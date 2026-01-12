El tenso cruce entre Kristi Noem y un periodista durante una entrevista por el accionar del ICE en Minneapolis

Una confrontación entre la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, y el periodista Jake Tapper se produjo el domingo 11 de enero durante una entrevista en CNN. La funcionaria defendió públicamente la actuación de Jonathan Ross, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis, Minnesota.

Las críticas de Tapper al DHS por emitir conclusiones antes del cierre de la investigación

Todo comenzó cuando el conductor Jake Tapper recordó que el tiroteo ocurrió el miércoles 7 de enero a las 10.37 hs (hora local de Minneapolis). El comunicador enfatizó que poco más de dos horas después, el DHS ya había difundido un comunicado “definitivo” sobre el hecho.

En la entrevista, Tapper citó las críticas del senador republicano Thom Tillis, quien consideró “muy inusual” que una autoridad concluyera sobre un hecho mientras la escena seguía bajo procesamiento. La pregunta central fue por qué no se aguardó una investigación antes de fijar una posición pública.

Noem respondió que todo lo que había dicho en el comunicado “ha sido probado como factual y verdadero” y sostuvo que su responsabilidad como secretaria es conocer la información “lo antes posible”.

A su vez, afirmó que había estado en Minneapolis el día previo a la entrevista, que habló con oficiales y supervisores en el terreno y que conocía los hechos. Según explicó, decidió informar porque “el departamento y la gente del país merecían saber la verdad” sobre lo ocurrido.

El tenso cruce entre Noem y el periodista Jake Tapper

La funcionaria reiteró que los agentes participaban de un operativo de control migratorio y que, luego de que el vehículo de Good quedara atascada por las condiciones climáticas, intentaron brindar asistencia. Según su relato, la mujer bloqueó el tránsito durante varios minutos, le gritó a los oficiales e “impidió una investigación federal”.

En ese marco, Noem sostuvo que Good “atacó” a los agentes e “intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo”, por lo que defendió que los oficiales actuaron conforme a su entrenamiento.

La intersección de East 34th Street y Portland Avenue fue el escenario del operativo donde pereció Renee Nicole Good

Ante esto, Tapper recordó que dentro de las primeras horas, Noem calificó a la mujer como “terrorista doméstica” y le preguntó cómo podía afirmarlo con certeza.

Por su parte, la secretaria respondió que, según la definición, “encaja completamente” porque el vehículo fue “usado” para cometer un acto de violencia contra las fuerzas del orden.

A su vez, afirmó que el video difundido muestra que un agente fue golpeado por el vehículo y que, al disparar, el oficial Ross “defendió su vida y la de sus colegas”.

En el tramo de mayor tensión entre ambos, Tapper objetó que la descripción oficial no coincidía con lo que se veía en las imágenes y planteó la posibilidad de que la Good intentara huir en ese momento.

Noem advirtió sobre un aumento de ataques con vehículos agentes del ICE Captura de CNN

Noem respondió que “los hechos” registrados muestran un bloqueo de la calle y la embestida, y sostuvo que hay “más información” sobre las interacciones previas esa mañana.

Luego, el periodista introdujo un fragmento de un video y preguntó a la Secretaria si escuchaba la voz del agente Ross al insultar a la víctima. Le recordó a la funcionaria que, en junio del año anterior, el agente tuvo “el brazo atrapado” en la ventanilla trasera de un auto cuando “un inmigrante indocumentado” se alejó de un control de tránsito y lo arrastró “100 yardas” (91 metros).

En ese tramo, citó declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien sostuvo que el oficial “casi pierde la vida” en ese episodio y mencionó “33 puntos” en una pierna. Tapper preguntó si el antecedente podría haber influido en la reacción de Ross.

Ante esto, Noem respondió que “no hay indicios” de que ese hecho anterior haya determinado la respuesta del agente en Minneapolis. De todos modos, sostuvo que “en los últimos meses” se registraron “más de 100” episodios en los que vehículos fueron “utilizados como armas” contra fuerzas de seguridad, y afirmó que los agentes encaran esos operativos con la idea de que la amenaza “es real”.

Desde su perspectiva, el riesgo lo representan personas “entrenadas por activistas” para “impedir” operaciones de control del ICE.