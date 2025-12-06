La nueva regla del IRS sobre depósitos electrónicos que afecta a las declaraciones de impuestos en 2026
El organismo emitió una advertencia a los contribuyentes para que aporten la información correspondiente
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de modificaciones en las normativas para los contribuyentes en Estados Unidos, entre las que se encuentra una relativa a los depósitos electrónicos. Estos cambios, que afectan a las declaraciones que se realicen en 2026, se enmarcaron en la firma de la One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump.
El nuevo método de pago del IRS que afecta a los contribuyentes en su declaración
El IRS señaló que el depósito directo para los reembolsos de los contribuyentes otorga agilidad en los trámites e incrementa la seguridad.
Esta modificación se comenzó a realizar el 30 de septiembre pasado, tras la aprobación de la orden ejecutiva 14247 de Trump y también impacto a otras disposiciones.
De esta forma, el organismo comenzó a eliminar de forma gradual los cheques de reembolso de impuestos en papel y, para las declaraciones del año fiscal 2026, los contribuyentes deben proporcionar sus números de ruta de cuenta para recibir los pagos directamente en sus cuentas bancarias.
Este movimiento del IRS abrió un camino a la transición hacia los pagos electrónicos. Mientras tanto, la normativa no afectó a quienes presenten sus declaraciones de impuestos de 2025, derivadas de una prórroga de las prestaciones de 2024, que culmina el 31 de diciembre de este año.
Las indicaciones del IRS para los contribuyentes sobre la información que deben aportar
En el comunicado que emitió el organismo el 23 de septiembre pasado, detalló que la presentación de la declaración de impuestos es la misma, con las opciones existentes, pero los reembolsos son digitales, mediante depósito directo u otros medios de pago electrónico.
El IRS indicó que los contribuyentes que no posean una cuenta bancaria pueden recurrir a las siguientes entidades para abrir una:
- Banco asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).
- Herramienta Nacional de Localización de Cooperativas de Crédito.
En tanto, la agencia remarcó que las tarjetas de débito prepagadas, las billeteras digitales y las aplicaciones móviles pueden resultar compatibles con el depósito directo. Para utilizar estos mecanismos, los contribuyentes deben aportar los números de ruta y de cuenta asociados.
La advertencia del IRS para los contribuyentes estadounidenses en su declaración
Con respecto a la presentación de la declaración de impuestos en 2026, el organismo instó a los contribuyentes a mantener una organización en la documentación tributaria, con el objetivo de poder evitar errores que podrían retrasar los reembolsos correspondientes.
Para realizar el trámite de una forma “completa y precisa”, el IRS recomendó reunir los siguientes papeles como primer paso:
- La información correspondiente a la cuenta bancaria del usuario.
- La recopilación de los formularios W-2 del empleador o los empleadores.
- El formulario 1099 de los bancos y otros pagadores.
- Los registros de transacciones de activos digitales.
Así, la agencia también destacó que los contribuyentes deben esperar a recibir toda su documentación tributaria para presentar la declaración de impuestos. En ese sentido, el IRS puntualizó que pueden acceder a su información a través de la cuenta en línea.
Otras noticias de IRS
“Cuentas Trump”. El millonario regalo de la familia dueña de Dell para alentar a reclamar el beneficio de US$1000
Para evitar multas. El trámite del IRS que los contribuyentes deben hacer antes del 31 de diciembre
Freno al IRS. La medida de una jueza federal que beneficia a los inmigrantes frente al ICE
- 1
Para frenar al ICE: la estrategia de Gavin Newsom contra los abusos de los agentes en California
- 2
Malas noticias para migrantes en Florida: Ron DeSantis firmó otra emergencia por “extranjeros ilegales”
- 3
En medio de la polémica por el bombardeo a los sobrevivientes de una “narcolancha” en el Caribe, EE.UU. anuncia otro ataque
- 4
Cuáles son los estadounidenses naturalizados a los que Donald Trump busca quitarles la ciudadanía