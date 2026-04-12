HB 991 en Florida: cómo afecta la renovación de licencia de conducir a residentes con green card desde 2027

El 1° de enero de 2027 entrará en vigor la HB 991 en Florida. Esta normativa presenta modificaciones en las licencias de conducir que eximen del pago por reemplazo a quienes actualicen su documento tras haber obtenido la ciudadanía estadounidense.

Qué se sabe de la HB 991 que beneficia a los residentes en Florida

La HB 991 es una reforma diseñada para fortalecer el sistema electoral en el estado a través de la verificación de la residencia estadounidense.

Con el nuevo fallo, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés) podrá emitir sin costo una licencia de reemplazo o renovación si el titular actualiza su estatus legal X @RonDeSantis

Estas revisiones se efectúan a través de diferentes disposiciones, según estipula el documento oficial de la normativa:

Estatus de ciudadanía visible : a partir del 1° de julio de 2027, las licencias emitidas a personas que no son ciudadanas estadounidenses deberán incluir una distinción clara de su estatus legal, con el fin de evitar registros electorales erróneos.

: a partir del 1° de julio de 2027, las licencias emitidas a personas que no son ciudadanas estadounidenses deberán incluir una distinción clara de su estatus legal, con el fin de evitar registros electorales erróneos. Reemplazo gratuito: el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés) podrá emitir sin costo una licencia de reemplazo o renovación si el titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano estadounidense.

En el caso de que los residentes deban actualizar el documento, no van a necesitar tramitarlo de inmediato. Desde este punto, el cambio se aplicará durante la renovación, reemplazo o nueva emisión de la licencia.

Las modificaciones centrales en el sistema electoral de Florida

La legislación agrega otras modificaciones en el Código Electoral de Florida que incluye la licencia como uno de los mecanismos de verificación de elegibilidad seguidos de las actas de nacimiento originales o certificadas, pasaportes válidos y certificados de naturalización.

Al presentarse la licencia de conducir como verificación, el sistema de registro de votantes en línea comparará la información con la base de datos del Dhsmv para verificar su estatus legal.

La nueva legislación de Florida agregó la licencia de conducir como uno de los mecanismos de verificación de elegibilidad en los comicios estatales Freepik

En caso de no poder confirmarse, se tendrá que notificar al supervisor de elecciones y orientar al solicitante para que entregue una versión impresa y completada de su solicitud.

“El sistema de registro de votantes en línea tendrá que comparar el número de licencia de conducir para confirmar si el nombre y la fecha de nacimiento coinciden con los registros del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados”, cita el documento de la HB 991.

Para identificar si una persona es elegible para votar en los comicios, el Departamento de Estado podrá utilizar información brindada por los coordinadores de jurados federales.

Cómo incide el HB 991 en los candidatos electorales

El fallo también obliga a los candidatos en Florida a declarar por escrito si poseen una ciudadanía de otro país además de la estadounidense.

En el caso de los postulantes a cargos federales, se les exigirá informar si tienen intención de negociar acciones por vías distintas a un fideicomiso ciego.

Ron DeSantis firmó el HB 991 el pasado 9 de abril de 2025 X/@GovRonDeSantis

“Todos los candidatos en Florida deben revelar su doble ciudadanía y su actividad de compraventa de acciones. En Florida, siempre defenderemos la integridad electoral y exigiremos responsabilidades a quienes intenten subvertir nuestros procesos electorales”, dijo Ron DeSantis, gobernador de Florida, en su cuenta de X.

De igual modo, se establece que los candidatos hayan sido miembros registrados de su partido político durante los 365 días consecutivos previos al periodo de postulación.