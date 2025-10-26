Es experta en viajes y reveló cuál es la mejor semana para reservar barato las vacaciones de Navidad

La temporada navideña se acerca rápidamente y cuanto más se espere para reservar vuelos y hoteles, más caro será. Así lo aseguró la experta en viajes Sally French, quien además reveló cuál es la mejor semana para asegurar las vacaciones a buen precio.

Cuándo reservar los viajes navideños para conseguir los mejores precios

Según el informe anual de NerdWallet sobre viajes durante las fiestas, se espera que los estadounidenses gasten este año 311 mil millones de dólares en vuelos y hoteles, lo que representa un promedio de US$2586 por persona, casi US$260 más que el año pasado.

La especialista recomendó agendar las escapadas de Navidad durante la primera semana de noviembre, ya que el momento ideal es con al menos 51 días de anticipación Instagram: @savewithsally

En el estudio, la especialista French recomendó programar las vacaciones de Navidad durante la primera semana de noviembre, ya que el momento óptimo para asegurar los planes de fin de año es con al menos 51 días de anticipación, es decir, el 4 de noviembre.

“Mientras más tardes en reservar tus vacaciones para las fiestas, más caro va a ser”, dijo la experta del sector turístico. “Esta es realmente la semana en la que quieres estar reservando tu viaje de Acción de Gracias, y no estamos lejos de la semana en la que debes asegurarte de tener tu plan de Navidad confirmado”.

Por otro lado, quienes planeen conducir a sus destinos para el Día de Acción de Gracias, que este año se celebra del 27 al 30 de noviembre, pueden esperar precios de gasolina más bajos, ya que a nivel nacional los costos están en caída y se acerca a los US$3 por galón. En algunas zonas de Oklahoma y Ohio, incluso podrían bajar de los US$2.

Mientras tanto, las aerolíneas incorporarán alrededor de 250 mil asientos adicionales para atender el aumento de pasajeros durante este período festivo, según detalló CBS News.

“Creo que todo el cuarto trimestre, las vacaciones de otoño, Acción de Gracias, Navidad, probablemente van a romper récords debido a la fuerte demanda”, dijo Scott Kirby, CEO de United. “Mientras la economía siga creciendo, creo que ese ritmo puede continuar”.

Cuáles son los consejos para ahorrar en los viajes

La mayoría de los viajeros navideños, un 91%, toma medidas para reducir los gastos durante las vacaciones, como volar en días de menor demanda, en un 30%, u hospedarse con familiares en lugar de reservar un hotel, en un 26%. “Las fiestas son una época notoriamente cara del año”, dice Sara Rathner, experta en tarjetas de crédito de NerdWallet.

Entre los consejos para ahorrar durante esta temporada se recomienda saldar las deudas pendientes y evitar endeudarse con la tarjeta de crédito. Para algunos, los vuelos durante estas fechas se consideran una prioridad: el 37% de los pasajeros indicó que moverse durante las fiestas es más importante que dar y recibir regalos, según detalló la empresa estadounidense.

Se recomienda recortar temporalmente otros gastos para destinar más recursos a los planes durante las fiestas, por ejemplo, cancelar suscripciones o comer en casa Freepik

Se aconseja reducir temporalmente otros gastos para liberar recursos destinados a los planes vacacionales. Esto puede incluir cancelar suscripciones, comer más en casa o incluso optar por un trabajo extra para generar fondos adicionales.

“Si aún estás pagando las vacaciones del año pasado, es una señal de alerta para reajustar tus expectativas”, afirmó French. “Veo a demasiados viajeros que priorizan la foto perfecta para Instagram sobre su bienestar financiero. Un fin de semana en carretera con la familia puede ser tan significativo como un costoso resort de esquí.

La mejor escapada es la que realmente puedes pagar, y los mejores recuerdos no requieren endeudarte con tus tarjetas de crédito”.

Usar la inteligencia artificial o puntos para encontrar las mejores ofertas de viaje

Según la encuesta, el 25% de los viajeros planea usar puntos o millas para cubrir al menos parte de sus vuelos navideños y así reducir gastos. Aunque acumular recompensas para una escapada en particular puede parecer conveniente, estas pueden perder valor con el tiempo, por lo que se recomienda aprovecharlas cuando sean necesarias.

Algunos turistas tienen previsto emplear sus puntos o millas para cubrir parte de sus vacaciones Freepik

Las herramientas de inteligencia artificial también son aliadas para ahorrar. La empresa indicó que alrededor del 29% de los turistas las empleará para planificar sus traslados navideños este año, mientras que un 16% recurrirá a plataformas como Google Flights o Mindtrip específicamente para localizar ofertas y descuentos.

“Considera viajar unos días antes o después de la mayoría, usa los puntos de tarjeta de crédito que hayas acumulado y no tengas miedo de quedarte con familiares en lugar de reservar un hotel caro”, indicó French. “Las fiestas son para pasar tiempo con quienes te importan, no sobre cuánto gastas en llegar allí”.