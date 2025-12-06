La nueva regla del IRS sobre depósitos electrónicos que afecta a las declaraciones de impuestos en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de modificaciones en las normativas para los contribuyentes en Estados Unidos, entre las que se encuentra una relativa a los depósitos electrónicos. Estos cambios, que afectan a las declaraciones que se realicen en 2026, se enmarcaron en la firma de la One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump.

El nuevo método de pago del IRS que afecta a los contribuyentes en su declaración

El IRS señaló que el depósito directo para los reembolsos de los contribuyentes otorga agilidad en los trámites e incrementa la seguridad.

Esta modificación se comenzó a realizar el 30 de septiembre pasado, tras la aprobación de la orden ejecutiva 14247 de Trump y también impacto a otras disposiciones.

El IRS detalló la nueva forma de pago de reembolsos a los contribuyentes Google Maps

De esta forma, el organismo comenzó a eliminar de forma gradual los cheques de reembolso de impuestos en papel y, para las declaraciones del año fiscal 2026, los contribuyentes deben proporcionar sus números de ruta de cuenta para recibir los pagos directamente en sus cuentas bancarias.

Este movimiento del IRS abrió un camino a la transición hacia los pagos electrónicos. Mientras tanto, la normativa no afectó a quienes presenten sus declaraciones de impuestos de 2025, derivadas de una prórroga de las prestaciones de 2024, que culmina el 31 de diciembre de este año.

Las indicaciones del IRS para los contribuyentes sobre la información que deben aportar

En el comunicado que emitió el organismo el 23 de septiembre pasado, detalló que la presentación de la declaración de impuestos es la misma, con las opciones existentes, pero los reembolsos son digitales, mediante depósito directo u otros medios de pago electrónico.

El IRS indicó que los contribuyentes que no posean una cuenta bancaria pueden recurrir a las siguientes entidades para abrir una:

Banco asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

Herramienta Nacional de Localización de Cooperativas de Crédito.

Los contribuyentes deben indicar su número de ruta de la cuenta bancaria en la declaración de impuestos Freepik

En tanto, la agencia remarcó que las tarjetas de débito prepagadas, las billeteras digitales y las aplicaciones móviles pueden resultar compatibles con el depósito directo. Para utilizar estos mecanismos, los contribuyentes deben aportar los números de ruta y de cuenta asociados.

La advertencia del IRS para los contribuyentes estadounidenses en su declaración

Con respecto a la presentación de la declaración de impuestos en 2026, el organismo instó a los contribuyentes a mantener una organización en la documentación tributaria, con el objetivo de poder evitar errores que podrían retrasar los reembolsos correspondientes.

Para realizar el trámite de una forma “completa y precisa”, el IRS recomendó reunir los siguientes papeles como primer paso:

La información correspondiente a la cuenta bancaria del usuario.

La recopilación de los formularios W-2 del empleador o los empleadores.

El formulario 1099 de los bancos y otros pagadores.

Los registros de transacciones de activos digitales.

Con la entrada en vigor de la megaley de Trump, el IRS anunció ciertas modificaciones en los procedimientos Facebook/IRS

Así, la agencia también destacó que los contribuyentes deben esperar a recibir toda su documentación tributaria para presentar la declaración de impuestos. En ese sentido, el IRS puntualizó que pueden acceder a su información a través de la cuenta en línea.