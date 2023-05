Empezó con trabajo de parto en su auto en plena ruta de Florida y un policía tuvo una actitud que la salvó

escuchar

Este domingo, una mujer embarazada se trasladaba por la autopista 60 en Plant City, Florida, cuando comenzó con trabajo de parto. Inmediatamente, su esposo buscó ayuda con un policía que se encontraba cerca del lugar, quien llamó al Cuerpo de Bomberos del condado de Hillsborough. No obstante, el uniformado no se limitó a esperar a los socorristas, sino que entró en acción y comenzó a auxiliar a la mujer que daba a luz a un costado de la ruta.

Daniel “Red” Jones, quien es ayudante del sheriff del condado de Hillsborough, proporcionó “ánimo constante y apoyo emocional” mientras aplicaba sus conocimientos para asegurarse de que la madre tuviera un parto seguro, explicaron las autoridades a través de un comunicado retomado por medios locales. Gracias a sus oportunas acciones, la mujer dio a luz a una niña en cuestión de minutos.

El momento fue captado por la cámara corporal de Jones y las imágenes fueron compartidas en el canal de Youtube de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough. En primera instancia, apareció la mujer recostada en el asiento delantero de un vehículo, Jones la tomaba de la mano y le pedía que respirara profundamente, mientras le preguntaba si ya se le había roto la bolsa. “Sí”, respondió ella y explicó que se trataba de su sexto parto.

Una mujer dio a luz en el asiento delantero de un auto, en una autopista de Florida

Conforme pasaron los segundos, la mujer sintió dolores más intensos y comenzó a gritar. El uniformado intentó calmarla y le pidió que no pujara para evitar que el bebé naciera en el automóvil. No obstante, esto no fue posible y minutos después la niña salió. “¡Te dije que no quería dar a luz a un bebé!”, afirmó Jones a manera de broma. “¡Ay, qué linda beba! Qué sonido tan lindo”, agregó. Luego del inesperado parto, los equipos médicos llegaron al lugar para trasladar a la madre y a la bebé a un hospital cercano, donde las evaluaron y les dieron atenciones adicionales.

A través de redes sociales, el sheriff Chad Chronister celebró la manera de actuar de su ayudante y explicó que se trataba de la tercera vez que auxiliaba a una ciudadana a dar a luz: ”Estoy muy orgulloso de las rápidas acciones de Jones y de su dedicación a servir a nuestra comunidad en cualquier situación”. Agregó que el plan original no era que la mujer tuviera el parto en el asiento delantero de un auto, pero que el oficial se comportó como todo un profesional y “le aseguró a la madre de seis hijos que estaba en buenas manos”.

El padre de la niña agradece el “increíble” trabajo de Jones

Luis López, el padre de la niña, agradeció al departamento del Sheriff de Hillsborough “por tener oficiales increíbles” que los ayudaron a dar a luz a su beba en la autopista 60. Asimismo, el hombre reconoció el trabajo de los bomberos y del Sistema de Servicios Médicos de Emergencia (EMS por sus siglas en inglés) por las oportunas labores que realizaron para asegurar el bienestar de su familia, según informó 10 Tampa Bay. La recién nacida se llamará Lexela Luis.

El padre de la niña reveló que se llamará Lexela Luis López Twitter/@hannah_dineen

