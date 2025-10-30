Miss Universo 2025: Miss Estonia se convierte en una “Barbie humana” y sorprende en su llegada a Tailandia

En noviembre se lleva a cabo el concurso Miss Universo 2025, y las representantes de distintos países ya comenzaron a llegar a Tailandia, sede oficial del certamen de belleza, pautado para el día 21. En ese contexto, Miss Estonia sorprendió al público al transformarse en una “Barbie humana” y mostrarse dentro de una caja transparente en el aeropuerto y en distintos puntos de la ciudad.

Así llegó Miss Estonia a Tailandia para el Miss Universo 2025

Miss Estonia, Brigitta Schaback, causó furor entre el público presente y en las redes sociales por su peculiar forma de viajar a Tailandia, donde se celebra Miss Universo 2025 el 21 de noviembre. La candidata recreó con precisión a la icónica muñeca de Mattel y apareció dentro de una caja gigante transparente, como si fuera una Barbie humana.

Miss Estonia recreó una Barbie humana al llegar a Tailandia

Esta escena generó un revuelo mediático inmediato y Miss Estonia acaparó todas las miradas desde que pisó suelo tailandés.

El video y las imágenes en las que se ve a la concursante como una verdadera muñeca se viralizaron en las redes sociales. Muchas personas destacaron que la modelo comenzó a llamar la atención dentro del certamen, destacó Telemundo.

Miss Estonia se destacó por su particular forma de arribar a Tailandia (Instagram/@brigittaschaback)

Brigitta lució un vestido azul rey, con la banda y corona de Miss Universo Estonia. Con este look y puesta en escena, Schaback generó miles de comentarios y visualizaciones en pocas horas y se convirtió en tendencia internacional.

La creatividad de la concursante representó un movimiento estratégico clave para su país. Estonia logró posicionarse en la conversación internacional antes del inicio de las competencias de traje típico y gala.

Con esta idea, Schaback busca transmitir un mensaje de empoderamiento, originalidad y ambición. La Miss también fue noticia por viajar con casi 30 maletas, una muestra de la disciplina, preparación y dedicación detrás del glamur.

Miss Estonia llegó a Tailandia con 30 maletas repletas de ropa y accesorios para la competencia (Instagram/@brigittaschaback)

Miss Universo: las candidatas comienzan a llegar a Tailandia

Stephany Abasali, Miss Universo Venezuela, llegó al país y optó por rendir luto tras el fallecimiento de la reina madre Sirikit Kitiyakara. La concursante vistió un traje negro con tocado y velo de tul, destacó Hola!.

La argentina Aldana Masset también apostó por un look monocromático con un conjunto de blazer largo y pantalón acampanado. Kincs Dezsényi, Miss Universo Hungría, se presentó con un traje de saco y falda negro con estampa tweed.

Aldana Masset, Miss Argentina compartió su llegada a Tailandia para su participación en Miss Universo 2025 (Instagram/@aldumasset)

Abby Sturgin, Miss Universo Nueva Zelanda, llegó con traje negro de dos piezas sobre el que llevaba un kāhu huruhuru, el tradicional manto maorí de plumas. Isabella Zabaneh Miss Belice, eligió un vestido negro entallado hasta la rodilla, acompañado de una capa color blanco crema.

En el caso de Karla Bacigalupo, Miss Universo Perú, lució un enterizo azul cobalto de terciopelo.

Todos los detalles de Miss Universo 2025

La edición número 74 de Miss Universo tendrá lugar el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. Concursantes de más de 100 países compiten por la corona de Miss Universo, un título que actualmente porta Victoria Kjær Theilvig.

La elección de Tailandia como sede del certamen internacional se debe a que Bangkok fue uno de los destinos más concurridos del mundo, incluso por encima de ciudades europeas como París y Londres, explicó el presidente de la organización, Raúl Rocha, en People.

Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, otorgará la corona a la nueva Miss Universo que será seleccionada este 2025 (Facebook/Miss Universe)

“Tailandia tiene una gran cultura, muchas tradiciones y una gastronomía propia”, mencionó el organizador, quien también reveló que la ceremonia inaugural mostrará las tradiciones del país a través del vestuario de las concursantes.

El 19 de noviembre, a las 13.00 hs, (02 hs, hora del Este), se realiza la competencia de traje nacional. Después de dicho evento, las participantes pasan a la ceremonia preliminar, prevista para las 20 hs, (09 hs, hora del Este), según Hola!.

Finalmente, la coronación de la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, está pautada para el 21 de noviembre.