En Carolina del Sur: es mayor que Joe Biden, se niega a renunciar y quiere la reelección en el Congreso

En Carolina del Sur, James E. Clyburn, el histórico representante de 85 años, anunció que buscará la reelección para su cargo. A pesar de que muchos a su edad optan por retirarse, el demócrata confirmó que participará en las próximas elecciones legislativas. Por ahora, es el único nombre de su partido que anunció su participación en ese distrito.

James E. Clyburn buscará la reelección como representante en Carolina del Sur

De acuerdo con The New York Times, Clyburn, que se desempeña como legislador en la Cámara de Representantes de EE.UU. desde 1993, dio a conocer que participará en las elecciones de 2026.

James Clyburn buscará la reelección como representante demócrata por Carolina del Sur

El congresista de 85 años llegó al cargo en representación del Distrito 6 de Carolina del Sur. A lo largo de sus décadas en el puesto, se desempeñó como uno de los legisladores demócratas más leales, especialmente durante la última presidencia de Joe Biden.

Según el medio, Clyburn asegura que está bien de salud y que tiene la energía para encarar la campaña de cara a las elecciones legislativas de este año. A diferencia de otras figuras de relevancia que se retirarán de la política terminado este mandato, el demócrata afirma que todavía tiene el deseo de continuar y puede aportar desde su lugar.

Concretamente, hay un hecho del escenario político que lo motiva a participar y que fue el gran impulso para esta decisión. Según el testimonio del legislador por Carolina del Sur, la posibilidad de que Hakeem Jeffries sea elegido como el primer presidente afroamericano de la Cámara baja lo motivó a seguir.

James E. Clyburn es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Carolina del Sur y quiere permanecer en su cargo CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para que esto ocurra, los demócratas deberían recuperar la mayoría, algo a lo que Clyburn espera contribuir si es nuevamente elegido en su estado. Sobre este punto, el legislador mencionó que el apoyo de Jeffries para su reelección también fue importante en la decisión de volver a postularse.

Además, el congresista remarcó que tuvo el apoyo de su familia y que algunas encuestas recientes muestran un buen nivel de aprobación para pensar en ocupar el cargo por otro período.

A quién enfrentará Clyburn: los candidatos a representantes por el Distrito 6 de Carolina del Sur

Según Ballotpedia, hasta el momento, son dos los candidatos para representar al distrito como congresistas nacionales. Además de Clyburn, que es el único nombre demócrata para las primarias, John Peterson se presentará por el Partido Republicano.

En caso de que nadie se postule para enfrentarlos internamente en el partido, se disputarán el escaño entre ambos en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Cuándo son las elecciones en Carolina del Sur y qué se vota

Las elecciones primarias en Carolina del Sur se llevarán a cabo el 9 de junio y las generales el 3 de noviembre, según consignó Ballotpedia. La postulación de Clyburn se da en el marco de la elección legislativa de representantes nacionales.

Más allá de eso, los votantes del estado deberán elegir quiénes ocuparán diversos puestos. Este es el listado completo:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Superintendente de Educación

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Representantes estatales

Además, los electores también votarán para definir miembros de las juntas escolares.