Es capitán de un chárter en Florida, encontró droga en el mar e intentó venderla por US$10.000, pero fue descubierto

En un operativo llevado a cabo por agentes encubiertos, la Oficina del Sheriff de Monroe, en Florida, arrestó a un capitán de un chárter, acusado de intentar vender cocaína por 10.000 dólares. Según las autoridades, el hombre había encontrado los narcóticos en el mar. Ahora, podría pasar varios años en prisión por las acusaciones judiciales que enfrenta.

Operación encubierta: el capitán de un chárter de Florida que encontró droga en el mar

El capitán del chárter, identificado como Bradford Todd Picariello, de 65 años, encontró cocaína en el mar. En vez de desecharla o entregarla a las autoridades, optó por venderla, sin darse cuenta de que trataba con agentes especiales. La Oficina del Sheriff de Monroe relató en una publicación de Facebook que el marinero fue arrestado el 19 de enero.

El capitán del chárter intentó vender la droga a los agentes encubiertos y fue arrestado MCSO - Florida Keys

Durante aquella jornada, detectives de Operaciones Especiales compraron un kilo de cocaína que vendía Picariello por US$10.000 en efectivo.

Al revisar la embarcación de 38 pies (11,5 metros) en la que se transportaba, encontraron allí aproximadamente 23 kilogramos de narcóticos en total, junto con US$8000 en efectivo y un revólver calibre 40. El barco también fue incautado por las autoridades.

Según informaron, la acción se logró gracias a la colaboración con investigadores del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y Operaciones Aéreas y Marinas de la CBP.

“Quiero agradecer a todos los miembros de la Oficina del Sheriff y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley que investigaron este caso y continúan trabajando para mantener las drogas peligrosas fuera de nuestra comunidad”, expresó el Sheriff Rick Ramsay en el comunicado.

Qué sucederá con el capitán de un chárter arrestado en Florida por intentar vender droga a agentes

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, Picariello fue acusado de tráfico, venta y posesión de cocaína. Se trata de un delito grave y el estado impone penas mínimas de tres años de cárcel y US$25.000 en multas, pero pueden aumentar a 25 años de prisión y US$500 mil en multas, según el sitio web de la firma de abogados Darling Law.

El capitán del chárter arrestado en Florida fue acusado de tráfico, venta y posesión de cocaína Freepik

Luego de su arresto, Picariello fue ingresado en la cárcel del condado de Monroe. Sin embargo, es probable que el caso se procese a nivel federal debido a la cantidad de droga encontrada entre sus pertenencias.

Florida y el narcotráfico marítimo: incautaciones recientes de cocaína

En el mar del Estado del Sol, los encuentros con paquetes de droga descartados por narcotraficantes son frecuentes. Esto se debe a que el mar Caribe es una de las rutas más utilizadas por los cárteles para enviar cocaína y otras drogas desde Sudamérica y Centroamérica hacia EE.UU.

Sin ir más lejos, en 2025 se realizaron varios descubrimientos. En agosto, la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés) realizó la incautación más grande de su historia.

La Guardia Costera realiza hallazgos de cocaína frecuentemente en las aguas que rodean a Florida Us Embassy

En un comunicado de prensa, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S, por sus siglas en inglés), que colaboró con la USCG, reveló que encontraron 402,7 toneladas métricas de cocaína, valoradas en aproximadamente US$473 millones. Este hallazgo impidió que aproximadamente 334 millones de dosis letales llegaran a las comunidades estadounidenses.

Más cerca en el tiempo, el 15 de enero, la USCG anunció que el guardacostas Cutter Alert (WMEC 630) regresó a su puerto base en Cabo Cañaveral, en Florida, luego de un patrullaje de 45 días en el Paso de Barlovento, el Mar Caribe y el océano Pacífico Oriental.

Durante este período, los tripulantes apoyaron varias operaciones e incautaron 2250 libras (1020 kilogramos) de cocaína valoradas en US$18,4 millones, siete libras (tres kilos) de marihuana valoradas en US$7000 y un arma de fuego ilegal.