusta que la gente hable. Ya está, se ha leído el comunicado, pero de ahí a dar opiniones... Lo digo por experiencia propia”. Desde su perspectiva, los temas privados deberían tratarse en la intimidad y ese fue el consejo que dio tanto para Rauw y Rosalía como para quienes seguían la transmisión: “Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda”.

Gerard Piqué habla sobre la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía

En ese instante, a pesar de que nadie emitió una palabra, algunos de sus compañeros estallaron en risas. Segundos después, otros lo apoyaron en su visión, pero se limitaron a decir que estaban de acuerdo. El streamer Ibai Llanos se abrió un poco más al público y bromeó con Piqué sobre cómo está ahora, después de su ruptura con Shakira. “Es que, mira a mi derecha, mira a mi derecha, panza, panza, panza”, comentó, en alusión a que subió algunos kilos luego de haber dejado el deporte y de comenzar su romance con Clara Chía Martí.

Rauw Alejandro y Rosalía: ¿Qué pasó?

Hace algunos días, la revista People filtró información sobre la cancelación del compromiso entre las dos estrellas, una noticia que causó conmoción entre sus fans. De inmediato comenzaron las especulaciones que apuntaban a una infidelidad del puertorriqueño con la modelo Valeria Duque.

Sin embargo, tanto él como Rosalía emitieron un comunicado para aclarar que esa no fue la razón por la que separaron sus caminos. Por lo tanto, los motivos permanecen en la incógnita. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por terceras personas”, afirmó el cantante. Por su parte, la artista española pidió respeto para el duelo que viven ambos actualmente: “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

El comunicado de Rauw Alejandro en las redes sociales, en el que confirma la ruptura del compromiso con Rosalía Ig / @rauwalejandro

