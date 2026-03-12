Alerta de tornados en Florida: el riesgo de impacto EF2+ se expande en el estado

Florida se prepara para una jornada meteorológica compleja este jueves 12 de marzo, marcada por la posibilidad de tormentas intensas y la amenaza de tornados durante el paso de un sistema frontal por el sureste de Estados Unidos.

Expansión del riesgo de tornados hacia el este: qué partes de Florida están expuestas

De acuerdo con el grupo de monitoreo meteorológico Florida Storm Chasers, el peligro asociado a tornados se ampliará hacia sectores del noroeste del estado a medida que avance el sistema de tormentas durante la jornada.

Expertos del grupo Florida Storm Chasers advierten sobre la posibilidad de tornados significativos de categoría EF2 o superior Florida Storm Chasers

En una actualización difundida el miércoles por la noche, los analistas indicaron que la zona bajo riesgo se desplazará hacia el este y abarcará áreas cercanas a Panama City y Tallahassee.

“La posibilidad de tornados significativos (EF2+) también existe”, señalaron en su informe, lo que implica que algunas de las tormentas podrían producir vientos destructivos y daños estructurales considerables.

Los tornados clasificados como EF2 o superiores en la escala Enhanced Fujita suelen estar asociados con vientos extremadamente intensos capaces de provocar daños importantes en viviendas, derribar árboles de gran tamaño y generar impactos significativos en infraestructura.

Vigilancia de tornado y avance de una línea de tormentas por Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Tallahassee anticipó que durante la madrugada y las primeras horas de este jueves una línea de tormentas avanzará desde Alabama hacia el norte de Florida.

La oficina del NWS en Tallahassee mantiene activa una vigilancia de tornado para las áreas situadas al oeste de los ríos Apalachicola y Flint NWS

Según el pronóstico emitido por la oficina meteorológica, se mantendrá vigente una vigilancia de tornado durante la mañana para zonas ubicadas a lo largo y al oeste de los ríos Apalachicola y Flint.

Dentro de esa franja, el principal peligro estará asociado a ráfagas de viento potencialmente destructivas y a la formación de algunos tornados aislados a medida que la línea de tormentas cruce la región.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 40 millas por hora (64 km/h) y 60 millas por hora (97 km/h), lo que incrementa la posibilidad de daños en árboles, estructuras livianas y objetos sueltos.

Tormentas fuertes también en el noreste de Florida

El Servicio Meteorológico Nacional de Jacksonville también advirtió que el norte de Florida y el sureste de Georgia experimentarán un día marcado por tormentas eléctricas dispersas a numerosas. En particular, los meteorólogos prevén que una línea organizada de lluvias y tormentas fuertes avance hacia el este durante la mañana y atraviese distintos condados a lo largo de las horas posteriores al amanecer.

El sistema alcanzará el valle del Suwannee y el noreste del estado durante la mañana, lo que afectará condados cercanos a Jacksonville con descargas eléctricas frecuentes y lluvias intensas NWS

El informe señala que el sistema alcanzará inicialmente las zonas occidentales del sureste de Georgia y posteriormente se desplazará hacia el valle del Suwannee y el noreste de Florida. Con el paso de estas tormentas, se esperan ráfagas intensas de viento, descargas eléctricas frecuentes y episodios de lluvia intensa.

Entre los principales peligros, se destacan ráfagas que podrían alcanzar entre 30 millas por hora (48 km/h) y 50 millas por hora (80 km/h), además de la posible caída de granizo pequeño en algunas de las tormentas más fuertes. A esto se sumará la posibilidad de precipitaciones moderadas a intensas en lapsos relativamente breves, lo que podría generar acumulaciones localizadas significativas.

Los especialistas indicaron que, si bien la organización de las tormentas podría debilitarse a medida que se acerquen a la costa atlántica y a sectores más orientales del estado, todavía existirá potencial riesgo para episodios de tiempo severo aislado durante la mañana y el mediodía.