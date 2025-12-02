En Estados Unidos: cuál es el precio de una Toyota Land Cruiser en diciembre 2025

La popularidad de la Toyota Land Cruiser en 2025, en su versión renovada, es popular entre los conductores de Estados Unidos. En diciembre, según la compañía fabricante, el precio inicial de la camioneta es de 57.200 dólares, que aumenta a US$63.275 para la versión más costosa.

Con un sistema de tracción integral permanente, la Toyota Land Cruiser es una de las opciones más buscadas por los clientes en el país norteamericano por su versatilidad.

La performance de la Toyota Land Cruiser 2025

De acuerdo con el sitio web oficial de la empresa, el precio para el modelo más barato, el 1958, es de US$57.200, en tanto la versión más cara del Land Cruiser aumenta a US$63.275. Esta diferencia se debe a las características de cada vehículo.

En líneas generales, la camioneta cuenta con una caja de transferencia de dos velocidades con control electrónico. Además, el tren motor combina tecnología híbrida con un motor turbo de cuatro cilindros. Esto genera una potencia combinada neta de 326 caballos de fuerza y ​​465 lb-ft de torque.

A su vez, posee una capacidad de remolque de 2700 kg y tres maneras de conducción para adaptarse a distintos terrenos:

Modo Sport : tiene una aceleración más precisa .

: tiene una . Modo Eco : ajusta la aceleración para maximizar la eficiencia .

: ajusta la aceleración para . Modo Normal: combina el ahorro de combustible con el rendimiento.

Las características de seguridad de la Toyota Land Cruiser en Estados Unidos

En cuanto a las medidas de seguridad que incluye la camioneta, según el fabricante, dispone de:

Sistema de precolisión con detección de peatones : diseñado para detectar vehículos, peatones, ciclistas o motociclistas y proporcionar una advertencia sonora y visual de colisión frontal en determinadas circunstancias. Si no reacciona, el sistema acciona el frenado de emergencia automático.

: diseñado para detectar vehículos, peatones, ciclistas o motociclistas y proporcionar una advertencia sonora y visual de colisión frontal en determinadas circunstancias. Si no reacciona, el sistema acciona el frenado de emergencia automático. Control de crucero con radar dinámico : utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el que se encuentra delante.

: utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el que se encuentra delante. Alerta de cambio de carril con asistencia de dirección : emite una advertencia sonora y visual de cambio de carril si se detecta una salida involuntaria. Si el conductor no toma medidas correctivas, el sistema también proporciona una dirección correctiva suave.

: emite una advertencia sonora y visual de cambio de carril si se detecta una salida involuntaria. Si el conductor no toma medidas correctivas, el sistema también proporciona una dirección correctiva suave. Asistente de seguimiento de carril : utiliza las líneas de la carretera o de los vehículos que preceden para proporcionar asistencia activa a la conducción y ayudar a mantener el vehículo centrado en su carril.

: utiliza las líneas de la carretera o de los vehículos que preceden para proporcionar asistencia activa a la conducción y ayudar a mantener el vehículo centrado en su carril. Asistente de señales de tráfico : utiliza la cámara frontal para reconocer señales de tráfico específicas, como límites de velocidad y señales de stop. Proporciona información sobre las señales al conductor a través de la Pantalla de Información Múltiple.

: utiliza la cámara frontal para reconocer señales de tráfico específicas, como límites de velocidad y señales de stop. Proporciona información sobre las señales al conductor a través de la Pantalla de Información Múltiple. Luces altas automáticas : a velocidades superiores a 34 km/h, el sistema AHB detecta las luces delanteras de los vehículos que se aproximan y las traseras de los vehículos que van delante.

: a velocidades superiores a 34 km/h, el sistema AHB detecta las luces delanteras de los vehículos que se aproximan y las traseras de los vehículos que van delante. Asistencia proactiva a la conducción: utiliza la cámara y el radar del vehículo, cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema, para proporcionar un frenado y/o dirección suaves para respaldar las tareas de conducción.

Toyota Land Cruiser en Estados Unidos: los dos modelos disponibles en diciembre 2025

Los modelos disponibles de la camioneta tienen distintos valores que se ajustan a sus prestaciones. De acuerdo con Toyota, la versión Land Cruiser 1958, de un valor de US$57.200, tiene las siguientes características destacadas:

Diferenciales de bloqueo trasero y central.

Asientos delanteros y volante con calefacción.

Inversor de CA de 2400 W .

Toyota Safety Sense 3.0.

Pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 8 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto.

Llantas de aleación metalizadas de color gris oscuro de 18 pulgadas

Faros LED circulares.

Transmisión automática controlada electrónicamente de 8 velocidades con inteligencia (ECT-i).

Sistema 4WD permanente.

Por su parte, la camioneta Land Cruiser, con un precio base de US$63.275 sugerido por el fabricante, cuenta con:

Monitor multiterreno.

Luces antiniebla LED de color seleccionable.

Mecanismo de desconexión del estabilizador.

Pantalla táctil multimedia Toyota Audio de 12,3 pulgadas.

Selección multiterreno (MTS) con modo automático, tierra, arena, barro, roca y nieve profunda.

Asientos tapizados con SofTex.

Entrada iluminada.

Faros LED rectangulares.

Transmisión automática controlada electrónicamente de 8 velocidades con inteligencia (ECT-i).

Sistema 4WD permanente.