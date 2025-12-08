Embajada de EE.UU. en México desmiente video de TikTok sobre regularización de migrantes antes de Navidad

En las últimas horas, se hizo popular un video en las redes sociales, en donde se informaba que el presidente Donald Trump habría firmado la autorización de legalización de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular antes de Navidad. La noticia fue desmentida por la Embajada del país norteamericano en México.

Desmienten legalización masiva de inmigrantes antes de Navidad en EE.UU.

La Embajada de EE.UU. en México compartió un comunicado en sus redes sociales en donde explica que la noticia de legalización masiva de inmigrantes antes del 25 de diciembre de 2025 fue hecha con inteligencia artificial.

La Embajada de Estados Unidos en México aseguró que la noticia de legalización masiva de inmigrantes es falsa (X/@USEmbassyMEX)

Diversos videos que circulan en plataformas como TikTok aseguran que se otorgarán permisos de trabajo, residencia y otros beneficios e incluso nombra como “milagro navideño” a esta supuesta decisión del gobierno, según la embajada estadounidense.

Sin embargo, la realidad es que no hay ningún anuncio oficial que permita la legalización masiva antes de la Navidad, mucho menos una ley o proceso migratorio que lo haga posible.

De acuerdo con las autoridades de EE.UU., el video fue hecho con inteligencia artificial y se trata de una noticia falsa, por lo que pidió a los migrantes no intentar formar parte del supuesto proceso.

“Un video en redes sociales anuncia que en EE.UU. se legalizará de forma masiva a los inmigrantes en situación irregular antes de Navidad... como si fuera un milagro navideño. La realidad es que no existe ningún anuncio oficial... Es una noticia falsa”, explica la Embajada de Estados Unidos.

La noticia falsa sobre la legalización de migrantes en EE.UU.

La mayoría de los videos con esta noticia se hicieron populares en TikTok, e informaba que el presidente Donald Trump había anunciado una medida que cambiaba por completo el panorama de los inmigrantes en el país norteamericano.

“Desde Washington, el presidente confirmó que autorizará la legalización de todos los inmigrantes a partir de la próxima semana”, dice el presunto presentador de noticias en el clip.

La noticia fue denominada como un milagro navideño y se hizo viral en TikTok (TikTok/@breakingnewsusawil)

El supuesto programa autorizado por el gobierno del mandatario norteamericano ofrecería residencia temporal, permisos de empleo, e incluso un camino directo hacia la ciudadanía a través de un proceso simplificado.

La noticia se hizo viral en medio de las estrategias implementadas por las autoridades migratorias durante diciembre de 2025, así como las nuevas regulaciones de identificación biométrica y despliegues federales en diversas entidades del país.

Qué dicen los estadounidenses sobre los inmigrantes legales

De acuerdo con un estudio realizado a finales de noviembre de 2025, los ciudadanos de Estados Unidos tienen diferentes posturas sobre la llegada de inmigrantes legales a su país.

La encuesta fue realizada a 1600 estadounidenses, de los cuales el 35% consideró que la nación norteamericana debería recibir a menos inmigrantes legales cada año. Algunos apuntan por la reducción parcial, mientras que otros apoyan la eliminación de este tipo de inmigraciones.

Por otro lado, el 25% de los que fueron entrevistados preferirían ampliar el número de inmigrantes legales que llegan a EE.UU. y un 26% dijo estar de acuerdo con que se mantengan los niveles actuales.

El presidente Donald Trump confirmó que continuarán las deportaciones masivas en contra de inmigrantes en EE.UU. (Archivo) Archivo

El presidente Donald Trump envió un mensaje contundente en contra de los inmigrantes durante las pasadas celebraciones de Thanksgiving, donde advirtió que se realizarán deportaciones masivas y que continuará la aplicación de medidas restrictivas.

Algunas de las acciones que se tomarán consisten en la eliminación de los beneficios federales para quienes no son ciudadanos, deportar a quienes se identifiquen como carga pública o riesgo para la seguridad y revisar las naturalizaciones que se consideren problemáticas.

El mandatario norteamericano dijo que su objetivo es que su país se recupere y que sus decisiones forman parte de un proceso denominado “migración inversa”, con el que pretende reorientar la situación.