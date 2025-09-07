El Top 5 de los salarios más altos de la NFL en 2025 y el jugador que hizo historia sin ser quarterback

La National Football League (NFL) reveló la lista de los contratos más altos de la liga en 2025, un ranking que dejó en evidencia cómo las cifras millonarias se concentran principalmente en la posición de mariscal de campo. Sin embargo, lo más llamativo fue la irrupción de un linebacker que rompió con la lógica histórica y se transformó en el jugador mejor pagado fuera de esa posición.

Dak Prescott, el contrato récord con los Dallas Cowboys en 2025

En lo más alto del ranking aparece Dak Prescott, mariscal de campo de los Dallas Cowboys, con un contrato que le garantiza US$60 millones por temporada. El líder ofensivo de la franquicia texana recorrió una carrera marcada por altibajos, lesiones y momentos de altísimo rendimiento que justificaron semejante inversión.

Desde su debut en 2016, se consolidó como una pieza esencial, que llevó a los Cowboys a varias apariciones en playoffs y se consolidó como uno de los pasadores más consistentes de la NFL.

Dak Prescott el mejor pago de la NFL en 2025: US$60 millones al año John Bazemore - AP

Debut explosivo : en su primera temporada lanzó para 3667 yardas y 23 touchdowns, con apenas cuatro intercepciones.

: en su primera temporada lanzó para 3667 yardas y 23 touchdowns, con apenas cuatro intercepciones. Mejor campaña : en 2019 alcanzó 4902 yardas y 30 pases de anotación, cifras que lo instalaron en la élite.

: en 2019 alcanzó 4902 yardas y 30 pases de anotación, cifras que lo instalaron en la élite. Regularidad : suma más de 31.600 yardas aéreas y 213 touchdowns en 123 partidos disputados.

: suma más de 31.600 yardas aéreas y 213 touchdowns en 123 partidos disputados. Aporte terrestre: además de su capacidad en el aire, acumuló 29 anotaciones por tierra y casi 2000 yardas en acarreos.

Aunque su rendimiento reciente no fue tan brillante, su peso dentro de la franquicia lo convirtió en el jugador mejor pagado de toda la liga.

NFL 2025: contratos millonarios de Allen, Burrow, Lawrence y Love

El segundo escalón del ranking de la NFL está compartido por cuatro quarterbacks que reciben US$55 millones anuales: Josh Allen (Buffalo Bills), Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) y Jordan Love (Green Bay Packers).

Josh Allen: la fuerza de los Bills

El mariscal de los Bills se transformó en una de las figuras más completas de la liga. Con su capacidad para lanzar y correr, acumuló 26.434 yardas aéreas y 195 touchdowns en 111 partidos. Además, sumó más de 4100 yardas por tierra y 65 anotaciones terrestres, un registro que lo convierte en el referente ofensivo indiscutible de los Bills.

Josh Allen: sueldo anual de 55 millones de dólares Erin Hooley - Ap

Joe Burrow: el regreso del prodigio a Cincinnati Bengals

Desde su arribo en 2020, Burrow se posicionó como el rostro de la reconstrucción de Cincinnati. En apenas 69 encuentros ya alcanzó 19.001 yardas y 140 touchdowns, con un rating de pasador superior a 100. En 2024 firmó su mejor temporada, con 4918 yardas y 43 pases de anotación, lo que reafirma por qué los Bengals lo blindaron con semejante contrato.

Joe Burrow: sueldo anual de 55 millones de dólares Kareem Elgazzar - FR170448 AP

Trevor Lawrence: la esperanza de Jacksonville Jaguars

El joven de los Jaguars todavía busca la regularidad, pero su potencial lo sostiene en la cima salarial. Con más de 13.800 yardas y 69 touchdowns, Lawrence lideró una resurrección de Jacksonville que lo llevó a playoffs en 2022. Su contrato lo respalda como el hombre sobre el que se edifica el futuro de la franquicia.

Trevor Lawrence: sueldo anual de 55 millones de dólares Chris Szagola - FR170982 AP

Jordan Love: la nueva cara de los Packers

En Green Bay, la transición tras Aaron Rodgers encontró en Love una respuesta. En apenas 42 partidos, lanzó para más de 8100 yardas y 60 touchdowns, con un promedio de 7,5 yardas por intento. Sus 25 intercepciones muestran que todavía tiene margen de mejora, pero su impacto inmediato lo colocó entre los mejores pagos.

Jordan Love: sueldo anual de 55 millones de dólares

Micah Parsons: el defensivo mejor pagado de la NFL 2025

Aunque quedó fuera del Top 5 por muy poco, el linebacker Micah Parsons firmó con los Green Bay Packers un contrato que lo convierte en el jugador defensivo mejor pagado de la temporada, con un promedio anual de US$46,5 millones.

Micah Parsons el único jugador defensivo en la lisa de los mejores pagos de la NFL Morry Gash - AP

Parsons llegó a la liga en 2021 y de inmediato se transformó en un referente defensivo. Su versatilidad para presionar al mariscal rival y cubrir múltiples posiciones lo convirtieron en una pesadilla para las ofensivas. En apenas cuatro temporadas en Dallas, antes de su traspaso a Green Bay, acumuló capturas, tacleadas y jugadas decisivas que lo instalaron como una superestrella.