Dónde comprar pan de jamón en Miami: la receta venezolana típica de Navidad que es furor en Florida

El pan de jamón es una receta típica de la Navidad en Venezuela, que sus ciudadanos trasladaron culturalmente a los países a los que viajaron al dejar el suyo. Con la llegada de las épocas festivas, una joven migrante mostró dónde se puede comprar este manjar en Miami, Florida, y cuánto cuesta.

Los 10 lugares y precios para comprar pan de jamón venezolano en Miami en Navidad

Gabriela Romero es venezolana y vive en Florida, pero se siente apegada a las tradiciones de su país natal. Por ello, mostró en redes sociales dónde comprar pan de jamón en Miami y detalló un listado de 10 lugares para encontrarlo en sus inmediaciones, así como sus precios.

Es venezolana en Miami y reveló dónde comprar el mejor pan de jamón para esta Navidad

Junto a los creadores de contenido, José Canchica, Isabel Da Corte y Augusto Hernández, la usuaria compartió un video en Instagram con diez sitios para encontrar esta receta venezolana lista para la Navidad en el área metropolitana de la ciudad de Miami.

Keik : por 33,99 dólares en su masa tradicional y por US$38,99 en hojaldre. Posee varias sucursales en Miami, como la de 2345 Douglas Rd.

: por 33,99 dólares en su masa tradicional y por US$38,99 en hojaldre. Posee varias sucursales en Miami, como la de 2345 Douglas Rd. Casserola Market : por US$31 el tradicional, se encuentra en Pembroke Pines.

: por US$31 el tradicional, se encuentra en Pembroke Pines. +58 Gourmet : entre US$30 y US$35, se ubica en Doral.

: entre US$30 y US$35, se ubica en Doral. Bonjour Bakery : por US$33,49 el tradicional y por US$35,99 con queso crema. Se sitúa en locaciones como Coral Gables o Weston.

: por US$33,49 el tradicional y por US$35,99 con queso crema. Se sitúa en locaciones como Coral Gables o Weston. Galipán Bakery : cuesta US$35 el pan de jamón y US$5,85 cada roll. Se encuentra en Kendall.

: cuesta US$35 el pan de jamón y US$5,85 cada roll. Se encuentra en Kendall. Central Park : por US$36 en tamaño grande y US$20 el mediano, tiene varias sucursales.

: por US$36 en tamaño grande y US$20 el mediano, tiene varias sucursales. La Boulangerie : por US$39, tiene varios locales en la ciudad.

: por US$39, tiene varios locales en la ciudad. Mordisco : por US$33, se encuentra en Doral.

: por US$33, se encuentra en Doral. Caracas Bakery : por US$39,95, posee múltiples locaciones en el área metropolitana de Miami.

: por US$39,95, posee múltiples locaciones en el área metropolitana de Miami. Moisés Bakery: por US$35 el tradicional y US$40 el de masa de hojaldre.

Cada local de venta de pan de jamón venezolano cuenta con sus propios secretos en la receta Captura/Instagram gabrielaromero11

Cuál es el origen del pan de jamón, una receta típica de la Navidad de Venezuela

El pan de jamón tiene su origen en Caracas a principios del siglo XX, según detalló la escuela de panadería IEPAN, con base en una investigación realizada por el experto en gastronomía Miro Popić.

El negocio pionero en elaborar esta receta venezolana fue la Panadería Ramella, ubicada en Las Gradillas de la capital del país latino. Lucas Ramella la preparó en 1903 y sembró el inicio de todo un éxito nacional.

Receta venezolana para preparar pan de jamón casero en Miami estas fiestas

Existen diversas formas de elaborar una receta de pan de jamón venezolano, debido a los secretos familiares transmitidos en las generaciones y a las preferencias de cada miembro. La Panadería Cachito, ubicada en Caracas, detalló un ejemplo de cómo preparar este manjar.

Para hacer la masa, señaló los ingredientes necesarios y el paso a paso:

Mezclar harina, levadura, azúcar y sal, antes de incorporar dos huevos y agua helada.

Amasar durante media hora y añadir mantequilla, previamente refrigerada, cortada en cubitos. La masa debe adquirir una textura lisa y esponjosa, para dejarla reposar por 15 minutos.

El paso a paso para preparar un pan de jamón venezolano casero Captura/Instagram gabrielaromero11

A la hora de hacer el relleno, el local precisó: