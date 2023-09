escuchar

Una joven utilizó su perfil en TikTok para narrar el mal momento que pasó en el Aeropuerto de Los Ángeles, donde se debía encontrar con su familia para un viaje de vacaciones. La mujer contó que había llegado en un horario distinto a los demás porque su boleto lo compraron otro día, así que no tendría que hacer una escala de tantas horas. No obstante, una revisión por parte de los agentes migratorios cambió todos sus planes por un detalle imposible de prever.

“Iba a llegar 12 horas antes en Los Ángeles, tenía todo mi panorama armado”, comenzó María Olivares su relato en un video que publicó en su cuenta @mjesusolivares1. “El policía me preguntó mi itinerario, cuántos días iba a estar, etc. Para corroborar la información me pidió que le mostrara todas las reservas. El wifi del aeropuerto no deja descargar fotos de WhatsApp”. Acto seguido, las autoridades del aeropuerto le pidieron que explicara la razón por la que ella tenía pasajes diferentes al resto de sus parientes. “Entonces el policía se dio cuenta de que hace poco había estado en Estados Unidos”, dijo.

Olivares sostuvo que haber llegado separada de su familia y sola habían sido motivos suficientes para que le asignaran una segunda revisión. “Me mira y me dice: ‘acompáñame por aquí'”, dijo. La mujer señaló que se empezó a poner nerviosa porque todo le parecía muy extraño. Además, le retuvieron el pasaporte mientras sus parientes seguían en Panamá, en espera de su vuelo de conexión.

La joven narró su crisis tras ser detenida en el aeropuerto de Los Ángeles

Tras cuatro horas, la joven perdió el control ante la incertidumbre. “Entré en pánico”, mencionó sobre el instante en el que se soltó a llorar. “Apareció una policía, me preguntó que qué me pasaba, le expliqué toda la situación y me dijo ‘tranquila, vamos a avisar en el vuelo de tu papá que estás acá, por si acaso’”, agregó. El tiempo siguió hasta que la mujer cumplió cinco horas retenida, rodeada de otras personas en situaciones similares. También narró que durante los interrogatorios no había privacidad y que todos los presentes podían escuchar los casos de los demás.

Luego de ver que a su compañera no le creyeron y la llevaron a otra sala, la joven fue al baño. Justo en ese momento, llamaron a una María Olivares. “Veo que una señora se pone de pie y se sienta con un policía”. En eso, otro hombre, también en espera, le recomendó que pusiera atención. “Veo que ponen un pasaporte, que ella dice ‘ese no es mi pasaporte, mi pasaporte es verde’. Ahí agarro mi mochila y digo: ‘Este es mío’y veo que dice República de Chile’”, dijo.

La autoridad del aeropuerto se confundió con las dos mujeres tenían el mismo nombre. Al parecer, la otra persona era de origen mexicano, por lo que los dos documentos eran diferentes. “¿Cuál era la probabilidad de que detuvieran una persona que se llamaba igual que yo, en el mismo lugar y la misma hora?”, se preguntó la mujer. Entonces, el policía explicó que probablemente el otro compañero de seguridad se había confundido.

La detuvieron en el Aeropuerto de Los Ángeles y comparte su historia

“Mi valija ya había llegado hace rato, así que me la fueron a buscar, me la pasaron y me dejaron salir”, contó Olivares. “Me instalé en el hotel, salí a comprarme un McDonald’s y como a la hora llegó mi familia”, finalizó su relato sobre su experiencia en Los Ángeles.

¿Es posible una confusión en el aeropuerto?

Con más de 550 mil reproducciones, la primera parte de la historia de la joven se viralizó, por lo que los usuarios se apresuraron a compartir sus percepciones y experiencias: “A mí me detuvieron en mi escala en Miami. Me quitaron el pasaporte y celular y perdí mi vuelo. Al final me dejaron continuar”; “Me pasó algo así, hablo inglés, no muy bien, di más detalles de lo que era y me estuvieron preguntando como 30 minutos”; “A mí me la hicieron en Houston cinco horas pasándolo pésimo, yo también iba de vacaciones a Las Vegas, como mujer, latina y sola”, escribieron.

