Buenas noticias para mexicanos en Florida: consulado en Miami tramitará pasaportes y credenciales electorales

El Consulado General de México en Miami realizará una nueva Jornada Sabatina el sábado 18 de abril, en sus oficinas ubicadas en Coral Gables. El objetivo es brindar atención a las personas que no tienen la posibilidad de ir a la oficina durante la semana.

Dónde y a qué hora se tramitarán los pasaportes y credenciales electorales el sábado

Según el anuncio que la entidad divulgó en su cuenta oficial de X, los interesados podrán tramitar documentos fundamentales como la credencial de elector (INE), el pasaporte y la matrícula consular durante esta apertura excepcional.

El aviso del consulado mexicano en Miami X @ConsulMexMia

Para la comunidad en el extranjero, es esencial obtener estos certificados, ya que sirven como identificación oficial ante las autoridades locales y los bancos de Florida. La jornada se desarrollará en la dirección 2555 Ponce de León Blvd, piso 4, de 8 a 14 hs.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

El Departamento de Protección (DPC) ofrecerá asesoría legal sin costo para resolver interrogantes sobre derechos laborales o migración .

(DPC) ofrecerá para resolver interrogantes sobre . La Ventanilla de Salud estará bajo la responsabilidad de la Fundación Marsoni. Allí, los presentes serán atendidos sin coste alguno con servicios básicos como toma de presión arterial, detección de glucosa y consejos preventivos.

Dado lo complejos que son estos trámites, la oficina diplomática implementó un protocolo particular para aquellos que necesiten doble nacionalidad y actos de Registro Civil. Para este caso, la cita debe pedirse por medio del correo electrónico registrocivilmia01@sre.gob.mx, además de especificar en el asunto “Jornada Sabatina Abril 2026”.

Inmigrantes mexicanos podrán expedir o renovar documentos oficiales en la unidad móvil (Instagram/@consulmexmia)

Cómo agendar una cita para la jornada en Miami

La autoridad consular recordó que las citas son gratuitas e intransferibles. Para los servicios de documentación (pasaporte, matrícula e INE), los usuarios deben programar su visita a través del sistema MiConsulado.

Este mecanismo digital permite a los mexicanos en EE.UU. elegir el servicio necesario a través del portal web oficial citas.sre.gob.mx o comunicarse directamente por WhatsApp, al número 1 (424) 309-0009.

El consulado advirtió que las citas gestionadas a través de intermediarios o gestores externos podrían ser canceladas sin previo aviso.

“Las citas no tienen costo y no se pueden transferir. Las que efectúen los gestores se podrán cancelar sin notificación previa. Con el objetivo de estimular la interacción con el usuario, desde la institución aseguraron: “¡Te estamos esperando!”

Las citas para realizar trámites consulares son gratuitas e intransferibles (Instagram/@consulmexmia)

Consejos para visitar el Consulado de México en Miami

Se aconseja a los interesados que lleguen con al menos 15 minutos de anticipación a su cita y lleven los documentos originales necesarios para cada procedimiento, como actas de nacimiento o comprobantes de domicilio, para garantizar una atención adecuada.

La correcta presentación de estos requerimientos previene demoras y posibilita que el equipo de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) logre su objetivo con estos trámites.