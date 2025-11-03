Quién es la ganadora del Miss México, candidata para ganar el Miss Universo 2025

La 74.ª edición del Miss Universo se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 y tendrá lugar en Tailandia. El espectáculo será transmitido en vivo para todo el mundo, y la representante de México ha llamado la atención de muchos por su juventud, su entidad de origen, belleza y formación académica.

Fátima Bosch, la historia de la ganadora del Miss México

El certamen nacional de belleza que se celebró en México el pasado 13 de septiembre coronó a Fátima Bosch como la nueva Miss que representará a su nación en una de las competencias más importantes del mundo en su ramo.

Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue coronada como Miss Universo México 2025 (Archivo-Instagram/@missuniverse.mexico)

La joven, de 25 años, nació en Santiago de Teapa, Tabasco, y destaca por su formación académica, según Glamour.

Egresada de la Universidad Iberoamericana, es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda, además de que continúo su preparación profesional en el extranjero, en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, en Estados Unidos.

Cuenta con trayectoria en el mundo de la belleza y con un currículum interesante en el ámbito profesional, por lo que Bosch destaca del resto por su perfil diverso. Es amante de deportes como la equitación, aunque también disfruta del tenis y le encanta el arte.

Fátima Bosch se lleva la corona de Miss Universo México 2025 (Archivo-Instagram/@bernardoloz)

Algunos de los talentos que la ayudaron a destacar en la pasarela de Miss México fueron su visión sobre lo estético, su seguridad, confianza, carisma, elegancia y espontaneidad. Ahora llevará estos atributos consigo a Tailandia para representar a su país.

Así fue el día de la coronación de Fátima Bosch es Miss México

La coronación de Fátima Bosch se celebró en Guadalajara, Jalisco, el pasado 13 de septiembre de 2025. La tabasqueña obtuvo la victoria tras superar a las otras semifinalistas, que, según Milenio, fueron:

Yoana Gutiérrez, de Jalisco

Fernanda Pumar, de Veracruz

Alejandra Díaz de León, de San Luis Potosí

Camila Canto, de Puebla

Fernanda Vázquez, de Nuevo León

Celeste Hidalgo, de Sonora

Ana Ramírez, de Nayarit

Fedra Alpes, de Michoacán

Linda Gallegos, de Aguascalientes

Una de las partes más importantes de la noche fue cuando las semifinalistas participaron en una ronda de 30 segundos en la que debían hablar sobre el México que deseaban para el futuro, según N+.

Fátima Bosch se coronó como Miss México el pasado 13 de septiembre de 2025 (Facebook/Miss México)

Fue durante esta fase que Bosch destacó con su respuesta, ya que dijo desear un país en el que se ofrezcan servicios de calidad en ámbitos como la educación y la salud, como parte del derecho de todos sus connacionales, y no como un privilegio destinado a unos cuantos.

La noche avanzó y la tabasqueña se posicionó entre las cinco finalistas, junto a las concursantes de Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco. La coronación tuvo lugar luego de anunciar que Alejandra Díaz de León quedó en cuarto lugar, Ana Ramírez en tercer lugar y Fernanda Vázquez como primera finalista.

Cuáles son las probabilidades de que Fátima Bosch gane Miss Universo 2025, según la IA

Aunque la tabasqueña no se ha posicionado como la favorita para ganar el Miss Universo 2025, sí existen posibilidades realistas y moderadas de que alcance una buena posición en el certamen.

El que México no haya obtenido una corona del certamen internacional puede jugar un papel importante en favor de Fátima Bosch, debido a que la organización nacional podría invertir más recursos en la joven.

Miss México se enfrentará a más de 100 contrincantes en el Miss Universo 2025 (Facebook/Miss Universo)

Aunque uno de los aspectos que juegan en contra de la mexicana es que esta edición del certamen contará con más de un centenar de candidatas a la corona, lo que lleva a una competencia mucho más compleja y reñida. Mientras que ya existen otras participantes consideradas las favoritas, como la venezolana Stephany Abasali.